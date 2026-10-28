Шоколадный творожный мусс: рецепт без выпекания из 4 ингредиентов (фото)

Для приготовления шоколадного мусса не обязательно использовать яйца, желатин или жирные сливки для взбивания. Достаточно нескольких простых ингредиентов, чтобы получить нежный десерт с насыщенным вкусом, не требующий выпечки.

Ингредиенты для шоколадного мусса

На 1 большую или 2 небольшие порции понадобится:

творог 5% - 100 г;

сливки 20% - 50 мл;

черный шоколад 80% - 50 г;

подсластитель - 10 г (по вкусу).

Активное время приготовления: около 15 минут. Для более густой консистенции десерт следует дополнительно охладить в холодильнике в течение нескольких часов.

Как приготовить шоколадный мусс из творога

1. Подготовьте творожную основу. Выложите кисломолочный творог в глубокую емкость. Добавьте сливки и подсластитель. Я использовала стевию. Взбейте погружным блендером до однородной кремовой консистенции, чтобы в массе не осталось творожных комочков.

2. Растопите шоколад. Поломайте черный шоколад на небольшие кусочки и переложите в сухую жаростойкую миску. Поставьте ее над медленно кипящей кастрюлей с горячей водой и постепенно растопите шоколад на паровой бане, помешивая.

Как советуют в Good Food , дно миски не должно касаться воды. Также важно следить, чтобы капли воды не попадали в шоколад.

3. Соедините ингредиенты. Постепенно добавьте растопленный шоколад к сырному основанию и еще раз взбейте блендером до гладкой массы.

4. Переведите десерт в форму. Готовый мусс выложите в небольшую креманку или стакан. Сразу после приготовления у него будет мягкая кремовая консистенция. В моем случае десерт оказался очень вкусным даже до полного охлаждения.

5. Охладите и подавайте. Поставьте мусс в холодильник на 3-4 часа или оставьте на ночь. Благодаря шоколаду после охлаждения масса должна стать более плотной, хотя окончательная консистенция будет зависеть от сырости и состава шоколада.

При желании перед подачей можно украсить десерт ягодами, тертым шоколадом или небольшим количеством какао.

Шоколадный сырный мусс, который я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Содержит молочные продукты. Черный шоколад может содержать сою и следы орехов - проверяйте состав на упаковке.