Брокколи легко переварить, даже если оставить ее в кипятке всего на несколько лишних минут. Чтобы капуста сохранила насыщенный зеленый цвет, приятную текстуру и не превратилась в кашу, важно правильно определить время приготовления .

О том, сколько варить свежую и замороженную брокколи и каких ошибок следует избегать, пишет Styler.

Сколько минут нужно варить свежую брокколи

Главное правило приготовления брокколи - не ориентироваться только на время, ведь скорость варки зависит от размера соцветий.

Маленькие кусочки становятся мягкими значительно быстрее, чем большие. Поэтому перед приготовлением капусту стоит разделить на примерно одинаковые части.

Специалисты BBC Good Food рекомендуют придерживаться следующих ориентиров:

Маленькие соцветия - от 2 до 4 минут.

Средние соцветия - от 4 до 5 минут.

Крупные соцветия - от 6 до 8 минут.

Время нужно отсчитывать после погружения капусты в кипящую воду, поддерживая умеренное кипение.

Если брокколи нужна для салата или гарнира, лучше оставить ее немного упругой. Для супа-пюре можно варить дольше, чтобы овощ легче измельчался.

Проверить готовность просто: проткните более толстую часть соцветия вилкой или ножом. Она должна легко прокалываться, но не разваливаться.

Как правильно варить замороженную брокколи

Замороженная брокколи требует другого подхода. Перед заморозкой овощи обычно проходят бланширование - кратковременную обработку горячей водой или паром. Из-за этого капуста может приготовиться быстрее, чем кажется.

По рекомендациям BBC Good Food, небольшие соцветия достаточно варить примерно от 2 до 4 минут в кипящей подсоленной воде.

Предварительно размораживать брокколи не нужно. Ее можно сразу перекладывать из морозильной камеры в кастрюлю.

Стоит учитывать, что крупным или плотно замороженным кусочкам может потребоваться больше времени. Поэтому уже через несколько минут проверяйте их готовность.

Если капуста еще твердая внутри, продолжайте варку короткими интервалами, каждый раз проверяя текстуру.

Не оставляйте готовую брокколи в горячей воде, ведь она продолжит размягчаться даже после выключения плиты.

Как сварить брокколи, чтобы она осталась зеленой и хрустящей

Даже правильно определенное время не гарантирует хорошего результата, если допустить ошибки во время подготовки.

Чтобы брокколи сохранила форму и вкус, придерживайтесь нескольких правил.

Подготовьте одинаковые соцветия. Если в кастрюле одновременно варятся маленькие и крупные кусочки, первые могут развариться, пока вторые будут оставаться твердыми.

Кладите капусту в кипящую воду. Не стоит заливать брокколи холодной водой и долго нагревать вместе с ней.

Не перегружайте кастрюлю. Большое количество холодной капусты резко снижает температуру воды, из-за чего сложнее контролировать приготовление.

Проверяйте готовность заранее. Лучше попробовать брокколи за минуту до ориентировочного завершения варки, чем получить слишком мягкий овощ.

Сразу сливайте воду. После приготовления переложите брокколи на дуршлаг. Если она предназначена для холодного салата, можно ненадолго погрузить ее в ледяную воду, чтобы быстро остановить нагревание.

Такой способ охлаждения используют и во время бланширования овощей. Как объясняет Министерство здравоохранения Канады, кратковременное нагревание с последующим охлаждением помогает сохранять цвет, вкус и текстуру продуктов.

Что лучше для брокколи - варка или приготовление на пару

Если хочется получить нежную брокколи, которая при этом хорошо держит форму, стоит попробовать приготовление на пару.

Для средних соцветий ориентировочное время составляет от 5 до 6 минут. После этого нужно проверить мягкость более толстой части стебля.

Приготовление на пару также помогает уменьшить потери водорастворимых питательных веществ, которые могут переходить в воду во время обычной варки.

Независимо от способа приготовления главное - не доводить брокколи до состояния, когда соцветия начинают разваливаться.

Для большинства гарниров лучше всего подходит капуста, которая уже достаточно мягкая, но сохраняет легкую упругость.