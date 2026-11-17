Мясные рулетики из готового теста - простой вариант домашнего ужина , для которого не понадобится духовка. Благодаря обжариванию на сковороде они приобретают аппетитную золотистую корочку, а внутри остаются сочными и нежными.

Как приготовить такое блюдо и что следует учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Мясные рулетики с фаршем: что важно знать перед приготовлением

За основу я взяла видеорецепт мясных улиток из слоеного теста, которые также обжариваются на сковороде.

В моем варианте основой стало тесто для пиццы, а начинкой - мясной фарш со специями.

Главный нюанс - правильно распределить начинку. Если слой фарша будет слишком толстым, тесто может быстро подрумяниться, а мясо внутри останется сырым.

Время приготовления: около 40-50 минут.

Количество порций: 3-4.

Ингредиенты для мясных рулетиков

Готовое тесто для пиццы - 400 г.

Мясной фарш (свиной или свино-говяжий) - 400 г.

Лук - 1 небольшой.

Чеснок - 1 зубчик.

Соль - 1/2 ч. л.

Черный молотый перец - 1/3 ч. л.

Паприка - 1/2 ч. л.

Мука - 3-4 ст. л.

Подсолнечное масло - 3-4 ст. л.

Как приготовить рулетики с фаршем

Шаг 1. Подготовьте мясную начинку

Сначала я выкладываю фарш в глубокую миску. Добавляю мелко натертый лук, измельченный чеснок, соль, черный перец и паприку.

Все хорошо перемешиваю до однородности. Начинка должна быть достаточно мягкая, чтобы ее можно было легко распределить по поверхности теста.

Шаг 2. Выложите фарш на тесто

Готовое тесто разворачиваю на пергаменте. Поскольку оно уже имеет нужную форму и толщину, дополнительно раскачивать его не нужно.

Мясную начинку выкладываю и равномерно распределяю по всей поверхности. У одного из краев оставляю примерно 2 см свободного теста, чтобы рулет можно было закрепить.

Мясной фарш, равномерно распределённый по тесту (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Шаг 3. Сформируйте плотный рулет

Осторожно начинаю скручивать тесто с начинкой в рулете. Стараюсь делать это плотно, чтобы внутри не оставалось больших пустот.

Край теста прижимаю пальцами. В результате получается длинный рулет с мясной внутренностью.

Сформованный рулет из теста с мясной начинкой (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Шаг 4. Нарежьте рулет на кусочки

Острым ножом разрезаю рулет на примерно одинаковые кусочки толщиной 3-4 см.

Каждый кусочек осторожно приплюскиваю ладонью, чтобы он стал немного плоским и приобрел овальную форму.

После этого обваливаю рулетики в муке с обеих сторон. Излишки муки встряхиваю, чтобы во время жарки она не подгорала.

Мясные рулетики, подготовленные к жарке (Фото: Анастасия Остапова, Styler)

Шаг 5. Обжарьте рулетики на сковороде

На сковороде разогреваю подсолнечное масло. Выкладываю рулетики на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы их было удобно переворачивать.

Сначала обжариваю на умеренном огне до появления золотистой корочки, затем переворачиваю на другую сторону.

После этого уменьшаю нагрев и продолжаю готовить до полной готовности мясной начинки. При необходимости можно ненадолго накрыть сковороду крышкой, чтобы рулетики прогрелись внутри.

Мясные рулетики обжариваются на сковороде (Фото: Анастасия Остапова, Styler)

Шаг 6. Подавайте готовое блюдо

Когда рулетики хорошо подрумянятся и полностью приготовятся внутри, перевожу их на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло.

Подаю блюдо теплым. Такие рулетики можно есть сразу или дополнить сметанным, томатным или чесночным соусом.

Готовые мясные рулетики с золотистой корочкой (Фото: Анастасия Остапова, Styler)

Аллергены: глютен (пшеница); возможные молоко, яйца и соя в зависимости от состава готового теста.

Как сделать рулетики сочными и хорошо прожаренными

Чтобы блюдо удалось, советую соблюдать несколько правил:

Не делайте толстый слой внутренности. Фарш должен равномерно покрывать тесто, но не выходить за его края.

Нарезайте рулет одинаковыми кусочками. Это поможет им готовиться приблизительно с одинаковой скоростью.

Не жарьте на максимальном огне. Тесто может подгореть еще до того, как мясо внутри достигнет безопасной температуры.

Не добавляйте слишком много растительного масла. Ее должно быть достаточно для равномерного обжаривания, но рулетики не должны полностью погружаться в жир.

Подавайте блюдо теплым. Именно после приготовления корочка лучше всего сохраняет свою текстуру.

По желанию начинку можно разнообразить зеленью, сушеными травами или небольшим количеством сыра. Главное - не добавлять слишком много влажных ингредиентов, чтобы тесто не размокло.