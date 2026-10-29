Як Інна Білоконь стала сценічною мамою Сердючки: історія знайомства з Андрієм Данилком

Інна Білоконь стала незмінною сценічною мамою Вєрки Сердючки, хоча в юності навіть не планувала професійно займатися акторством. Їхня з Андрієм Данилком історія почалася у полтавському училищі, а знамениту Інну Адольфівну вигадали під час творчих експериментів.

Як виник цей дует і що пов'язує артистів поза сценою, розповідає Styler.

Перша зустріч майбутніх сценічних партнерів

Інна Білоконь та Андрій Данилко познайомилися ще до того, як про Вєрку Сердючку дізналася вся Україна. Обоє навчалися у торговельно-кулінарному училищі в Полтаві, але в різних групах.

В інтерв'ю "Бульвару Гордона" 2007 року акторка згадувала, що вперше побачила Андрія під час одного з заходів. Він виступав у гумористичному номері "Продавчиня".

Уже тоді Данилко вмів перевтілюватися настільки переконливо, що його виступ запам'ятався майбутній колезі.

Інна Білоконь та Андрій Данилко в молодості (фото: Instagram/belokoninnaviktorovna)

Пізніше керівниця театрального гуртка запропонувала Інні ближче познайомитися з талановитим хлопцем. За спогадами Білоконь, спільну мову вони знайшли буквально за кілька хвилин.

Цікаво, що сам Данилко згадував їхню першу зустріч дещо інакше. В інтерв'ю для проєкту "Слава+" артист жартома називав перше враження від знайомства взаємною антипатією.

"Наша зустріч - це була повна антипатія", - розповідав він.

Андрій навіть запам'ятав одяг Інни: спідницю та турецький светр. Сам же носив завелику куртку, щоб здаватися кремезнішим, адже в юності був дуже худим.

Як Білоконь опинилася в театрі Андрія Данилка

Сценічна кар'єра не була дитячою мрією Білоконь. У молодості вона хотіла працювати в медицині та намагалася вступити до медичного училища.

Під час навчання в училищі Інна ще не замислювалася про акторську кар'єру та не планувала пов'язувати своє життя зі сценою. Усе змінилося після пропозиції Андрія Данилка створити власний театр.

Як пригадувала акторка, одного дня Андрій разом з іншою дівчиною приїхав до неї додому. Вони розповіли, що хочуть організувати театр і вже знайшли режисера, готового подивитися їхні виступи.

Спочатку Інна поставилася до ідеї без особливого ентузіазму. Могла пропускати репетиції та не була впевнена, чи хоче присвятити сцені життя. Усе змінили перші гастролі. Саме тоді Білоконь зрозуміла, що виступи для неї вже не просто розвага.

Так з'явився театр "Компот", учасники якого часто вигадували номери спонтанно, без заздалегідь розроблених сценаріїв. Ця звичка імпровізувати згодом допомогла народитися одному з найвідоміших персонажів української естради.

Як із жартів народилася мама Сердючки

Образ Інни Адольфівни придумали випадково, під час жартів і творчих експериментів у колективі Андрія Данилка.

В інтерв'ю "Бульвару Гордона" Білоконь пояснювала, що учасники театру експериментували з різними характерами й одного разу придумали Інну Адольфівну.

За словами акторки, сценічною мамою вона стала практично від початку співпраці з Данилком.

Образ Інни Адольфівни (фото: з відкритих джерел)

Поступово Інна Адольфівна отримала власні манери, характер і стиль спілкування. Вона могла голосно обурюватися, сперечатися зі сценічною донькою та робити їй зауваження.

Саме завдяки таким сценкам між героями сформувалися впізнавані стосунки матері та доньки, які стали важливою частиною гумористичних виступів.

Хто став прототипом сценічної мами Сердючки

Один із найцікавіших моментів історії сценічної мами пов'язаний із тим, звідки Білоконь брала натхнення.

Акторка не копіювала якусь одну жінку. Вона створювала збірний образ із дитячих спогадів, персонажів фільмів і поведінки людей, яких зустрічала в повсякденному житті.

Особливо уважно Інна спостерігала за жінками на ринках, запам'ятовуючи їхні інтонації, емоції та манеру спілкування. Але найбільше рис для Інни Адольфівни вона запозичила у власної сусідки з Полтави.

За спогадами акторки, та постійно сварилася, була всім незадоволена та любила побурчати від самого ранку. Найкумедніше, що сусідка зрештою впізнала себе в сценічному персонажі.

Цікаву історію має і сценічний гардероб Інни Адольфівни. Білоконь розповідала, що шукала речі для героїні у секонд-хендах, брала дещо у своєї бабусі, а іноді одяг приносили друзі. Так із простих побутових спостережень і випадково знайденого вбрання сформувався впізнаваний образ.

Чому Білоконь не вважала себе зіркою

З роками Інна Адольфівна стала настільки популярною, що Білоконь почали впізнавати навіть без сценічного гриму. Вона зізнавалася, що почувалася ніяково, коли незнайомці впізнавали її на вулиці та починали цитувати репліки сценічної мами.

Попри популярність Інни Адольфівни, Білоконь не вважала свого персонажа головним у творчому дуеті. Вона наголошувала, що центральною героїнею залишається Вєрка Сердючка, а її мама допомагає розкривати характер сценічної доньки.

Чому Данилко жартував про весілля з Інною

Багаторічна дружба артистів неодноразово ставала приводом для чуток про романтичні стосунки. Інтерес публіки підігрівали їхні спільні фотографії, тепле спілкування та жарти в інтерв'ю.

Одна з найцікавіших історій про їхні стосунки пов'язана не зі сценою, а зі спільною поїздкою до Единбурга.

В інтерв'ю Олесі Бацман Данилко згадував, як вони з Інною святкували його день народження. Тоді артист жартома запитав подругу, чому вона не вийшла за нього заміж. Білоконь відповіла зустрічним запитанням: "А ти пропонував?"

Андрій Данилко та Інна Білокінь (фото: Instagram/v_serduchka)

Про особисті стосунки Андрія Данилка та Інни Білоконь також заговорили після інтерв'ю артиста для програми "Слава+" . Під час рубрики "Збреши Славі", за правилами якої гість мав відповідати неправду, ведучий запитав Данилка, чи був у нього роман із Білоконь. Артист відповів "ні", що за правилами гри означало, що роман між ними все ж був.

Це викликало припущення про роман між давніми сценічними партнерами, хоча самі артисти не підтверджували характер своїх стосунків поза межами роботи.

При цьому в реальному житті акторка має власну родину. Вона одружена з Олегом Білоконем, із яким виховала доньку Яну.