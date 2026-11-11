"Не тратьте время на лишние разговоры": Джамала станет судьей полуфинала "Фабрики зірок"

Джамала присоединится к судейскому составу " Фабрики зірок " в полуфинале. Певица обещает быть принципиальной, но справедливой и призывает участников больше времени уделять репетициям.

Какой судьей будет Джамала

По словам артистки, она привыкла многое требовать от себя и своей команды. Свои принципы Джамала планирует сохранить и при оценке молодых исполнителей.

"Буду принципиальной, но справедливой. Мне хочется не просто оценивать, но и поддерживать участников", - подчеркнула певица.

В то же время Джамала дала понять, что безупречной вокальной техники будет недостаточно. Артистка будет обращать внимание на эмоции, сценическую подачу и то, насколько исполнитель понимает содержание своей песни.

"Важно понимать, о чем ты поешь, кому адресуешь свою песню, что хочешь донести зрителю. Так что я буду смотреть на все комплексно. Для меня артист на сцене - это целостная история", - объяснила она.

Что певица посоветовала участникам

Джамала сравнила участие в "Фабриці зірок" с обучением экстернам. Она отметила, что на проекте молодые артисты получают множество возможностей. Они могут работать над вокалом, хореографией и актерским мастерством.

"Не тратьте время на лишние разговоры. Занимайтесь! Если есть сложный технический момент, который не получается, повторяйте его, пока не получится. Если есть сложный вокальный пассаж - работайте над ним. Используйте каждую минуту. Это огромный шанс, и важно его не упустить", - подчеркнула звезда.

Jamala станет четвертым судьей в 9 прайме (фото: пресс-служба)

Какой урок Джамала запомнила с детства

Певица также вспомнила совет, полученный в 9 лет. Тогда она настолько увлеклась своим платьем, что думала о наряде даже во время выступления. Преподаватель это заметил и объяснил, на чем действительно стоит сосредотачиваться перед публикой.

"Когда ты выходишь на сцену и в первые секунды думаешь о том, как ты выглядишь, лучше зайди назад. На сцене ты должен думать только о том, что ты поешь и кому ты поешь", - рассказала его слова Джамала.

Это руководство артистка помнит до сих пор. По ее словам, даже неудобный сценический образ не должен отвлекать песню и контакт со зрителями.

Что покажут в полуфинале "Фабрики зірок"

В 9 прайме будут объявлены результаты голосования, от которых будет зависеть дальнейшее участие в шоу DYKYI, NEBOKRAI и NASU. В этот вечер определится четверка финалистов. После оглашения результатов они представят собственные авторские песни.

Вместе с фабрикантами на сцену выйдут KADNAY, BRYKULETS, KATE SOUL, Алексей Копылов, АЗІЗА, Юлия Юрина, LYUDA BIELOUSOVA и DOMIY.

Кроме того, Маша Кондратенко подготовит специальный номер. Выступит и Джамала, которая в этот вечер соединит участие в концерте с судейством.