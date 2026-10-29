Христина Горняк з "Холостяка" показала себе у минулому й розповіла, про що шкодує (фото)

Нотаріуска та учасниця "Холостяка-15" Христина Горняк поділилася особистими спогадами та зізналася, що деякі рішення з минулого тепер оцінює інакше. Вона вже зробила перші кроки, щоб виправити те, про що шкодує.

Про який вибір розповіла Горняк, що свого часу на нього вплинуло та що вона планує робити далі, розповідає Styler.

Про що шкодує Христина Горняк

У своїх Instagram- історіях вона розповіла, що двічі припиняла заняття фортепіано. Згадала про це дорогою з роботи та зізналася, що тепер вважає такий вибір помилкою.

У дитинстві на музичні заняття її віддав батько. Водночас Христина захоплювалася бальними танцями. Поєднувати школу, конкурси та виступи було складно, тож зрештою вона обрала танці.

До фортепіано Горняк повернулася у 30 років. Знайшла викладачку та почала вчитися практично з нуля. Згодом уже могла самостійно грати з нот і підбирати мелодії на слух.

Однак через три роки заняття знову відійшли на другий план.

"Але в 33 я закинула знову, бо я не встигала… Сім'я, робота, проєкти, ну всяке таке..." - пояснила Христина.

Що вона відчула, переглядаючи архівні записи

Разом зі спогадами Горняк опублікувала кадри своєї гри. На одному з архівних записів видно дату - 4 листопада 2018 року.

Христина Горняк за фортепіано у 2018 році (скриншот: instagram.com/kristygor)

Переглядаючи їх, блогерка зрозуміла, наскільки їй бракує цього заняття та пов'язаних із ним відчуттів.

"Зловила себе на думці, що в ті моменти в мене була абсолютно щаслива душа, яка проживала кожну ноту якось так глибоко", - поділилася вона.

Христина також пригадала, як її тішив поступовий результат навчання. За її словами, цей досвід нагадує, чого можна досягти, якщо докладати зусиль.

Як Горняк готується повернутися до музики

Тепер блогерка хоче відновити заняття. Вона зізналася, що особливо любить джаз і шкодує, що знову відмовилася від гри на інструменті.

"І тепер я хочу знову почати, бо я дуже музикальна дівчина, джаз зводить мене з розуму", - написала Горняк.

Христина вже шукає фортепіано, оскільки попереднє віддала похресниці. Думка про необхідність починати навчання спочатку її бентежить, однак відмовлятися від задуму вона не планує.

Горняк припустила, що невдовзі підписники зможуть спостерігати за її першими кроками після повернення до занять.

Що відомо про Христину Горняк

Христина Горняк працює нотаріускою та веде блог. Широкій аудиторії вона також відома як колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука.

Після завершення стосунків Горняк продовжила професійну діяльність і ведення соцмереж. У 2026 році вона стала учасницею 15-го сезону "Холостяка", головним героєм якого є баскетболіст В'ячеслав Кравцов.

Що Горняк розповідала про участь у "Холостяку"

Під час першого знайомства з Кравцовим нотаріуска запропонувала йому жартівливий "договір симпатії" . У ньому йшлося про запрошення на побачення, дарування троянд щотижня та обіцянку утриматися від драм до третього побачення.

Ще перед прем'єрою Горняк пояснювала, що участь у проєкті має для неї особисте значення . Вона сподівалася, що її досвід допоможе іншим жінкам не втрачати віри в кохання після складних життєвих обставин.

Батьки підтримали Христину, хоча й хвилювалися, що шоу може завершитися для неї болісним розчаруванням.

Що буде у новому випуску "Холостяка"

У третьому випуску учасниці заселяться до спільного будинку, де вже першого дня виникне конфлікт. Як ідеться в анонсі СТБ, Христина Горняк прокоментує поведінку однієї з дівчат:

"Вона постійно тут каже, що виграє цей проєкт".

Водночас Марія Захватова заявить, що їй погрожувала інша учасниця. Дівчата також захочуть з'ясувати у В'ячеслава Кравцова, чи був він знайомий із кимось із них до першої вечірки.

Сам Холостяк вирішить дати ще один шанс знайомству, яке спочатку пішло не за планом. Разом з однією з героїнь він повернеться до їхньої першої зустрічі та спробує почати спілкування з чистого аркуша.

"За одну зустріч можна відчути симпатію, але друге враження іноді змінює все",- каже В’ячеслав Кравцов.

Кадр зі зйомок "Холостяка-15" (фото: СТБ)

На інших учасниць чекатимуть несподіваний візит Кравцова до будинку та перша спільна вечірка. А чотири дівчини вирушать із ним на вітрильну регату, де доведеться проявити вміння працювати в команді.

Третій випуск "Холостяка-15" вийде у п'ятницю, 30 жовтня, о 19:00 на СТБ.