Соломія Вітвіцька відповіла, чи готова до другої дитини після народження сина

Соломію Вітвіцьку, яка місяць тому вперше стала мамою , вже запитують чи планує вона народжувати вдруге. 46-річна зірка з гумором відреагувала на цікавість підписників та поділилася особистими переживаннями.

Styler розповідає, що телеведуча відповіла на питання про другу дитину та як змінилося її повсякденне життя після народження сина.

Чи планує Соломія Вітвіцька народжувати другу дитину

Під час спілкування з підписниками в Instagram Соломія отримала запитання, скільки дітей хотіла б мати - одного чи більше.

У відповідь вона опублікувала світлину з вагітним животиком та пожартувала про можливу появу ще одного малюка.

"А ви уже готові до рубрики #вагітна_в_47?" - написала вона.

Проте одразу пояснила, що поки не може дати конкретної відповіді щодо майбутнього поповнення.

"Якщо чесно, то наразі звикаю до нового статусу та графіку життя. І не готова відповісти на це питання", - зазначила Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька відповіла на запитання про другу дитину (скриншот: instagram.com/solomiyavitvitska)

Водночас зірка зізналася, що поява первістка стала для неї особливим досвідом, який змінив погляди на життя.

"Сама не уявляла, що це буде настільки магічно і настільки змінить мене і мої пріоритети", - поділилася вона.

Як змінилося життя Вітвіцької після народження сина

26 жовтня синові телеведучої виповнився місяць. За цей час її повсякденний графік суттєво змінився, хоча сама Соломія запевняє, що почувається щасливою.

На запитання, чи стало її життя цікавішим, Соломія відповіла з усмішкою:

"Не те слово цікавішим. Але почуваюся щасливою і, як і всі новоспечені матусі, невиспаною".

Поділилася зірка і першими успіхами малюка. За її словами, Устим добре їсть, іноді плаче та вже більше полюбив вечірні купання. Крім того, хлопчик намагається самостійно тримати голівку.

Цей етап розвитку зірка жартома описала знайомим для жителів Львівщини висловом "коні пасе".

Соломія Вітвіцька показала, як підростає Устим (скриншот: instagram.com/solomiyavitvitska)

Окремо вона торкнулася теми грудного вигодовування. Зараз Устим харчується виключно материнським молоком, тому будь-які виїзди з дому доводиться планувати з урахуванням його потреб.

За її словами, лише з власним досвідом вона зрозуміла, наскільки важливими є кімнати матері та дитини в торговельних центрах та інших громадських місцях.

Вітвіцька розповіла про грудне вигодовування (скриншот: instagram.com/solomiyavitvitska)

Чи бачили бабуся та дідусі Устима

Під час спілкування з аудиторією Соломію також попросили показати, як її мама тішиться появою онука. Виявилося, що бабуся та дідусі поки не мали нагоди особисто познайомитися з хлопчиком.

Попри відстань, близькі дуже раді його народженню та постійно підтримують зв'язок із молодою родиною.

"Сподіваємося, незабаром, попри всі загрози у столиці, ми всі зустрінемося найближчим часом", - написала телеведуча.

Вона також поділилася тим, що допомагає знаходити сили у непростий час. За словами Вітвіцької, натхнення вона черпає у звичайних речах та людях поруч, намагаючись цінувати кожен день і шукати позитив навіть за складних обставин.

Що Соломія Вітвіцька розповідала раніше про материнство

На початку жовтня телеведуча поділилася першими труднощами нового етапу в житті та показала сімейні фото із сином .

Тоді Соломія розповідала, як разом із чоловіком Олексієм Ситайлом звикає до нового життя. Серед найбільших викликів вона називала грудне вигодовування, яке супроводжувалося численними запитаннями, безсонними ночами та хвилюваннями.

Водночас зірка наголошувала, що не потрібно одразу все вміти. На її думку, найважливіше - бути поруч із малюком, прислухатися до його потреб і поступово знаходити спільний ритм.

А 26 жовтня, коли Устиму виповнився місяць, Вітвіцька опублікувала ніжні світлини з дев'ятого місяця вагітності .

Так знаменитість вирішила згадати останні тижні очікування первістка та поділитися з шанувальниками особливими моментами цього періоду.