Дельфины - одни из самых умных морских животных. Учитывая это, их появление во сне в основном ассоциируют с доверием, общением и свободой. Однако в старинных сонниках этот образ не всегда означал что-нибудь хорошее. Некоторые толкования даже связывали его с грядущими переменами и судьбами близких людей.

Styler детальнее объяснит, что могут означать такие сны.

Что значит дельфин во сне по соннику Артемидора

Древнегреческий толкователь сновидений Артемидор Далдианский, который жил во II веке нашей эры, посвятил этой теме пять книг под названием Oneirocritica ("Толкование сновидений").

В его работе эти млекопитающие имели достаточно неоднозначное значение. Увидеть его в море считалось благоприятным знаком: по древнему толкованию, животное предвещало ветер с той стороны, откуда появлялось.

А вот дельфин вне моря трактовался совсем иначе - как предвестник смерти одного из близких друзей.

Это одно из древнейших письменных толкований сна о дельфинах, которое сохранилось до наших дней.

К чему снится дельфин по соннику Миллера

Американский составитель сонников Густавус Гиндман Миллер в книге Ten Thousand Dreams Interpreted (1901) предложил не слишком оптимистическое объяснение.

По его мнению, увидеть дельфина во сне означало вероятность попасть во власть нового правительства. Сам автор называл такой сон неблагоприятным.

Интересно, что Миллер не связывал этот образ напрямую с любовью или дружбой, как это часто делают современные популярные толкования.

К чему снятся дельфины в воде

Важное значение для символического толкования имеет то, что именно происходило во сне:

Видеть дельфина в чистой воде - может символизировать внутреннее спокойствие, доверие и положительные ожидания;

- может символизировать внутреннее спокойствие, доверие и положительные ожидания; Плавать вместе с дельфинами - образ эмоциональной близости, потребности во взаимопонимании и поддержке;

- образ эмоциональной близости, потребности во взаимопонимании и поддержке; Видеть стаю дельфинов - может отражать желание принадлежать к дружественному коллективу или найти единомышленников;

- может отражать желание принадлежать к дружественному коллективу или найти единомышленников; Дельфины выпрыгивают из воды - такой сюжет можно связать со стремлением к свободе, новым впечатлениям и переменам;

- такой сюжет можно связать со стремлением к свободе, новым впечатлениям и переменам; Увидеть дельфина в открытом море - символ самостоятельности, поиска собственного пути и новых возможностей.

Если дельфин нападает, кусает или гибнет во сне

Не каждое сновидение с животными оставляет приятные впечатления. Если дельфин вел себя агрессивно или выглядел беспомощным, следует обратить внимание на собственные переживания.

Дельфин кусает - может отражать недоверие, обиду или напряжение в отношениях.

может отражать недоверие, обиду или напряжение в отношениях. Дельфин преследует - символически может указывать на проблему, от которой человек пытается отстраниться;

- символически может указывать на проблему, от которой человек пытается отстраниться; Увидеть раненого дельфина - возможно отражение уязвимости, тревоги за близких или потребности в заботе;

- возможно отражение уязвимости, тревоги за близких или потребности в заботе; Мертвый дельфин - может ассоциироваться с завершением определенного этапа, разочарованием или потерей эмоциональной связи.

К чему снятся дельфины женщине и мужчине

Женщине

Дельфин может символизировать потребность в эмоциональной близости, поддержке и доверии. Если животное было кротким и плавало рядом, это можно связать с желанием чувствовать себя защищенным и понятным в отношениях.

Мужчине

Такой сон может напоминать о важности партнерства, дружбы и взаимопомощи. Если дельфин сопровождал его в воде, сюжет можно рассматривать как отображение поиска единомышленников или потребность в надежном окружении.