Коли День студента в Україні у 2026 році: дата та історія свята

День студента щороку об’єднує молодь у різних країнах, а в Україні його відзначають із 1999 року. Проте дата цього свята має незвичайну історію, яка почалася задовго до появи сучасних університетських традицій.

Коли святкують День студента в Україні, розповідає Styler.

Коли День студента у 2026 році

В Україні День студента відзначають щороку 17 листопада. У 2026 році дата припадає на вівторок.

В Україні День студента встановили 16 червня 1999 року. Того дня президент Леонід Кучма підписав указ № 659/99 "Про День студента".

Документ визначив 17 листопада датою щорічного святкування. Рішення ухвалили на підтримку ініціативи студентської молоді України.

Як студентський протест перетворився на трагедію

Як зазначає Національна комісія зі стандартів державної мови - все почалося в Празі восени 1939 року. Чехословаччина вже перебувала під контролем нацистської Німеччини, але люди продовжували виходити на акції проти окупації.

28 жовтня, у річницю утворення Чехословаччини, студенти та інші мешканці Праги взяли участь у демонстрації. Під час сутичок студент-медик Ян Оплетал дістав смертельне поранення. Його похорон у листопаді перетворився на новий прояв протесту проти окупаційної влади.

Реакція нацистів була жорстокою. У ніч проти 17 листопада 1939 року вони заарештували студентських активістів, дев'ятьох студентів та представників студентського руху стратили без суду, а чеські вищі навчальні заклади закрили. Понад тисячу студентів відправили до концентраційного табору Заксенгаузен.

Коли з'явився Міжнародний день студентів

У 1941 році в Лондоні представники студентських організацій проголосили 17 листопада Міжнародним днем студентів. Дату присвятили пам'яті чеських студентів, які постраждали від нацистських репресій.

Після завершення Другої світової війни пам'ять про ці події стала частиною міжнародної студентської традиції. Згодом 17 листопада почали відзначати не лише як день вшанування загиблих, а і як символ студентської солідарності та права на освіту.