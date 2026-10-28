Шоколадний сирний мус: рецепт без випікання із 4 інгредієнтів (фото)

Для приготування шоколадного мусу не обов'язково використовувати яйця, желатин або жирні вершки для збивання. Достатньо кількох простих інгредієнтів, щоб отримати ніжний десерт із насиченим смаком, який не потребує випікання.

Інгредієнти для шоколадного мусу

На 1 велику або 2 невеликі порції знадобиться:

кисломолочний сир 5% - 100 г;

вершки 20% - 50 мл;

чорний шоколад 80% - 50 г;

підсолоджувач - 10 г (до смаку).

Активний час приготування: близько 15 хвилин. Для густішої консистенції десерт варто додатково охолодити в холодильнику протягом кількох годин.

Як приготувати шоколадний мус із кисломолочного сиру

1. Підготуйте сирну основу. Викладіть кисломолочний сир у глибоку ємність. Додайте вершки та підсолоджувач. Я використовувала стевію. Збийте занурювальним блендером до однорідної кремової консистенції, щоб у масі не залишилося сирних грудочок.

2. Розтопіть шоколад. Поламайте чорний шоколад на невеликі шматочки та перекладіть у суху жаростійку миску. Поставте її над каструлею з гарячою водою, що повільно кипить, і поступово розтопіть шоколад на паровій бані, помішуючи.

Як радять у Good Food , дно миски не повинно торкатися води. Також важливо стежити, щоб краплі води не потрапляли в шоколад.

3. З'єднайте інгредієнти. Поступово додайте розтоплений шоколад до сирної основи та ще раз збийте блендером до гладенької маси.

4. Перекладіть десерт у форму. Готовий мус викладіть у невелику креманку або склянку. Одразу після приготування він матиме м'яку кремову консистенцію. У моєму випадку десерт виявився дуже смачним навіть до повного охолодження.

5. Охолодіть і подавайте. Поставте мус у холодильник на 3-4 години або залиште на ніч. Завдяки шоколаду після охолодження маса має стати щільнішою, хоча остаточна консистенція залежатиме від вологості сиру та складу шоколаду.

За бажанням перед подачею можна прикрасити десерт ягодами, тертим шоколадом або невеликою кількістю какао.

Шоколадний сирний мус, який я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Містить молочні продукти. Чорний шоколад може містити сою та сліди горіхів - перевіряйте склад на упаковці.