ПП-ватрушки с заварным кремом и голубикой: рецепт без дрожжей в мультипечи (фото)

Домашние ватрушки можно приготовить без дрожжей и сахара. Для основания понадобятся кисломолочный творог и цельнозерновая мука, а начинку можно сделать из нежного заварного крема и свежих ягод.
Как приготовить этот десерт в мультипечи, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты на 4 творожных ватрушки:
- творог 5% - 200 г;
- яйцо - 1 шт.;
- цельнозерновая пшеничная мука - 50 г;
- разрыхлитель - 5 г;
- подсластитель - по вкусу;
- ванилин - по желанию.
Для заварного крема:
- молоко 2,5% - 120 мл;
- яйцо - 1 шт.;
- кукурузный крахмал - 15 г;
- подсластитель - по вкусу;
- ваниль - по вкусу.
Для смазки:
- яичный желток - 1 шт.
Для подачи:
- голубика - по вкусу.
Приблизительное время приготовления: примерно 30 минут.
Как приготовить сырные ватрушки
1. Замесите творожное тесто
Выложите творог в глубокую миску и разомните вилкой. Добавьте яйцо, цельнозерновую муку, разрыхлитель, подслащивал. По желанию можно всыпать немного ванили.
Тщательно перемешайте все ингредиенты до образования однородной массы. Тесто должно получиться мягким и немного липким.
2. Сформируйте ватрушки
Разделите тесто на четыре примерно одинаковые части. Выложите их на пергамент и руками сформируйте небольшие круглые основания.
В центре каждой сделайте углубление, а по краям сформуйте невысокие бортики, чтобы впоследствии было удобно добавлять крем.
Если тесто прилипает к рукам, немного смочите их водой.
3. Смажьте бортики и выпекайте
Отдельно взбейте яичный желток вилкой. С помощью кулинарной кисточки смажьте им бортики ватрушек, чтобы после выпечки они имели золотистую корочку.
Осторожно переложите заготовки вместе с пергаментом в корзину мультипечи.
Выпекайте при температуре 160 градусов примерно 20 минут, ориентируясь на готовность теста.
Время может отличаться в зависимости от размера ватрушек, сырости и модели мультипечи. Проверяйте, чтобы основание пропеклось внутри, а бортики стали румяными.
4. Приготовьте заварной крем
В небольшой кастрюле соедините яйцо, кукурузный крахмал, подсластитель и ваниль.
Постепенно влейте холодное молоко, постоянно перемешивая венчиком, чтобы не образовались комочки.
Поставьте кастрюлю на слабый огонь и нагрейте, непрерывно помешивая. Когда крем начнет густеть, продолжайте нагревать его до полного загустения, не допуская пригорания.
Снимите с плиты и оставьте охлаждаться. Во время охлаждения крем станет еще гуще.
5. Добавьте крем и голубику
Дайте готовым ватрушкам немного остыть, после чего наполните углубление заварным кремом.
Сверху выложите свежую голубику, предварительно промытую и обсушенную.
Я использовала именно эти ягоды, поскольку их легкая кислинка хорошо сочетается со сладковатым кремом и нежной сырной основой.
Чем можно дополнить творожные ватрушки
Благодаря нежной творожной основе и заварному крему эти ватрушки можно готовить с разными ягодами и фруктами.
К примеру, для подачи подойдут:
- малина - добавит легкую кислинку и яркий вкус;
- клубника - хорошо сочетается с заварным кремом;
- ежевика - сделает ягодный вкус более выразительным;
- Банан - добавит нежности и природной сладости.
Готовые ватрушки можно подавать после охлаждения, когда крем станет гуще и лучше будет держать форму.
Содержит пшеницу (глютен), яйца и молочные продукты. Дополнительные аллергены зависят от использованных добавок - проверяйте состав на упаковке.
Раньше мы рассказывали, как приготовить творожные маковые булочки без дрожжей дома.