Как Верка Сердючка попала в Голливуд: история съемок в фильме "Шпионка"

В 2015 году Верка Сердючка неожиданно появилась в голливудской комедии "Шпионка" вместе с Мелиссой Маккарти, Джейсоном Стейтемом и Джудом Лоу. Андрей Данилко получил приглашение благодаря выступлению на "Евровидении" , но сначала даже не догадывался, насколько масштабным будет фильм.

Как украинский артист оказался в американском кино, что происходило на съемочной площадке и какую сцену с Сердючкой увидели зрители, рассказывает Styler.

Как Верку Сердючку пригласили в голливудский фильм

История участия Андрея Данилко в американской комедии началась с неожиданного звонка. Представители голливудского проекта связались с менеджером артиста и предложили ему сняться в фильме.

На тот момент Данилко почти ничего не знал о будущей картине. Его прежде всего интересовали место съемок и условия сотрудничества.

В интервью Digital Journal, опубликованном в августе 2015 года, артист с юмором вспомнил свою первую реакцию на предложение.

"Я тогда еще ничего не знал об этом фильме и был не в лучшем настроении, поэтому задал довольно материальный вопрос: "А платят?", - рассказал Данилко.

Одним из решающих аргументов стало то, что съемки должны были проходить в Будапеште. Артист решил воспользоваться возможностью посетить венгерскую столицу и поработать над необычным проектом.

Лишь позже он узнал, что будет сниматься в комедии режиссера Пола Фига, а среди его партнеров будут Мелисса Маккарти, Джейсон Стейтем и Джуд Лоу.

Почему режиссер выбрал именно Сердючку

Верка Сердючка привлекла внимание Пола Фига благодаря выступлению на "Евровидении-2007". Тогда Андрей Данилко представлял Украину с песней "Dancing Lasha Tumbai" и занял второе место. Номер с блестящими костюмами, узнаваемой звездой на голове и энергичной хореографией запомнился европейской аудитории.

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Через несколько лет выступление увидел и американский режиссер. Фиг решил использовать его в своей шпионской комедии и пригласил Данилко сняться в эпизодической роли. Сам артист объяснял, что режиссер хотел воссоздать именно тот номер, который в свое время принес Сердючке международную популярность.

Для фильма Данилко не создавал нового персонажа. Он появился в образе Верки Сердючки и фактически сыграл самого себя.

Как проходили съемки с голливудскими звездами

Съемки эпизода с Сердючкой проходили в Будапеште. Именно этот город стал одной из главных площадок для создания "Шпионки".

В интервью изданию Post Magazine Пол Фиг объяснял, что сначала планировал развернуть события фильма в нескольких европейских городах. Однако после знакомства с Будапештом решил перенести туда значительную часть сюжета.

Для Данилко работа с американской командой стала необычным опытом. В разговоре с ForumDaily артист вспоминал, что его эпизод снимали два дня. Больше всего его впечатлила организация работы.

По словам Данилко, на площадке все происходило по четкому графику. Команда вовремя готовила оборудование, актеры не тратили часы на ожидание, а рабочий день завершался так, чтобы все могли отдохнуть перед следующей сменой.

Артист также рассказал, что во время съемок его эпизод немного расширили. Данилко предложил несколько собственных идей, которые удалось использовать в работе.

Приятные впечатления оставило и знакомство с голливудскими актерами. Позже он вспоминал, что Пол Фиг, Мелисса Маккарти и Джейсон Стейтем оказались открытыми и приятными в общении людьми.

Как воссоздали легендарный номер с "Евровидения"

В фильме Сердючка появляется во время концерта, который становится частью шпионской операции.

По сюжету, на сцене она исполняет свой знаменитый хит "Dancing Lasha Tumbai". Артистка предстает в знакомом зрителям образе с "Евровидения-2007". Пока продолжается выступление, среди публики разворачиваются события, связанные с опасной миссией агентов.

Главная героиня Сьюзен Купер в исполнении Мелиссы Маккарти пытается предупредить об угрозе взрыва. Она выбегает на сцену, прерывает концерт Сердючки и забирает микрофон, чтобы обратиться к присутствующим.

Кадр из фильма "Шпионка" (фото: скриншот)

Так выступление украинского артиста стало не просто музыкальной вставкой, а частью комедийной сцены, связанной с основным сюжетом.

Интересно, что Данилко сначала не хотел слишком активно рассказывать о своем появлении в картине. Он понимал, что роль небольшая, и не желал создавать вокруг нее чрезмерного ажиотажа. Но после премьеры артист остался доволен тем, как американская команда восприняла его сценический образ.

Почему Данилко боялся смотреть фильм

Хотя участие в "Шпионке" стало для Данилко важным событием, после завершения съемок он не спешил смотреть готовую картину. В августе 2015 года артист признался Digital Journal, что до сих пор не видел фильм.

"Кстати, я еще не смотрел фильм. До сих пор боюсь", - сказал он.

Причин своего волнения Данилко подробно не объяснил. Но он положительно отзывался о работе с режиссером и актерами и называл съемочный процесс профессиональным и комфортным.

Для Сердючки участие в голливудской комедии стало еще одним международным достижением после успеха на "Евровидении".

Что известно о фильме "Шпионка"

Американская комедия "Шпионка" (Spy) вышла в 2015 году. Режиссером и сценаристом картины стал Пол Фиг, известный также по фильмам "Девичник в Вегасе" и "Копы в юбках".

Главную роль исполнила Мелисса Маккарти. Ее героиня Сьюзен Купер работает аналитиком ЦРУ и помогает агентам выполнять опасные задания. Когда одна из операций идет не по плану, женщина получает возможность самостоятельно отправиться на задание под прикрытием.

В фильме также сыграли Джейсон Стейтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн и Миранда Харт. Картина сочетает шпионский боевик с комедией и высмеивает привычные представления о бесстрашных секретных агентах.