Домашние беляши с мясом - одно из тех блюд, которые хочется есть еще горячими, только из сковороды. В этот раз я приготовила их из пышного дрожжевого теста и сочной начинки.
Как приготовить такое блюдо и что учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.
Домашние беляши с мясом
За основу я взяла рецепт домашних беляшей, в котором тесто готовят на молоке и воде с добавлением дрожжей. Мне понравился этот способ, поскольку он позволяет получить мягкую основу.
Я решила адаптировать рецепт под собственные предпочтения. Увеличила количество ингредиентов, добавила в тесто сливочное масло, а в фарш - свежую петрушку. Благодаря этому беляши получились с более нежным тестом и выразительным ароматом начинки.
Формировала их закрытыми и обжаривала на сковороде до золотистой корочки.
Что важно знать перед приготовлением
Самое главное в домашних беляшах - правильно приготовить дрожжевое тесто и не пересушить мясную начинку.
Во-первых, молоко и вода для теста должны быть теплыми, примерно 35-38 градусов. Если жидкость будет слишком горячей, дрожжи могут потерять активность.
Во-вторых, не нужно добавлять слишком много муки. Тесто для беляшей должно оставаться мягким и слегка липким. Именно такая консистенция помогает получить пышную основу после жарки.
В-третьих, начинку лучше готовить из фарша, содержащего немного жира. Для этого хорошо подходит сочетание свинины и говядины.
Еще один важный момент - температура масла. Если жарить беляши на слишком сильном огне, они быстро потемнеют снаружи, но мясо внутри может остаться сырым.
Ингредиенты для домашних беляшей
Из этого количества продуктов получается примерно 10-12 беляшей среднего размера.
Для теста:
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Пшеничная мука - 550-600 г
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Молоко - 250 мл
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Вода - 100 мл
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Сухие дрожжи - 7 г или свежие - 20 г
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Сливочное масло - 40 г
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Сахар - 1 столовая ложка
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Соль - 1 чайная ложка
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Растительное масло - 1 столовая ложка
Для начинки:
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Свино-говяжий фарш - 500 г
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Лук - 2 средние штуки
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Свежая петрушка - небольшой пучок
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Холодная вода - 50-70 мл
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Соль - примерно 1 чайная ложка
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Черный молотый перец - по вкусу
Для жарки:
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Рафинированное растительное масло - примерно 400-500 мл в зависимости от размера сковороды
Как приготовить домашние беляши с мясом
Шаг 1. Готовлю дрожжевую основу
Сначала слегка подогреваю молоко и воду. Добавляю дрожжи, сахар и две столовые ложки муки. Хорошо перемешиваю и оставляю примерно на 10-15 минут.
За это время на поверхности должна появиться пенная шапочка. Это означает, что дрожжи активировались и можно переходить к замешиванию теста.
Шаг 2. Замешиваю тесто
К дрожжевой смеси добавляю соль, растопленное и охлажденное сливочное масло и растительное масло.
Постепенно всыпаю просеянную муку. Сначала перемешиваю все ложкой, а затем начинаю вымешивать руками.
На этом этапе важно не спешить добавлять муку. Тесто может немного липнуть к рукам, но после 8-10 минут вымешивания оно становится более эластичным.
Готовое тесто перекладываю в миску, слегка смазанную маслом, накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте примерно на 60-90 минут. За это время оно должно увеличиться в объеме примерно вдвое.
Шаг 3. Готовлю мясную начинку
Лук очищаю и очень мелко нарезаю. Петрушку промываю, обсушиваю и измельчаю.
К фаршу добавляю лук, зелень, соль и черный молотый перец.
После этого постепенно вливаю холодную воду и тщательно вымешиваю начинку. Она должна быть мягкой и сочной, но не жидкой.
Шаг 4. Формирую беляши
Когда тесто поднялось, слегка прижимаю его руками, чтобы выпустить лишний воздух, и перекладываю на рабочую поверхность, смазанную растительным маслом.
Делю на 10-12 примерно одинаковых частей и формирую шарики. Оставляю их на 10 минут, чтобы тесто немного отдохнуло.
Каждый шарик растягиваю руками в круглую лепешку толщиной примерно 5-7 мм.
В центр выкладываю 1-2 столовые ложки мясной начинки.
После этого собираю края теста к середине и тщательно защипываю их, чтобы начинка осталась внутри. Слегка приплющиваю каждую заготовку ладонью, придавая ей округлую форму.
Шаг 5. Жарю беляши на сковороде
В глубокую сковороду наливаю растительное масло слоем примерно 1-1,5 см.
Разогреваю его на среднем огне до температуры примерно 160-170 градусов.
Выкладываю беляши небольшими партиями, оставляя между ними достаточно места.
Жарю примерно по 5-7 минут с каждой стороны, ориентируясь на размер и толщину теста.
Во время приготовления слежу, чтобы корочка не темнела слишком быстро. Если это происходит, немного уменьшаю огонь.
Готовые беляши выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
Аллергены: глютен (пшеница), молоко и молочные продукты.
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