"Многое меня расстроило": Екатерина Осадчая раскритиковала Потапа и Настю Каменских

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая впервые прокомментировала вызвавшие волну критики недавние высказывания Потапа и Насти Каменских. Она призналась, что не разделяет многих мнений артистов, а особенно ее затронули слова об украинском языке.

Как рассказывает Styler, свою позицию Осадчая озвучила у себя в Instagram.

Что Екатерина Осадчая сказала о Потапе и Насте Каменской

Телеведущую спросили о недавнем интервью Потапа и Насте Каменских, после которого супруги снова оказались в центре обсуждений.

Осадчая не стала детально анализировать все заявления артистов, однако дала понять, что услышанное ей не понравилось.

"Не разделяю многих мнений. Не люблю, когда оскорбляют украинский язык. Это если говорить о языке, хотя там многое меня расстроило", - сказала телеведущая.

Таким образом, Екатерина обратила внимание не только на языковой вопрос. Из ее ответа ясно, что и другие высказывания супругов вызвали у нее негативную реакцию. Однако уточнять, какие слова ее огорчили, она не стала.

Что связывает Осадчую с Потапом и Каменским

Слова телеведущей обратили внимание еще и на то, что раньше ее семья поддерживала близкие отношения с Потапом и Настей Каменских. Рэпер Алексей Потапенко является крестным отцом Ивана - старшего совместного сына Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова.

Однако в августе 2026 Горбунов рассказал, что их семьи уже давно не общаются.

"Нет, мы давно не общались, не списывались, не разговаривали. Ну как есть, так есть" - сказал Горбунов.

Почему Потап и Настя Каменских снова оказались под критикой

Новая волна обсуждений вокруг артистов возникла после их интервью российской журналистке.

Особое внимание привлекли высказывания Каменских об украинском языке и исполнении песен на русском. Певица ранее заявляла о готовности петь по-русски для аудитории, которая не понимает украинскую.

Это вызвало вопросы у части украинских слушателей, ведь после начала полномасштабного вторжения артистка активно поддерживала Украину и выпускала украиноязычные композиции.

Критика касалась не только музыкального репертуара, но и публичной позиции супругов во время войны.

Именно на фоне этих обсуждений Осадчу спросили, как она относится к недавним заявлениям своих кумовьев.

Кто еще высказался о Потапе и Насте

Екатерина Осадчая не единственная, кто в последнее время прокомментировал позицию артистов.

Ранее журналистка Алина Доротюк назвала Настю Каменских одним из самых больших разочарований войны и раскритиковала ее высказывания. Ее возмутило то, что слова певицы об Украине и украинском языке, которые она говорила в начале полномасштабной войны, расходятся с ее нынешней позицией.