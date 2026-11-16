"Сумерки", "Бэтмен" и не только: фильмы с Робертом Паттинсоном, который стал новым Джеймсом Бондом

Актер Роберт Паттинсон получил роль Джеймса Бонда. До этого он успел сыграть Сальвадора Дали, вампира Эдварда Каллена, смотрителя маяка и Брюса Уэйна. В его фильмографии есть интересные и романтические истории, криминальные триллеры и даже фантастика, в которой герой встречается со своей копией.

Styler собрал восемь фильмов с Паттинсоном, которые можно посмотреть пока готовится его дебют в роли агента 007.

Что известно о новом Джеймсе Бонде

16 ноября Amazon MGM Studios объявила, что Роберт Паттинсон станет следующим Джеймсом Бондом. Он согласился на роль у Дэниела Крэйга и станет седьмым исполнителем агента 007 в основной киносерии.

Новый фильм снимет Дени Вильнев, режиссер "Дюны" и "Прибытие", а сценарий написал создатель "Острых картуз" Стивен Найт. Как сообщает Associated Press, проект получил название "Бонд 26".

И пока все ждут новую ленту - предлагаем вспомнить, где же вы могли видеть Роберта.

"Отголоски прошлого" (2008)

Паттинсон играет молодого Сальвадора Дали, который в 1920-х приезжает учиться в Мадрид. Там он знакомится с поэтом Федерико Гарсиа Лоркой и будущим режиссером Луисом Бунюэлем. Их объединяют художественные амбиции и желание нарушать устоявшиеся правила, но отношения Дали и Лорки постепенно выходят за пределы дружбы. Биографическая драма сосредотачивается на периоде, когда они ищут себя, спорят о творчестве и пытаются разобраться с собственными чувствами.

"Гарри Поттер и Кубок огня" (2005)

В четвертом фильме о Гарри Поттере актер сыграл Седрика Дигори, ученика Пуффендуя, которого выбирают представлять Хогвартс на Турнире трех колдунов. Когда среди участников неожиданно оказывается и Гарри, ребята становятся соперниками по испытаниям с драконами, подводными поисками и очарованным лабиринтом. Седрик пытается соревноваться честно и помогает Гарри, хотя победа нужна им обоим. Эта роль познакомила с Паттинсоном широкую аудиторию еще до "Сумерок".

"Сумерки" (2008)

Эдвард Каллен - известный миллионам зрителей школьник-вампир, живущий с семьей в мрачном Форксе. Экранизация романа Стефени Майер начинается как история школьной любви, но постепенно знакомит Беллу с миром, в котором ее жизнь оказывается под угрозой. Паттинсон возвращался к роли Эдварда во всех пяти фильмах саги.

"Маяк" (2019)

В черно-белом фильме Роберта Эггерса Паттинсон примерил образ Эфраима Уинслоу, прибывающего работать на отдаленный маяк в конце XIX века. Его единственный напарник это старший смотритель Томас Вейк, раздающий поручение и не позволяющий новичку подниматься к фонарю. И потом непогода задерживает их на острове, а бытовые конфликты обостряются. Впрочем, главное не это. Странные видения заставляют сомневаться в том, что действительно происходит вокруг.

"Хорошее время" (2017)

Конни Никас, которого играет Паттинсон, вовлекает своего брата Ника в ограбление банка. План проваливается, и Ника бросают в тюрьму. В течение ночи Конни пытается найти деньги и вытащить брата, но каждое следующее решение создает новые проблемы. В триллере братьев Сафди герой постоянно лжет, импровизирует и использует людей, которых встречает, убеждая себя в том, что делает все ради семьи.

"Довод" (2020)

В шпионском боевике Кристофера Нолана Паттинсон сыграл Нила - напарника главного героя, который помогает расследовать происхождение оружия и путешествующих во времени предметов. Их миссия связана с торговцем оружием Андреем Сатором и поступающей из будущего угрозой. Нил ориентируется в опасных операциях гораздо более уверенно, чем его новый союзник, но не спешит объяснять все, что знает.

"Микки 17" (2025)

А это необычная комедия, в которой Роберт играет Микки Барнса. Его герой соглашается стать "затратным" работником космической экспедиции. Микки поручают смертельно опасные задачи, а после смерти печатают его новое тело и восстанавливают память. Система дает сбой, когда семнадцатая версия Микки выживает и возвращается на базу, где уже работает восемнадцатая. Теперь двум версиям одного человека приходится сосуществовать, но разве это реально?

"Бэтмен" (2022)

Паттинсон сыграл Брюса Уэйна, который выходит на улицы Готема в костюме Бэтмена. Серийный убийца Загадчик расправляется с влиятельными горожанами и оставляет послания, адресованные именно ему. Вместе с Джеймсом Гордоном герой расследует преступления и постепенно находит связи между коррупцией в городе и историей собственной семьи. В версии Мэтта Ривза Бэтмен много времени проводит на местах преступлений и становится эдаким детективом.