Мошенники оформили кредит на ваше имя: в Киберполиции объяснили, что делать

Мошенники могут оформить кредит на чужое имя, используя украденные персональные данные. Часто человек даже не подозревает о кредите, пока не получает требование вернуть деньги.

Как действовать в такой ситуации, куда обращаться и защитить свои данные, рассказывает Styler

Как мошенники оформляют кредиты без ведома человека

Для оформления займа злоумышленники могут использовать украденные персональные данные, чужие документы или незаконно полученный доступ к банковским учетным записям.

В Киберполиции предупреждают, что одна из опасных мошеннических схем связана с получением незаконного доступа к чужому мобильному номеру. Получив контроль над SIM-картой, злоумышленники могут перехватывать коды подтверждения, пытаться войти в онлайн-банкинг и использовать чужие данные для финансовых операций.

Национальный банк Украины также описывал случаи, когда мошенники оформляли кредиты с помощью украденной персональной информации и восстановленных финансовых номеров. Полученные средства они переводили на счета третьих лиц.

О появлении долга пострадавшие нередко узнают только после звонков с требованиями вернуть деньги или проверки собственной кредитной истории.

Как проверить, не оформили ли на вас кредит

Прежде всего необходимо проверить кредитную историю. В ней можно увидеть информацию о займах, которую финансовые учреждения передали в кредитное бюро.

Сделать это можно через Украинское бюро кредитных историй.

В отчете стоит проверить названия кредиторов, даты оформления договоров, суммы задолженности и запросы от учреждений, в которые вы не обращались.

Если обнаружили незнакомый заем, просмотрите все записи. Мошенники могут оформить сразу несколько кредитов в разных финансовых компаниях.

Узнать о подозрительной активности можно и через приложение "Дія". Оно отправляет уведомления о проверке кредитной истории и появлении новых кредитов, если соответствующие сведения поступают от подключенных кредитных бюро.

Как объясняют в УБКИ, если кредитную историю запросило учреждение, в которое вы не обращались, необходимо как можно скорее связаться с ним по официальному номеру телефона.

Своевременное сообщение может помочь остановить мошенническое оформление займа еще до выдачи денег. Важно помнить, что сам запрос кредитной истории не означает, что кредит уже оформлен.

Что делать, если мошенники уже взяли кредит на ваше имя

Если вы обнаружили заем, который не брали, необходимо сообщить кредитору, обратиться в правоохранительные органы и оспорить недостоверную информацию в кредитной истории.

Обратитесь в банк или финансовую компанию

Прежде всего найдите официальные контакты учреждения, выдавшего кредит, и сообщите о возможном мошенничестве.

Подайте письменное заявление, в котором укажите, что не оформляли заем и не заключали соответствующий договор.

Попросите кредитора провести проверку, предоставить копию договора, сведения о способе подтверждения личности и информацию о перечислении средств.

Сохраните копию обращения и подтверждение его получения. Если финансовое учреждение предоставит письменный ответ, он также может понадобиться для дальнейшего оспаривания.

Подайте заявление в полицию

Следующий шаг - сообщить правоохранительным органам о возможном кредитном мошенничестве.

Обратиться можно в ближайшее отделение Национальной полиции или по номеру 102.

Также сообщение можно отправить через официальную форму Киберполиции.

В заявлении необходимо описать, когда вы узнали о кредите, какое учреждение его выдало, на какую сумму и почему считаете оформление незаконным.

К обращению стоит приложить копии сообщений от кредитора, скриншоты, выписки и другие материалы, которые могут помочь установить обстоятельства мошенничества.

Обязательно сохраните подтверждение подачи заявления. Если сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований, получите соответствующую выписку.

Оспорьте кредит в бюро кредитных историй

Если чужой заем уже появился в вашей кредитной истории, подайте обращение относительно недостоверной информации.

Для этого можно воспользоваться специальной процедурой УБКИ.

После получения обращения бюро направляет запрос кредитору для проверки информации. Если факт ошибки или мошенничества подтвердится, соответствующие данные в кредитной истории исправят.

При этом оспаривание записи в бюро не означает автоматической отмены самого кредитного договора.

Что делать, если кредитор продолжает требовать деньги

Если финансовая компания не реагирует на обращение или продолжает требовать возврата средств по кредиту, который вы не брали, можно подать жалобу в Национальный банк Украины.

НБУ рассматривает обращения потребителей относительно действий банков и небанковских финансовых учреждений.

В жалобе необходимо указать название кредитора, описать ситуацию и приложить копии заявлений и ответов, которые вы уже получили.

Обратиться можно через официальный сайт НБУ.

Если кредитор не признает факт мошенничества и отказывается пересматривать свои требования, вопрос может потребовать судебного разбирательства.

В такой ситуации стоит обратиться за юридической помощью. Бесплатную консультацию можно получить через систему бесплатной юридической помощи.

Важно не игнорировать судебные документы, даже если вы уверены, что не оформляли кредит. Пропущенные процессуальные сроки могут осложнить защиту ваших прав.

Придется ли возвращать деньги по чужому кредиту

Если заем оформили мошенники без вашего участия, сам факт появления долга в кредитной истории еще не доказывает, что вы заключили соответствующий договор.

Однако обращение в полицию или кредитное бюро не приводит к автоматическому аннулированию задолженности.

Финансовое учреждение должно проверить обстоятельства оформления займа. Если спор не удается урегулировать, окончательное решение может принять суд.

Не стоит соглашаться на погашение неизвестного долга только из-за телефонных угроз или психологического давления.

Перед осуществлением платежей или подписанием документов о реструктуризации необходимо выяснить происхождение задолженности и получить юридическую консультацию.

Как защититься от повторного мошенничества

Если злоумышленники уже использовали ваши персональные данные, важно проверить безопасность всех учетных записей, связанных с финансовыми услугами.

Если подозреваете незаконный доступ к онлайн-банкингу, немедленно обратитесь в банк и попросите заблокировать скомпрометированные средства доступа.

В случае внезапной потери мобильной связи без очевидной причины стоит связаться с оператором и проверить, не перевыпустили ли вашу SIM-карту.

Для дополнительной защиты специалисты рекомендуют:

Не сообщать посторонним лицам пароли, PIN-коды и одноразовые коды подтверждения.

Использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Не устанавливать программы удаленного доступа по просьбе незнакомцев.

Проверять уведомления о запросах кредитной истории.

Регулярно просматривать собственную кредитную историю, особенно после потери документов или подозрения на утечку данных.

Если паспорт потеряли или его украли, в УБКИ советуют зарегистрировать документ в реестре утерянных паспортов бюро. Это может снизить риск оформления мошеннических кредитов.

Также бюро предлагает функцию FREEZE, которая ограничивает доступ кредиторов к кредитной истории для одобрения новых займов. Однако она не гарантирует полной защиты от всех видов кредитного мошенничества.

Главное - не откладывать обращение после обнаружения подозрительного кредита. Чем раньше человек сообщит финансовому учреждению и правоохранительным органам, тем быстрее можно начать проверку и защитить свои права.