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Головна Люди Переможець "МастерШеф" Павло Серветник розповів про загибель брата: захиснику було 37 років
Люди 29 жовтня 2026 · 15:36

Переможець "МастерШеф" Павло Серветник розповів про загибель брата: захиснику було 37 років

Максим пережив численні поранення, контузії та навіть клінічну смерть, але продовжував захищати Україну
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Переможець "МастерШеф" Павло Серветник розповів про загибель брата: захиснику було 37 років

Переможець "МастерШеф" розповів про загибель брата (колаж: Styler)

Переможець першого сезону "МастерШеф. Професіонали" Павло Серветник повідомив про трагедію в родині. На війні загинув його рідний брат Максим, якому було 37 років. Кулінар зі сльозами на очах розповів про службу захисника та звернувся до небайдужих із проханням допомогти його маленькій дитині.

Що відомо про загиблого брата Павла Серветника, розповідає Styler.

Що відомо про загиблого брата Павла Серветника

Про смерть близької людини кулінар повідомив у своєму Instagram. У відеозверненні він поділився подробицями служби Максима, який став на захист України після звільнення рідного Херсона.

За словами Павла, його брат сам вирішив долучитися до війська та звернувся до військкомату. Відтоді він пройшов через важкі випробування, неодноразово опиняючись на межі життя і смерті.

За роки служби Максим зазнав численних травм, поранень і контузій. Серветник також розповів, що брат пережив навіть клінічну смерть.

Попри пережите, чоловік продовжував захищати країну. Його військову службу та мужність відзначили нагородами.

"У нього є нагрудний знак за мужність, і не один", - розповів Павло.

Переможець &quot;МастерШеф&quot; Павло Серветник розповів про загибель брата: захиснику було 37 років
Брат Павла Серветника Максим (фото: instagram/pashaservetnyk)

Для кулінара ця втрата стала особистою трагедією. Наприкінці звернення він присвятив Максимові короткі слова вдячності, які прозвучали особливо щемливо.

"Дякую тобі, Максе, за все", - сказав Серветник.

Після смерті Максима без батька залишилася маленька дитина. Як повідомив Павло, зараз вона перебуває з бабусею та дідусем.

Що відомо про Павла Серветника

Павло Серветник здобув популярність у 2019 році, коли став переможцем першого сезону кулінарного шоу "МастерШеф. Професіонали".

Переможець &quot;МастерШеф&quot; Павло Серветник розповів про загибель брата: захиснику було 37 років
Павло Серветник (фото: CТБ)

Кухар родом із Херсона. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він залишався в рідному місті та під час окупації допомагав місцевим жителям. Разом із командою кулінар випікав хліб, який безкоштовно передавали людям.

Згодом Серветник переїхав до США, де продовжив займатися кулінарною справою та розвивати власні проєкти.

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