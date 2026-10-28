Что означают цифры на яйцах: как отличить С0 от С1 и какие лучше покупать

На первый взгляд разница между яйцами с разными цифрами почти незаметна. Однако маркировка влияет на то, какие яйца удобнее выбирать для выпечки, завтраков и других блюд.
Разбираемся вместе со Styler, означающими эти обозначения и действительно ли большие яйца лучше.
Что означают С0, С1 и С2 на яйцах
Эти обозначения указывают на весовую категорию яиц. То есть они помогают понять, насколько велик будет продукт.
По привычной для Украины системе маркировки:
- СВ - отборные яйца массой от 73 г;
- С0 - яйца высшей категории, от 63 до 72,9 г;
- С1 - яйца первой категории, от 53 до 62,9 г;
- С2 - яйца второй категории, от 45 до 52,9 г;
- М - мелкие яйца массой от 35 до 44,9 г.
Запомнить просто: чем меньше цифра после буквы "С", тем больше яйцо. Например, С0 обычно тяжелее С1, а С1 - С2.
Какие яйца лучше покупать для разных блюд
Выбор зависит от того, что вы собираетесь готовить. Для обыденного завтрака подходят яичка хоть какой категории, но в неких рецептах размер имеет значение.
Для яичницы и омлета можно взять С0 или С1. Если вы хотите получить большую порцию, учитывайте вес яиц.
Для выпечки лучше ориентироваться на категорию, указанную в рецепте. Если автор указал яйца С1, замена их на гораздо более крупные может повлиять на пропорции теста.
Для салатов и фаршированных яиц можно выбирать С1 или С2 - в зависимости от желаемого размера порции.
В то же время большие яйца не обязательно лучше. Маркировка по весу не определяет свежесть, вкус или безопасность продукта.
Что означает буква "С" на упаковке
Буква "С" означает, что яйца принадлежат к столовым. По традиционной системе маркировки используют букву "Д" для диетических яиц.
Как объясняет Госпродпотребслужба, диетическими считают яйца, которые реализуют в течение семи дней после сноса, не считая дня сноса. После этого их относят к столовым.
Итак, весовая категория и свежесть - разные характеристики. Большое яйцо не обязательно свежее, поэтому во время покупки нужно проверять и другие сведения на упаковке.
Как проверить яйца перед покупкой
Даже если вы уже определились с категорией, не следует игнорировать состояние продукта. В рекомендациях Госпродпотребслужба советует обращать внимание на несколько вещей:
Скорлупа. Она должна быть целой, без трещин и повреждений.
Маркировка. Проверьте, можно ли прочитать информацию о продукте.
Срок годности. Не ориентируйтесь только на внешний вид яиц.
Упаковка. Она должна быть чистой и невредимой.
Условия продаж. Купите яйца в местах, где соблюдаются правила хранения и контролируют безопасность продуктов.
Не стоит покупать яйца с треснувшей скорлупой или без должной маркировки.
Как изменится маркировка яиц в Украине с 2028 года
Украина переходит к новым требованиям, приближенным к европейской системе. Соответствующий приказ Минагрополитики №360 от 7 марта 2023 года опубликован на сайте Верховной Рады. Он вступит в силу с 1 января 2028 года.
По новым правилам яйца будут обозначаться латинскими буквами в зависимости от массы:
- XL - очень большие, от 73 г;
- L - большие, от 63 до менее чем 73 г;
- M - средние, от 53 до менее чем 63 г;
- S - малые, менее 53 г.
Изменится и маркировка способа содержания кур. Цифра в начале кода будет означать:
- 0 - органическое производство;
- 1 - свободный выгул;
- 2 - содержание в помещении без доступа к открытому выгулу;
- 3 - клеточное содержание.
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