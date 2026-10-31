Чому Данилко обрав для Сердючки зірку на голові: історія знаменитого костюма

Велику зірку на голові Вєрки Сердючки впізнають навіть ті, хто не стежить за творчістю Андрія Данилка . Вона стала невіддільною частиною сценічного образу артистки, але з'явилася не просто заради епатажу. Сам Данилко пояснював, що цей атрибут мав допомогти героїні заявити про себе на міжнародній сцені.

Styler розповідає, чому артист обрав саме зірку, хто допоміг втілити задум у життя та скільки важить один із найвідоміших головних уборів українського шоу-бізнесу.

Навіщо Данилко одягнув Сердючці зірку

Ідея зробити зірку головним убором Вєрки Сердючки виникла перед "Євробаченням-2007". Андрій Данилко пояснював, що за межами України його персонаж тоді ще не був відомим артистом. Тому зірка мала підкреслити статус виконавиці та одразу привернути увагу міжнародної аудиторії.

Свого часу в інтерв'ю "Голосу Америки" у 2023 році Данилко розповів, що для нього цей символ асоціювався насамперед із небесними світилами, а не з радянською символікою, як іноді припускали критики.

За словами артиста, він пам'ятав дитячу традицію загадувати бажання, коли бачиш зірку, що падає. Саме така асоціація була йому близькою.

"Ти ж локальний артист", - так Данилко пояснював задум: на міжнародному конкурсі Вєрку Сердючку ще не знали, тож вона мала сама заявити про свій статус. І зірка на голові стала частиною цього сценічного жесту.

Хто створив знамениту зірку для Сердючки

Попри те, що концепція належала Андрію Данилку, над її візуальним втіленням все ж працювала не лише його команда. Про це у серпні 2026 року розповів український режисер і кліпмейкер Семен Горов в інтерв'ю BLIK.

За його словами, авторкою знаменитої зірки стала художниця з костюмів Анжела Лисиця. Вона співпрацювала з Горовим над фільмами та музичними кліпами й відповідала за розкішні сценічні вбрання Сердючки.

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Отже, задум належав Данилку, а форму, у якій його запам'ятали мільйони глядачів, розробила Лисиця. Сам Горов назвав її авторкою тієї сценічної розкоші, яка стала візитівкою Вєрки.

Скільки важить зірка на голові Вєрки Сердючки

За ефектним виглядом сценічного атрибута стоїть чимале фізичне навантаження. У розмові з українським виданням Clutch у 2018 році Андрій Данилко розповів, що зірка, з якою Вєрка Сердючка виступала на "Євробаченні", важила близько восьми кілограмів.

Артист зізнавався, що через дзеркальні елементи її було складно втримати на голові, а постійна необхідність балансувати спричиняла біль у шиї.

Вєрка Сердючка на одному зі своїх виступів (фото: instagram.com/v_serduchka)

Водночас відмовлятися від цього елемента образу Данилко не збирався. Він пояснював, що зірка вже стала своєрідною головою його героїні - так само, як казанок є невіддільною частиною образу Чарлі Чапліна.

Чому Сердючка іноді знімає зірку на концертах

З часом головний убір отримав ще одне сценічне значення. Данилко розповідав, що під час деяких концертів Вєрка Сердючка знімає зірку, а глядачі загадують бажання.

За словами артиста, спочатку це була імпровізація, яка згодом перетворилася на один із можливих фіналів виступу.

Вєрка Седючка з мамою (фото: instagram.com/v_serduchka)

Так звичайний сценічний реквізит перетворився на впізнаваний символ, який має власну історію та навіть окрему роль у спілкуванні артиста з публікою.