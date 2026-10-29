Чому ламінат швидко втрачає вигляд: поширені помилки під час прибирання

Ламінат вважається практичним підлоговим покриттям, проте навіть звичайні побутові звички можуть поступово погіршувати його стан. Подряпини, набухання стиків і зміна кольору іноді виникають через неправильний догляд , а усунути такі пошкодження буває непросто.

Styler розповідає, які помилки найчастіше псують ламінат і як зберегти його вигляд на довший час.

Які помилки можуть зіпсувати ламінат

Миття підлоги надто мокрою шваброю

Надлишок води особливо небезпечний для звичайного ламінату. Волога може проникати через стики до внутрішньої основи дощок, спричиняючи їхнє набухання та деформацію.

Як пояснює виробник підлогових покриттів EGGER, для прибирання варто використовувати добре віджату швабру з мікрофібри. Після миття поверхню потрібно за потреби витерти насухо.

Особливу увагу слід приділяти ділянкам біля кухонної мийки та вхідних дверей. Пролиту воду краще прибирати одразу, навіть якщо ламінат має водостійкі властивості.

Використання пароочисника

Гаряча пара під тиском може проникати у стики між ламелями. Часте зволоження здатне спричинити набухання, зміну кольору або деформацію покриття.

У рекомендаціях Pergo пояснюють, що ризик залежить від температури, інтенсивності подачі пари та характеристик конкретної підлоги.

Водночас деякі виробники дозволяють парове очищення окремих колекцій. Однак сама позначка "водостійкий" не гарантує, що ламінат можна очищати парою. Перед використанням приладу необхідно перевірити інструкцію до покриття.

Агресивні мийні засоби та полірування

Абразивні порошки та жорсткі губки можуть подряпати поверхню ламінату, тоді як невідповідні мийні засоби здатні залишати тьмяний наліт.

Виробник Mannington у рекомендаціях із догляду за своїми покриттями застерігає від використання:

абразивних порошків і металевих губок;

мийних засобів на основі мила, які залишають наліт;

воску та поліролів;

шліфування й лакування ламінату.

Для прибирання краще обирати засоби, рекомендовані виробником конкретного покриття. Не варто використовувати поліроль для дерев'яної підлоги лише тому, що ламінат зовні нагадує дерево.

Пісок і дрібне сміття на підлозі

Частинки піску, які потрапляють у квартиру з вулиці, діють як абразив. Під час ходьби вони можуть дряпати захисний шар ламінату.

За інформацією Quick-Step, навіть стійкі до подряпин покриття можуть пошкоджуватися через пісок і тверді частинки, що залишаються на підошвах взуття.

Щоб зменшити ризик, біля входу варто покласти килимок для затримання бруду. Підлогу слід регулярно очищати м'якою щіткою або пилососом із насадкою для твердих покриттів.

Пересування меблів без захисту

Стільці, столи та інші меблі можуть залишати подряпини, якщо їх регулярно пересувати волоком. Особливо небезпечні тверді ніжки, під якими накопичується пісок.

У рекомендаціях Floor & Decor радять використовувати захисні накладки під меблями та не перетягувати важкі предмети без належного захисту підлоги.

Для профілактики пошкоджень варто:

прикріпити фетрові накладки під ніжки стільців і столів;

періодично очищати накладки від піску та бруду;

піднімати меблі під час перестановки, а не тягнути їх підлогою;

використовувати відповідні м'які коліщатка або захисний килимок під офісним кріслом.

Неправильна вологість і тривале сонячне освітлення

На стан ламінату впливає не лише вода під час миття, а й мікроклімат у приміщенні. Значні коливання вологості можуть спричиняти зміну розмірів дощок, появу щілин або деформацій.

В інструкції Shaw Floors рекомендують підтримувати відносну вологість повітря в межах 35-65%. Водночас допустимі показники можуть відрізнятися залежно від виробника ламінату.

Також фахівці застерігають від тривалого впливу прямих сонячних променів, які з часом можуть спричиняти вицвітання покриття. Для захисту підлоги можна використовувати штори або жалюзі.

Що робити, якщо ламінат уже пошкоджений

Спосіб відновлення залежить від характеру пошкодження. Незначні пошкодження можна замаскувати спеціальним ремонтним набором для ламінату.

Однак якщо дошки сильно деформувалися, набухли від вологи або пошкодилися на стиках, косметичного ремонту може бути недостатньо.

У такому разі насамперед потрібно усунути джерело вологи. Якщо вода потрапила під покриття, варто звернутися до фахівця для оцінки його стану. Сильно пошкоджені дошки ламінату іноді доводиться замінювати.