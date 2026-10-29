Ирина Горовая призналась, когда впервые заподозрила роман Потапа с Каменских

Украинская продюсер Ирина Горовая рассказала о непростом периоде в браке с Потапом. Она вспомнила, как впервые заподозрила измену мужа с Настей Каменских.

Styler со ссылкой на интервью Рамине Эсхакзай рассказывает, как Горовая пыталась справиться с болезненной ситуацией и почему решила завершить отношения.

Ирина Горовая рассказала, когда заподозрила Потапа в измене

По словам продюсера, первое знакомство с Настей Каменских оставило у нее особое впечатление. Ирина считает, что певица отвечала типажу женщин, которые нравились Потапу. Именно поэтому еще до начала их совместной деятельности она предположила, что между артистами может возникнуть нечто большее, чем профессиональные отношения.

Горовая вспомнила, что впервые увидела Каменских в клубе "Динамо". Тогда певица встречалась с парнем по имени Вова, а о дуэте с Потапом еще речь не шла. Однако, когда рэпер озвучил идею работать с Настей, продюсер уже почувствовала тревогу.

"Я не знаю, как это объяснить. Давайте честно, Настя - очень эффектная. Я когда ее впервые увидела, это был клуб "Динамо", она встречалась со своим парнем Вовой. Они еще не были в дуэте, а я ее увидела. Леша говорит: "Я, наверное, с ней буду в дуэте". Я сразу поняла, что что-то будет. Но у нас тогда была любовь, поддержка, я сразу начала ревновать. Для меня это было с первого взгляда. Это был очень сложный период, но женщины энергично чувствуют", - вспоминает знаменитость.

Продюсер подчеркнула, что тогда их отношения с Потапом еще не казались разрушенными. Однако внутреннее предчувствие и ревность уже давали о себе знать. Впоследствии, как оказалось, ее опасения имели почву.

Как Горовая догадывалась об отношениях артистов

Когда между Потапом и Настей Каменских начал развиваться роман, Ирина Горовая оказалась в сложном эмоциональном состоянии. Она старалась не верить своим подозрениям, однако постепенно замечала все больше деталей, которые заставляли ее сомневаться в откровенности мужчины.

В частности, продюсер обращала внимание на то, как артисты смотрят друг на друга, когда вместе снимают клипы и появляются на публике. Кроме того, ее настораживала переписка Потапа с Каменских ночью, которую он, по словам Горовой, пытался скрыть.

"Когда это все начинает происходить, ты находишься в хаосе. Тебе же никто не приходит и не говорит, что это происходит. Ты начинаешь с сообщений каких-то ночью. Где мужчины переписываются - в туалете. Ты понимаешь, что чтобы тебе не говорили, что в футбол играл, с кем-то там переписывался, ты понимаешь. У нас такая дверь была, что ты видишь, когда там свет в телефоне горит. Ты проходишь, смотришь и тебя бурлит. Потом ты видишь интервью, кто и на кого смотрит, как снимаются клипы", - говорит знаменитость.

По словам Горовой, самым трудным было то, что ситуация разворачивалась постепенно. Она не получала прямого подтверждения подозрений, но поведение мужчины и его взаимодействие с коллегой вызывали все больше вопросов. В то же время продюсер пыталась сохранить веру в их брак и надеялась, что слова Потапа о любви соответствуют действительности.

Почему Горовая решила расстаться с Потапом

Несмотря на болезненные переживания, некоторое время Ирина Горовая оставалась в браке и пыталась понять, как действовать дальше. В конце концов, она осознала, что ситуация стала для нее неприемлемой, и начала задумываться над тем, как выйти из отношений.

Продюсер рассказала, что в определенный момент поняла: вернуть все в прежнее состояние уже не удастся. Она также вспомнила разговор с Потапом, который предложил обсудить ситуацию по возвращении с концерта и даже допустил возможность закрытия их общей группы, если жене так больно.

Однако Горова не поверила, что такой шаг решит проблему. По ее мнению, отказ от проекта, который был важным для мужа, лишь усилил бы напряжение между ними.

"Это все очень болезненная история, но ты все равно думаешь, что нет, что тебе говорят, что любят. Потом ты начинаешь выстраивать свою стратегию выхода. Ты в какой-то момент переключаешься, находишь в себе силы и понимаешь, что это уже необратимые процессы. У меня был один момент, когда я уже не могу. Он тогда ехал с концерта, говорит: "Приеду, поговорим. Давай, если тебе больно, закроем группу". Я поняла, что это ложь, и он меня будет ненавидеть за то, что закрыл то, что так любит. Сказала, что нет, я не хочу быть в этом, а ты иди так, как ты идешь", - вспоминает она.

После этого решение Горова сосредоточилась на работе. Профессиональная деятельность помогла ей переключить внимание и постепенно пережить непростой период.

Что известно о браке Ирины Горовой и Потапа

До знакомства с Потапом Горова была замужем за Юрием Горовым, от которого родила дочь Наталью.

В 2008 году у Потапа и Ирины родился сын Андрей.

В то же время совместная жизнь супругов завершилась раньше, чем был официально расторгнут брак: по имеющейся информации, вместе они не жили с 2011 года, а развод оформили в 2014-м.

Долгое время бывшие супруги не раскрывали истинных причин разрыва. В то же время в СМИ ходили слухи, что к разводу причастен роман Потапа с Настей Каменских, с которой он работал в творческом дуэте.

Впоследствии рэпер подтвердил, что изменял тогдашней жене с певицей. По его словам, романтические отношения с Каменскими начались в 2010 году.

Поженились Потап и Настя в мае 2019 года.