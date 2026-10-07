Екатерина Осадчая ответила, будет ли уезжать из Киева вместе с детьми

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, планирует ли вместе с детьми покидать Киев из-за ситуации безопасности. Звезда объяснила, почему ее семья пока остается в столице и как обучение сыновей происходит во время воздушных тревог.

Что Осадчая сказала о возможном выезде из Киева и как сейчас живут ее дети, рассказывает Styler со ссылкой на ее Instagram .

Планирует ли Осадчая выезжать из Киева

О своих планах телеведущая рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Осадчую спросили, не думает ли она забрать детей из Киева из-за российских атак. Ведущая ответила, что семья остается в столице.

По ее словам, сын Иван продолжает ходить в школу, а младший Данило - в садик. Во время воздушных тревог дети находятся в укрытиях.

В то же время, телеведущая не стала категорически утверждать, что семья при любых обстоятельствах будет оставаться в Киеве.

"Мы будем в Киеве, пока это будет возможно", - отметила Осадчая.

Осадчая рассказала о переживаниях за детей

Ведущая также призналась, что постоянно волнуется за сыновей, когда они находятся в школе и в садике.

По словам Осадчей, полностью избавиться от этого беспокойства ей не удается. В то же время семья продолжает привычную жизнь в столице, а решение о переезде не принимала.

Что известно о детях Екатерины Осадчей

Екатерина Осадчая воспитывает троих сыновей. Ее старший сын Илья уже взрослый и живет за границей, поэтому слова ведущей о возможном выезде из Киева относятся к двум младшим детям.

Екатерина Осадчая со старшим сыном (фото: instagram.com/ kosadcha)

Ивана и Даниила телеведущая воспитывает вместе с мужем Юрием Горбуновым. Иван родился в 2017 году, а Даниил - в 2021-м. Осадчая периодически показывает младших сыновей в соцсетях и делится моментами их семейной жизни.