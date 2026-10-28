Что означают цифры на яйцах: как отличить С0 от С1 и какие лучше покупать

На первый взгляд разница между яйцами с разными цифрами почти незаметна. Однако маркировка влияет на то, какие яйца удобнее выбирать для выпечки, завтраков и других блюд.

Разбираемся вместе со Styler, означающими эти обозначения и действительно ли большие яйца лучше.

Что означают С0, С1 и С2 на яйцах

Эти обозначения указывают на весовую категорию яиц. То есть они помогают понять, насколько велик будет продукт.

По привычной для Украины системе маркировки:

СВ - отборные яйца массой от 73 г;

С0 - яйца высшей категории, от 63 до 72,9 г;

С1 - яйца первой категории, от 53 до 62,9 г;

С2 - яйца второй категории, от 45 до 52,9 г;

М - мелкие яйца массой от 35 до 44,9 г.

Запомнить просто: чем меньше цифра после буквы "С", тем больше яйцо. Например, С0 обычно тяжелее С1, а С1 - С2.

Какие яйца лучше покупать для разных блюд

Выбор зависит от того, что вы собираетесь готовить. Для обыденного завтрака подходят яичка хоть какой категории, но в неких рецептах размер имеет значение.

Для яичницы и омлета можно взять С0 или С1. Если вы хотите получить большую порцию, учитывайте вес яиц.

Для выпечки лучше ориентироваться на категорию, указанную в рецепте. Если автор указал яйца С1, замена их на гораздо более крупные может повлиять на пропорции теста.

Для салатов и фаршированных яиц можно выбирать С1 или С2 - в зависимости от желаемого размера порции.

В то же время большие яйца не обязательно лучше. Маркировка по весу не определяет свежесть, вкус или безопасность продукта.

Что означает буква "С" на упаковке

Буква "С" означает, что яйца принадлежат к столовым. По традиционной системе маркировки используют букву "Д" для диетических яиц.

Как объясняет Госпродпотребслужба , диетическими считают яйца, которые реализуют в течение семи дней после сноса, не считая дня сноса. После этого их относят к столовым.

Итак, весовая категория и свежесть - разные характеристики. Большое яйцо не обязательно свежее, поэтому во время покупки нужно проверять и другие сведения на упаковке.

Как проверить яйца перед покупкой

Даже если вы уже определились с категорией, не следует игнорировать состояние продукта. В рекомендациях Госпродпотребслужба советует обращать внимание на несколько вещей:

Скорлупа. Она должна быть целой, без трещин и повреждений.

Маркировка. Проверьте, можно ли прочитать информацию о продукте.

Срок годности. Не ориентируйтесь только на внешний вид яиц.

Упаковка. Она должна быть чистой и невредимой.

Условия продаж. Купите яйца в местах, где соблюдаются правила хранения и контролируют безопасность продуктов.

Не стоит покупать яйца с треснувшей скорлупой или без должной маркировки.

Как изменится маркировка яиц в Украине с 2028 года

Украина переходит к новым требованиям, приближенным к европейской системе. Соответствующий приказ Минагрополитики №360 от 7 марта 2023 года опубликован на сайте Верховной Рады. Он вступит в силу с 1 января 2028 года.

По новым правилам яйца будут обозначаться латинскими буквами в зависимости от массы:

XL - очень большие, от 73 г;

L - большие, от 63 до менее чем 73 г;

M - средние, от 53 до менее чем 63 г;

S - малые, менее 53 г.

Изменится и маркировка способа содержания кур. Цифра в начале кода будет означать: