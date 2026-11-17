Молния на одежде может расходиться даже тогда, когда зубцы кажутся целыми, а сама застежка двигается без проблем. Чаще всего причина скрывается во изношенном бегунье, неправильной нагрузке или загрязнении механизма.

Разбираемся вместе со Styler, почему так происходит и как устранить неисправность дома.

Почему молния постоянно расстегивается

Молния состоит из двух рядов зубцов, бегунка, который также называют собачкой, и ограничителей, которые не дают механизму соскальзывать. Когда вы двигаете бегунок, он соединяет или разъединяет зубцы. Если хотя бы одна часть системы работает неправильно, застежка может начать расходиться.

Самая распространенная причина - изношенный или расшатанный бегунок. Внутри него есть специальные каналы, направляющие зубцы навстречу друг другу. Из-за длительного использования металл или пластик может деформироваться, а сам механизм - расшириться. В результате бегунок уже не сжимает зубцы достаточно плотно, поэтому они расходятся даже после застегивания.

Другая причина - поврежденные или смещенные зубцы. Если один или несколько элементов погнулись, выпали или перестали совпадать, бегунок не сможет нормально соединить обе половины застежки. Особенно часто это случается на джинсах, зимних куртках и вещах, постоянно находящихся под натяжением.

Если одежда тесна или ткань сильно натягивается во время движения, молния может расходиться даже тогда, когда сам механизм исправен. В таком случае проблема не в зубцах, а в постоянной механической нагрузке.

Еще одной причиной могут являться мелкие загрязнения. Нити, ворс, пыль и другие мелкие частицы могут мешать бегунию двигаться равномерно. Из-за этого он может застревать, перекашиваться или не до конца соединять зубцы.

Как починить молнию в домашних условиях

Прежде чем покупать новую застежку или нести вещь в мастерскую, следует проверить несколько простых способов ремонта.

Если молния расходится за бегунком - проверьте его состояние

Это один из самых характерных симптомов изношенного механизма. Если зубцы соединяются при застегивании, но сразу расходятся позади бегунка, вероятнее всего, он потерял первоначальную форму.

В некоторых случаях помогает незначительная корректировка бегунья. Для этого мастера используют плоскогубцы, которыми очень аккуратно сжимают его боковые части. Делать это нужно постепенно: избыточное давление может деформировать деталь до конца или заблокировать движение застежки.

Если после небольшой корректировки проблема не исчезла, лучше заменить бегунок. Такой ремонт обычно не требует замены всей молнии.

Если молния заедает - очистите зубцы и механизм

Сначала осмотрите застежку на наличие нитей, ворса и загрязнений. Осторожно уберите их пинцетом или мягкой щеткой, не тяня за зубцы.

Если молния двигается туго, можно использовать специальное средство для смазывания застежек или парафина. Производитель молний YKK рекомендует наносить парафин или специальное смазочное средство на элементы застежки, а затем несколько раз осторожно переместить бегунок вверх и вниз.

Не следует использовать масло или жирные кремы: они могут оставить пятна на ткани и притягивать пыль.

Если зубцы сместились - проверьте, нет ли поврежденных элементов

Когда зубцы не совпадают или один из них отошел в сторону, не пытайтесь насильно протащить из-за этого бегунок. Так можно повредить соседние элементы или сам механизм.

Если зубцы целые, но сместились, иногда их можно восстановить в мастерской. Если же часть зубцов отсутствует или сломана, чаще всего придется заменить всю застежку. Особенно это касается повреждений в центральной части молнии, из-за которых бегунок больше не может соединять половину.

Если молния расходится из-за натяжения ткани - устраните нагрузку

В технических рекомендациях Coats отмечается, что чрезмерная нагрузка на нижнюю часть застежки может привести к расхождению зубьев сзади бегунья. Если это повторяется, производитель советует проверить, достаточно ли свободно сидит одежда и не создает ли ее конструкция постоянного натяжения на молнию.

Как продлить срок службы молнии

Чтобы застежка не начала расходиться снова, следует соблюдать несколько правил: