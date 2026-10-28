UA / RU
rbc.ua
Останні новини
17:51 Смачно
Шоколадний сирний мус: рецепт без випікання із 4 інгредієнтів (фото)
17:28 Люди
Як Андрій Данилко вигадав Вєрку Сердючку і звідки взялося її ім'я
16:57 Гороскопи
Коли стригтися у листопаді 2026: сприятливі та "грошові" дні за Місячним календарем
16:23 Корисне
Рядовка димчаста: делікатес чи прихована небезпека? Чому в Європі радять відмовитися від цього гриба
15:56 Тренди
День залізничника 2026: коли святкують в Україні та як змінилася дата
15:27 Люди
Камалію розкритикували за танці на бронеавтомобілі у військовій формі (відео)
15:04 Тренди
Moon Sweepers, Dystopika та Creature Kitchen: атмосферні антистрес-ігри для відпочинку після роботи
14:34 Корисне
Шахраї оформили кредит на ваше ім'я: у Кіберполіції пояснили, що робити
14:17 Тренди
Як вибрати термобілизну, щоб не тиснула й не натирала: поради від стилістки Шевченко
13:41 Смачно
ПХ-ватрушки із заварним кремом і лохиною: рецепт без дріжджів у мультипечі (фото)
Всі новини
Головна Смачно Шоколадний сирний мус: рецепт без випікання із 4 інгредієнтів (фото)
Смачно 28 жовтня 2026 · 17:51

Шоколадний сирний мус: рецепт без випікання із 4 інгредієнтів (фото)

Десерт із ніжною кремовою текстурою можна легко приготувати вдома
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Шоколадний сирний мус: рецепт без випікання із 4 інгредієнтів (фото)

Чоловік ласує шоколадним мусом (фото: Styler)

Для приготування шоколадного мусу не обов'язково використовувати яйця, желатин або жирні вершки для збивання. Достатньо кількох простих інгредієнтів, щоб отримати ніжний десерт із насиченим смаком, який не потребує випікання.

Своїм варіантом приготування ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти для шоколадного мусу

На 1 велику або 2 невеликі порції знадобиться:

  • кисломолочний сир 5% - 100 г;
  • вершки 20% - 50 мл;
  • чорний шоколад 80% - 50 г;
  • підсолоджувач - 10 г (до смаку).

Активний час приготування: близько 15 хвилин. Для густішої консистенції десерт варто додатково охолодити в холодильнику протягом кількох годин.

Як приготувати шоколадний мус із кисломолочного сиру

1. Підготуйте сирну основу. Викладіть кисломолочний сир у глибоку ємність. Додайте вершки та підсолоджувач. Я використовувала стевію. Збийте занурювальним блендером до однорідної кремової консистенції, щоб у масі не залишилося сирних грудочок.

2. Розтопіть шоколад. Поламайте чорний шоколад на невеликі шматочки та перекладіть у суху жаростійку миску. Поставте її над каструлею з гарячою водою, що повільно кипить, і поступово розтопіть шоколад на паровій бані, помішуючи.

Як радять у Good Food, дно миски не повинно торкатися води. Також важливо стежити, щоб краплі води не потрапляли в шоколад.

3. З'єднайте інгредієнти. Поступово додайте розтоплений шоколад до сирної основи та ще раз збийте блендером до гладенької маси.

4. Перекладіть десерт у форму. Готовий мус викладіть у невелику креманку або склянку. Одразу після приготування він матиме м'яку кремову консистенцію. У моєму випадку десерт виявився дуже смачним навіть до повного охолодження.

5. Охолодіть і подавайте. Поставте мус у холодильник на 3-4 години або залиште на ніч. Завдяки шоколаду після охолодження маса має стати щільнішою, хоча остаточна консистенція залежатиме від вологості сиру та складу шоколаду.

За бажанням перед подачею можна прикрасити десерт ягодами, тертим шоколадом або невеликою кількістю какао.

Шоколадний сирний мус, який я приготувала вдома
Шоколадний сирний мус, який я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Містить молочні продукти. Чорний шоколад може містити сою та сліди горіхів - перевіряйте склад на упаковці.

Раніше ми розповідали, як приготувати сирні макові булочки без дріжджів

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Як повернути товар без чека: що робити, якщо загубили документ, і коли магазин може відмовити Корисне Як повернути товар без чека: що робити, якщо загубили документ, і коли магазин може відмовити
Надія Левченко про "Жіночий лікар. Нове життя" та непростий рік: "Хотілося сховатися від світу"
Надія Левченко про "Жіночий лікар. Нове життя" та непростий рік: "Хотілося сховатися від світу" Люди
Як правильно підготувати порічки до зимівлі: обрізування та догляд за кущами
Як правильно підготувати порічки до зимівлі: обрізування та догляд за кущами Корисне
Більше цікавого
Повітряна вівсянка: покроковий рецепт сніданку за 15 хвилин (фото) Повітряна вівсянка: покроковий рецепт сніданку за 15 хвилин (фото) Юлія Люшньова · 28 жовтня 2026, 07:28
До чого сниться пожежа: тлумачення вогню за сонниками Міллера та Юнга До чого сниться пожежа: тлумачення вогню за сонниками Міллера та Юнга Наталя Крижанівська · 28 жовтня 2026, 09:52
Коли Михайла, Катерини та Андрія у листопаді-2026: дати свят за новим календарем Коли Михайла, Катерини та Андрія у листопаді-2026: дати свят за новим календарем Катерина Собкова · 28 жовтня 2026, 06:19
Як Андрій Данилко вигадав Вєрку Сердючку і звідки взялося її ім'я Як Андрій Данилко вигадав Вєрку Сердючку і звідки взялося її ім'я Наталя Крижанівська · 28 жовтня 2026, 17:28