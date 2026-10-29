Лунный календарь рыбака на ноябрь 2026: когда ждать лучшего клева

В ноябре рыбалка требует больше внимания к погоде, температуре воды и поведению рыбы. Лунный календарь поможет сориентироваться с датами для выезда на водоем.

Styler рассказывает, когда в ноябре 2026 стоит планировать рыбалку и в какие дни можно ожидать более активного клева.

Фазы Луны в ноябре 2026

По солунарному календарю Fishing World Guide, который учитывает фазы и положение Луны, самыми перспективными в ноябре могут быть дни перед Новолуние и Полнолунием, а также после них.

1-8 ноября - спадающая Луна

В этот период можно проверить, где держится рыба, и попробовать разные наживки. Результат будет в значительной степени зависеть от температуры воды, погоды и особенностей конкретного водоема.

9 ноября - Новолуние

Период перед и после Новолуния может быть перспективным для рыбалки. Попытайтесь запланировать выезд на 8-10 ноября, если прогноз погоды и условия на водоеме благоприятны.

10-23 ноября - растущая Луна

В этот промежуток можно сравнивать результаты утренней и вечерней рыбалки. Особое внимание следует обратить на 21-23 ноября, но окончательный выбор времени лучше согласовать с местными условиями.

24 ноября - Полнолуние

Еще один период, который рыбаки часто отмечают в лунных календарях. Для планирования можно рассмотреть 23-25 ноября, однако это не означает, что рыба будет клевать активнее.

25-30 ноября - спадающая Луна

В конце месяца следует ориентироваться на стабильность погоды и доступность мест для ловли. Для пробного выезда можно рассмотреть 26-27 ноября, если условия остаются безопасными.

Когда ожидать лучший клев в ноябре 2026

Лучшие дни для рыболовли: 8-10, 24-25.

Неплохие дни: 6-7, 11, 22-23, 26-27.

Какие дни могут быть менее благоприятными

Согласно Календарю рыбака на ноябрь 2026, менее перспективные дни - это, в частности 1-3, 15-18 и 30 ноября. В то же время это не означает, что в эти дни рыба не будет клевать.

Перед поездкой лучше проверить прогноз погоды, силу и направление ветра, осадки и изменения атмосферного давления. Если погода стабильна, а водоем знаком, даже дата, которую Лунный календарь оценивает как посредственную, может оказаться удачной.

Какую рыбу можно ловить в ноябре

В ноябре температура воды понижается, поэтому поведение рыбы равномерно изменяется. При этом конкретные результаты зависят от региона, глубины водоема, течения осени и погодных условий.

Щука

Может оставаться активной в холодной воде. Для ее ловли обычно используют спиннинг и приманки, отвечающие условиям водоема.

Окунь

Его можно искать у подводных перепадов глубины, коряг и других мест, где держится мелкая рыба.

Судак

Следует проверять более глубокие участки водоемов, особенно если вода уже заметно остыла.

Плотва и лещ

Могут клевать в течение осени, но их активность зависит от конкретного водоема, места ловли и выбранной наживки.

Карп

В более холодной воде его активность часто уменьшается, поэтому результат может быть менее предсказуемым, чем в теплые месяцы.

Это общие ориентиры, а не гарантия клева определенного вида рыбы в конкретную дату.

Когда лучше выходить на рыбалку: утром или вечером

В ноябре короткий световой день и похолодание могут оказывать существенное влияние на комфорт и условия рыбалки. Поэтому время выезда следует подбирать не только по лунной фазе.

Утро - вариант для тех, кто хочет начать ловлю с рассветом и проверить активность рыбы после ночного похолодания.

День - может быть удобнее при холодной погоде, особенно когда вода немного прогревается на мелководье.

Вечер - стоит рассмотреть, если на конкретном водоеме рыба активизируется перед сумерками.