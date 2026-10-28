Когда стричься в ноябре 2026: благоприятные и "денежные" дни по Лунному календарю

Многие выбирают дату стрижки не только по собственному графику, но и по Лунному календарю. По народным поверьям , фазы Луны связывают с изменениями в росте волос, а отдельные дни считают благоприятными для привлечения финансовой удачи.

Styler рассказывает, когда в ноябре 2026 лучше всего стричься, какие даты считают благоприятными для обновления прически и когда планировать "денежную" стрижку.

Фазы Луны в ноябре 2026

Прежде чем выбирать дату для стрижки, следует учесть основные фазы Луны. В ноябре они приходятся на следующие дни:

1-8 ноября - спадающая Луна

- спадающая Луна 9 ноября - Новолуние

- Новолуние 10-23 ноября - растущая Луна

- растущая Луна 24 ноября - Полнолуние

- Полнолуние 25-30 ноября - спадающая Луна.

Можно ли стричься в Новолуние

Новолуние в Лунном календаре символизирует начало нового цикла. Этот день не считают лучшим для экспериментов с внешностью, поэтому советуют перенести кардинальное изменение образа на другую дату.

Если вы ориентируетесь на такие приметы, 9 ноября можно посвятить выбору прически, поиску референсов и консультации с мастером, а саму стрижку запланировать на другой день.

Можно ли стричься в Полнолуние

Полнолуние приходится на 24 ноября. В традиционных календарях этот день иногда связывают с повышенной эмоциональностью и советуют не принимать импульсивные решения по внешности.

Если вы давно мечтаете о короткой стрижке или резком изменении цвета, лучше заранее определиться с желаемым результатом, а не выбирать его спонтанно. В то же время нет научных оснований считать, что стрижка в Полнолуние сама по себе ухудшает состояние волос.

1-8 и 25-30 ноября: время для поддержания формы

Спадающая Луна традиционно ассоциируют с сохранением результата. Поэтому эти даты можно рассмотреть, если вы хотите лишь немного подровнять кончики, освежить стрижку или поддержать ее форму.

Такой вариант может быть удобен для тех, кто не планирует кардинальных изменений и хочет сохранить привычный образ. Однако то, как долго стрижка будет оставаться опрятной, зависит прежде всего от ее формы, структуры волос и скорости их роста, а не от фазы Луны.

10-23 ноября: период для обновления прически

Растущая Луна традиционно считают благоприятным временем для тех, кто хочет освежить образ. Если вы давно планировали убрать секущиеся кончики, изменить длину или пробовать новую форму стрижки, можно рассмотреть даты с 10 до 23 ноября.

Этот период можно использовать для визита к мастеру перед важными встречами, праздниками или другими событиями в конце месяца. Если хочется кардинальных изменений, заранее обсудите с парикмахером желаемый результат и уход, в котором потребуется новая прическа.

"Денежные" дни для стрижки в ноябре

В народных приметах отдельным датам Лунного календаря приписывают символическую связь с финансовой удачей, обилием и возможностями.

Поэтому их иногда называют "денежными" днями для стрижки.

Чтобы привлечь удачи и деньги, нужно стричься в следующие даты: 6, 13, 19 и 29 ноября.

Важно учесть: научно подтвержденного перечня таких дат нет.

Как выбрать дату для стрижки