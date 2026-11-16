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Люди 16 ноября 2026 · 16:44

Стас Шуринс объяснил, почему отказался выступать на новой "Фабриці зірок"

Артист рассказал, что стоит за его отказом от приглашений на шоу
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Стас Шуринс объяснил, почему отказался выступать на новой "Фабриці зірок"

Стас Шуринс (коллаж: Styler)

Победитель третьего сезона "Фабрики зірок" Стас Шуринс не торопится возвращаться на сцену проекта, который в свое время принес ему популярность. Артист признался, что получал неоднократные приглашения выступить в новом сезоне, однако отказался. Причина оказалась не в гонораре или отношении организаторов.

Как рассказывает Styler, свое мнение по поводу новой "Фабрики" Шуринс озвучил в интервью Славе Демину.

Почему Стас Шуринс не хочет выступать на "Фабриці зірок"

Приглашение на обновленную "Фабрику зірок" Шуринс получал от разных представителей проекта. По его словам, организаторы были готовы взять на себя все вопросы, связанные с его приездом, и не раз пытались договориться о выступлении.

"Мне неоднократно писали: "Стас, пожалуйста, приезжайте, мы вас встретим, накормим и приютим". Но я отказался. Просто не хочу", - рассказал артист.

Отказ он объясняет не нежеланием работать с организаторами, а тем, что не видит возможности подготовить качественный номер. Бывшая музыкальная команда певца распалась, сейчас он фактически остался сам.

"У меня больше нет музыкантов, с которыми я работал. Моя команда развалилась. Сейчас я, по сути, сам по себе. И что мне делать на большой сцене одному? С какой песней?" - объяснил Шуринс.

Он даже вспомнил, что его просили перевести на украинский язык одну из известных композиций - "Не сходи с ума". Однако сам певец не хочет возвращаться к зрителям с выступлением, которое будет состоять только из его появления на сцене и исполнения знакомой песни.

Шуринс убежден: если уж возвращаться на проект, то делать это полноценно, а не создавать иллюзию большого возвращения.

"Если приезжать и выступать, то это должно быть хорошо, красиво. Я сам не сделаю шоу. Это будет странно. Это не будет возвращением победителя. Это будет просто какой-то мальчик вышел - и кто он, участник?" - сказал артист.

Отказался ли Стас Шуринс от украинского шоу-бизнеса

Отдельно во время интервью артист объяснил, почему его новые музыкальные работы преимущественно англоязычны. Недавно он выпустил новую композицию на английском, что снова привлекло внимание к его творческим планам.

Однако Шуринс уверяет, что это не внезапное изменение курса. На английском он пишет уже давно, а половина его последнего альбома также была записана на этом языке.

"Я уже очень давно пишу на английском. Половина моего последнего альбома - англоязычная. Я целенаправленно к этому шел. Это никак не связано с территорией, на которой я живу", - подчеркнул певец.

Кто такой Стас Шуринс

Стас Шуринс - латвийский певец, композитор и автор песен, получивший популярность в Украине после участия в третьем сезоне "Фабрики зірок" в 2009 году. Он стал победителем проекта, а его песни "Не сходи с ума" и "Прости" стали хитами того времени.

В 2010 году Шуринс также принял участие в телевизионном шоу "Танці з зірками" на телеканале СТБ. Вместе с партнершей Еленой Шоптенко он занял первое место. После успеха в украинских телепроектах певец продолжил музыкальную карьеру, в частности, работал над англоязычным материалом и развивал творчество за пределами украинского шоу-бизнеса.

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