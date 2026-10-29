Соломия Витвицкая ответила, готова ли ко второму ребенку после рождения сына

Соломию Витвицкую, которая месяц назад впервые стала мамой , уже спрашивают, планирует ли она рожать второй раз. 46-летняя звезда с юмором отреагировала на любопытство подписчиков и поделилась личными переживаниями.

Styler рассказывает, что телеведущая ответила на вопрос о втором ребенке и как изменилась его повседневная жизнь после рождения сына.

Планирует ли Соломия Витвицкая рожать второго ребенка

Во время общения с подписчиками в Instagram Соломия получила вопрос, сколько детей хотела бы иметь - одного или больше.

В ответ она опубликовала фотографию с беременным животиком и пошутила о возможном появлении еще одного малыша.

"А вы уже готовы к рубрике #беременная_в_47?" - написала она.

Однако сразу объяснила, что пока не может дать конкретного ответа на будущее пополнение.

"Если честно, то сейчас привыкаю к новому статусу и графику жизни. И не готова ответить на этот вопрос", - отметила Витвицкая.

Соломия Витвицкая ответила на вопрос о втором ребенке (скриншот: instagram.com/solomiyavitvitska)

В то же время звезда призналась, что появление первенца стало для нее особым опытом, изменившим взгляды на жизнь.

"Сама не представляла, что это будет столь магически и настолько изменит меня и мои приоритеты", - поделилась она.

Как изменилась жизнь Витвицкой после рождения сына

26 октября сыну телеведущей исполнилась луна. За это время ее повседневный график существенно изменился, хотя сама Соломия уверяет, что чувствует себя счастливой.

На вопрос, стала ли ее жизнь более интересной, Соломия ответила с улыбкой:

"Не то слово интереснее. Но чувствую себя счастливой и, как и все новоиспеченные мамочки, невыспавшейся".

Поделилась звезда и первыми успехами малыша. По ее словам, Устим хорошо ест, иногда плачет и уже больше полюбил вечерние купания. Кроме того, мальчик пытается самостоятельно удерживать головку.

Этот этап развития звезда в шутку описала знакомым для жителей Львовщины выражением "коні пасе".

Соломия Витвицкая показала, как подрастает Устим (скриншот: instagram.com/solomiyavitvitska)

Отдельно она затронула тему грудного вскармливания. Сейчас Устим питается исключительно материнским молоком, поэтому любые выезды из дома приходится планировать с учетом его потребностей.

По ее словам, только с собственным опытом она поняла, насколько важны комнаты матери и ребенка в торговых центрах и других общественных местах.

Витвицкая рассказала о грудном вскармливании (скриншот: instagram.com/solomiyavitvitska)

Видели ли Устима бабушка и дедушки

Во время общения с аудиторией Соломию также попросили показать, как ее мама радуется появлению внука. Оказалось, что бабушка и дедушки пока не имели возможности лично познакомиться с мальчиком.

Несмотря на расстояние, близкие очень рады его рождению и постоянно поддерживают связь с молодой семьей.

"Надеемся, вскоре, несмотря на все угрозы в столице, мы все встретимся в ближайшее время", - написала телеведущая.

Она также поделилась тем, что помогает обретать силы в непростое время. По словам Витвицкой, вдохновение она черпает в обычных вещах и людях рядом, пытаясь ценить каждый день и искать позитив даже при сложных обстоятельствах.

Что Соломия Витвицкая рассказывала раньше о материнстве

В начале октября телеведущая поделилась первой трудностью нового этапа в жизни и показала семейные фото с сыном .

Тогда Соломия рассказывала, как вместе с мужем Алексеем Ситайлом привыкает к новой жизни. Среди самых больших вызовов она называла грудное вскармливание, сопровождавшееся многочисленными вопросами, бессонными ночами и волнениями.

В то же время звезда отмечала, что не нужно сразу все уметь. По ее мнению, самое важное – быть рядом с малышом, прислушиваться к его потребностям и постепенно находить общий ритм.

А 26 октября, когда Устиму исполнилась луна, Витвицкая опубликовала нежные фотографии с девятого месяца беременности .

Так знаменитость решила вспомнить последние недели ожидания первенца и поделиться с поклонниками особыми моментами этого периода.