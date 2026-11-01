Як Вєрка Сердючка потрапила до Голлівуду: історія зйомок у фільмі "Шпигунка"

У 2015 році Вєрка Сердючка несподівано з'явилася в голлівудській комедії "Шпигунка" разом із Меліссою Маккарті, Джейсоном Стейтемом та Джудом Лоу. Андрій Данилко отримав запрошення завдяки виступу на "Євробаченні" , але спочатку навіть не здогадувався, наскільки масштабним буде фільм.

Як український артист опинився в американському кіно, що відбувалося на знімальному майданчику та яку сцену з Сердючкою побачили глядачі, розповідає Styler.

Як Вєрку Сердючку запросили до голлівудського фільму

Історія участі Андрія Данилка в американській комедії почалася з несподіваного дзвінка. Представники голлівудського проєкту зв'язалися з менеджером артиста та запропонували йому знятися у фільмі.

На той момент Данилко майже нічого не знав про майбутню стрічку. Його насамперед цікавили місце зйомок та умови співпраці.

В інтерв'ю Digital Journal, опублікованому в серпні 2015 року, артист із гумором згадав свою першу реакцію на пропозицію.

"Я тоді ще нічого не знав про цей фільм і був не в найкращому настрої, тому поставив досить матеріальне запитання: "А платять?", - розповів Данилко.

Одним із вирішальних аргументів стало те, що зйомки мали проходити в Будапешті. Артист вирішив скористатися нагодою відвідати угорську столицю та попрацювати над незвичним проєктом.

Лише згодом він дізнався, що зніматиметься в комедії режисера Пола Фіга, а серед його партнерів будуть Мелісса Маккарті, Джейсон Стейтем і Джуд Лоу.

Чому режисер обрав саме Сердючку

Вєрка Сердючка привернула увагу Пола Фіга завдяки виступу на "Євробаченні-2007". Тоді Андрій Данилко представляв Україну з піснею "Dancing Lasha Tumbai" та посів друге місце. Номер із блискучими костюмами, впізнаваною зіркою на голові та енергійною хореографією запам'ятався європейській аудиторії.

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Через кілька років виступ побачив і американський режисер. Фіг вирішив використати його у своїй шпигунській комедії та запросив Данилка знятися в епізодичній ролі. Сам артист пояснював, що режисер хотів відтворити саме той номер, який свого часу приніс Сердючці міжнародну популярність.

Для фільму Данилко не створював нового персонажа. Він з'явився в образі Вєрки Сердючки та фактично зіграв самого себе.

Як проходили зйомки з голлівудськими зірками

Знімання епізоду із Сердючкою відбувалися в Будапешті. Саме це місто стало одним із головних майданчиків для створення "Шпигунки".

В інтерв'ю виданню Post Magazine Пол Фіг пояснював, що спочатку планував розгорнути події фільму в кількох європейських містах. Проте після знайомства з Будапештом вирішив перенести туди значну частину сюжету.

Для Данилка робота з американською командою стала незвичним досвідом. У розмові з ForumDaily артист згадував, що його епізод знімали два дні. Найбільше його вразила організація роботи.

За словами Данилка, на майданчику все відбувалося за чітким графіком. Команда вчасно готувала обладнання, актори не витрачали години на очікування, а робочий день завершувався так, щоб усі могли відпочити перед наступною зміною.

Артист також розповів, що під час зйомок його епізод дещо розширили. Данилко запропонував кілька власних ідей, які вдалося використати в роботі.

Приємні враження залишило й знайомство з голлівудськими акторами. Згодом він згадував, що Пол Фіг, Мелісса Маккарті та Джейсон Стейтем виявилися відкритими й приємними у спілкуванні людьми.

Як відтворили легендарний номер із "Євробачення"

У фільмі Сердючка з'являється під час концерту, який стає частиною шпигунської операції.

За сюжетом, на сцені вона виконує свій знаменитий хіт "Dancing Lasha Tumbai". Артистка постає у знайомому глядачам образі з "Євробачення-2007". Поки триває виступ, серед публіки розгортаються події, пов'язані з небезпечною місією агентів.

Головна героїня Сьюзен Купер у виконанні Мелісси Маккарті намагається попередити про загрозу вибуху. Вона вибігає на сцену, перериває концерт Сердючки та забирає мікрофон, щоб звернутися до присутніх.

Кадр з фільму "Шпигунка" ( фото: скриншот)

Так виступ українського артиста став не просто музичною вставкою, а частиною комедійної сцени, пов'язаної з основним сюжетом.

Цікаво, що Данилко спочатку не хотів надто активно розповідати про свою появу у стрічці. Він розумів, що роль невелика, і не бажав створювати навколо неї надмірного ажіотажу. Але після прем'єри артист залишився задоволений тим, як американська команда сприйняла його сценічний образ.

Чому Данилко боявся дивитися фільм

Хоча участь у "Шпигунці" стала для Данилка важливою подією, після завершення зйомок він не поспішав переглядати готову стрічку. У серпні 2015 року артист зізнався Digital Journal, що досі не бачив фільму.

"До речі, я ще не дивився фільм. Досі боюся", - сказав він.

Причин свого хвилювання Данилко докладно не пояснив. Але він позитивно відгукувався про роботу з режисером та акторами й називав знімальний процес професійним і комфортним.

Для Сердючки участь у голлівудській комедії стала ще одним міжнародним досягненням після успіху на "Євробаченні".

Що відомо про фільм "Шпигунка"

Американська комедія "Шпигунка" (Spy) вийшла у 2015 році. Режисером і сценаристом стрічки став Пол Фіг, відомий також за фільмами "Подружки нареченої" та "Озброєні та небезпечні".

Головну роль виконала Мелісса Маккарті. Її героїня Сьюзен Купер працює аналітикинею ЦРУ та допомагає агентам виконувати небезпечні завдання. Коли одна з операцій іде не за планом, жінка отримує можливість самостійно вирушити на завдання під прикриттям.

У фільмі також зіграли Джейсон Стейтем, Джуд Лоу, Роуз Бірн і Міранда Гарт. Стрічка поєднує шпигунський бойовик із комедією та висміює звичні уявлення про безстрашних секретних агентів.