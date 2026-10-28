ПП-ватрушки с заварным кремом и голубикой: рецепт без дрожжей в мультипечи (фото)

Домашние ватрушки можно приготовить без дрожжей и сахара. Для основания понадобятся кисломолочный творог и цельнозерновая мука, а начинку можно сделать из нежного заварного крема и свежих ягод.

Как приготовить этот десерт в мультипечи, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты на 4 творожных ватрушки:

творог 5% - 200 г;

яйцо - 1 шт.;

цельнозерновая пшеничная мука - 50 г;

разрыхлитель - 5 г;

подсластитель - по вкусу;

ванилин - по желанию.

Для заварного крема:

молоко 2,5% - 120 мл;

яйцо - 1 шт.;

кукурузный крахмал - 15 г;

подсластитель - по вкусу;

ваниль - по вкусу.

Для смазки:

яичный желток - 1 шт.

Для подачи:

голубика - по вкусу.

Приблизительное время приготовления: примерно 30 минут.

Как приготовить сырные ватрушки

1. Замесите творожное тесто

Выложите творог в глубокую миску и разомните вилкой. Добавьте яйцо, цельнозерновую муку, разрыхлитель, подслащивал. По желанию можно всыпать немного ванили.

Тщательно перемешайте все ингредиенты до образования однородной массы. Тесто должно получиться мягким и немного липким.

Ингредиенты для приготовления творожного теста (фото: Юлия Люшнева)

2. Сформируйте ватрушки

Разделите тесто на четыре примерно одинаковые части. Выложите их на пергамент и руками сформируйте небольшие круглые основания.

В центре каждой сделайте углубление, а по краям сформуйте невысокие бортики, чтобы впоследствии было удобно добавлять крем.

Если тесто прилипает к рукам, немного смочите их водой.

3. Смажьте бортики и выпекайте

Отдельно взбейте яичный желток вилкой. С помощью кулинарной кисточки смажьте им бортики ватрушек, чтобы после выпечки они имели золотистую корочку.

Осторожно переложите заготовки вместе с пергаментом в корзину мультипечи.

Выпекайте при температуре 160 градусов примерно 20 минут, ориентируясь на готовность теста.

Время может отличаться в зависимости от размера ватрушек, сырости и модели мультипечи. Проверяйте, чтобы основание пропеклось внутри, а бортики стали румяными.

4. Приготовьте заварной крем

В небольшой кастрюле соедините яйцо, кукурузный крахмал, подсластитель и ваниль.

Постепенно влейте холодное молоко, постоянно перемешивая венчиком, чтобы не образовались комочки.

Поставьте кастрюлю на слабый огонь и нагрейте, непрерывно помешивая. Когда крем начнет густеть, продолжайте нагревать его до полного загустения, не допуская пригорания.

Снимите с плиты и оставьте охлаждаться. Во время охлаждения крем станет еще гуще.

5. Добавьте крем и голубику

Дайте готовым ватрушкам немного остыть, после чего наполните углубление заварным кремом.

Сверху выложите свежую голубику, предварительно промытую и обсушенную.

Я использовала именно эти ягоды, поскольку их легкая кислинка хорошо сочетается со сладковатым кремом и нежной сырной основой.

Сырные ватрушки с заварным кремом и свежей голубизной, которые я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Чем можно дополнить творожные ватрушки

Благодаря нежной творожной основе и заварному крему эти ватрушки можно готовить с разными ягодами и фруктами.

К примеру, для подачи подойдут:

малина - добавит легкую кислинку и яркий вкус;

- добавит легкую кислинку и яркий вкус; клубника - хорошо сочетается с заварным кремом;

хорошо сочетается с заварным кремом; ежевика - сделает ягодный вкус более выразительным;

- сделает ягодный вкус более выразительным; Банан - добавит нежности и природной сладости.

Готовые ватрушки можно подавать после охлаждения, когда крем станет гуще и лучше будет держать форму.

Содержит пшеницу (глютен), яйца и молочные продукты. Дополнительные аллергены зависят от использованных добавок - проверяйте состав на упаковке.