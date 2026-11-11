Помощь малообеспеченным семьям в 2026 году: кто может получить деньги и какие доходы учитывают

В 2026 году в Украине продолжает действовать государственная социальная помощь малоимущим семьям. Ее размер зависит от состава семьи, совокупного дохода и установленных государством показателей. При этом даже небольшая зарплата не гарантирует получение выплат , учитывая также другие доходы и имущество.

Кто имеет право на помощь, как она рассчитывается и что может стать причиной отказа, рассказывает Styler.

Кто имеет право на помощь малообеспеченным семьям

Согласно разъяснению портала Дія, государственная социальная помощь назначается семьям, которые постоянно проживают в Украине и по уважительным или не зависящим от них причинам имеют среднемесячный совокупный доход ниже установленного для них уровня прожиточного минимума.

При определении права на выплату учитывают не только общую сумму доходов, но и состав семьи, занятость трудоспособных лиц и имущественное положение.

Например, право на помощь могут иметь:

семьи с детьми, у которых совокупный доход является недостаточным;

одинокие матери или отцы, которые самостоятельно воспитывают детей;

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью;

семьи, в которых трудоспособные члены имеют низкие доходы или не могут работать по предусмотренным законодательством причинам.

Однако принадлежность к одной из этих категорий сама по себе не гарантирует выплату. Окончательное решение принимают после проверки всех установленных условий. Помощь обычно назначают на шесть месяцев, начиная с месяца обращения.

Какие доходы учитывают при назначении помощи

Один из самых важных вопросов для заявителей — какие именно поступления влияют на право получать деньги от государства.

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, среднемесячный совокупный доход определяют на основании доходов членов семьи за шестимесячный период.

В расчет могут включать:

Заработную плату. Учитывают официальные доходы от работы.

Пенсии. Пенсионные выплаты членов семьи также могут влиять на общий доход.

Стипендии. Учитывают большинство стипендий, кроме предусмотренных законодательством исключений.

Пособие по безработице. Выплаты зарегистрированным безработным включают в совокупный доход.

Отдельные социальные и страховые выплаты. Их учет зависит от вида помощи и установленных исключений.

Доходы от аренды. Деньги, полученные от сдачи жилья или земли в аренду, могут влиять на расчет.

Дивиденды и другие доходы. Во внимание принимают и определенные поступления от имущества и финансовых активов.

Денежные переводы из-за границы. Они также могут входить в совокупный доход семьи.

Таким образом, если один из членов семьи официально не работает, но регулярно получает деньги из других источников, эти поступления могут повлиять на назначение помощи.

Учитывают ли деньги, которые присылают родственники из-за границы

Этот вопрос особенно актуален для украинских семей, часть членов которых работает или проживает за пределами страны.

В разъяснении ПФУ от 2 апреля 2026 года указано, что денежные переводы, полученные из-за границы, включают в среднемесячный совокупный доход семьи.

Поэтому деньги, поступающие из Польши, Германии или другой страны, не стоит автоматически считать такими, которые не влияют на социальную помощь.

При этом необходимо различать сам факт перевода и его назначение. Если возникают вопросы относительно конкретного поступления, стоит предоставить Пенсионному фонду документы или объяснения, которые помогут правильно определить его характер.

Какие выплаты не включают в доход

Не все деньги, которые получает семья, обязательно учитывают при назначении помощи.

Например, Пенсионный фонд в сентябре 2026 года объяснил, что единовременная помощь "Пакунок школяра" не включается в совокупный доход семьи при определении права на государственные социальные выплаты.

Это означает, что получение такой помощи само по себе не должно уменьшать размер выплаты малообеспеченной семье.

Другие исключения определяются законодательством в зависимости от вида дохода. Поэтому при оформлении помощи важно уточнять правила для конкретной выплаты, а не ориентироваться только на общую сумму поступлений на банковскую карту.

Как рассчитывают размер помощи

Размер государственной социальной помощи не является одинаковым для всех семей. По общему правилу его определяют как разницу между установленным для конкретной семьи уровнем обеспечения прожиточного минимума и ее среднемесячным совокупным доходом.

При этом расчет зависит от количества членов семьи и их статуса. Для трудоспособных лиц, детей и людей, утративших трудоспособность, применяют соответствующие нормативные показатели.

Поэтому две семьи с одинаковым общим доходом могут получать разные суммы помощи, если отличается их состав.

Пример: если расчетный уровень обеспечения прожиточного минимума для определенной семьи составляет 10 000 гривен, а ее среднемесячный совокупный доход — 7 000 гривен, разница составит 3 000 гривен.

Это лишь условный пример механизма расчета, а не установленный размер помощи для конкретной категории семей.

По каким причинам могут отказать в выплатах

Низкий доход не всегда означает, что семья соответствует всем условиям государственной программы.

По информации Гида государственных услуг Дія, основаниями для отказа могут быть определенные имущественные обстоятельства или невыполнение требований относительно занятости.

Среди них:

Крупные покупки. Отдельные операции на сумму свыше 50 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением могут стать основанием для отказа. Законодательство предусматривает исключения.

Значительные сбережения. Наличие депозитов или облигаций внутреннего государственного займа сверх установленного предела в 100 тысяч гривен может повлиять на право получать помощь.

Дополнительная недвижимость. Наличие второго жилья может стать основанием для отказа, но предусмотрены исключения, в частности для отдельных объектов на территориях боевых действий и поврежденного жилья.

Несколько автомобилей. Учитывают наличие транспортных средств, которые соответствуют установленным критериям по количеству и возрасту.

Отсутствие занятости. Если трудоспособные члены семьи не работают, не учатся, не состоят на учете в центре занятости и не имеют предусмотренных законодательством оснований для этого, в назначении помощи могут отказать.

Отдельно учитывают, получает ли член семьи базовую социальную помощь. Совмещение этих двух видов поддержки ограничено действующими правилами.

Как оформить помощь малообеспеченной семье

Обратиться за назначением государственной помощи можно через:

сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

центр предоставления административных услуг;

уполномоченный исполнительный орган местного совета.

Для оформления обычно необходимы заявление и декларация о доходах и имущественном положении семьи.

Также могут понадобиться:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

справки о доходах, если соответствующая информация отсутствует в государственных реестрах;

документы, подтверждающие обстоятельства, которые влияют на право получать помощь;

дополнительные подтверждения относительно обучения детей, ухода за членами семьи или других предусмотренных законодательством ситуаций.

Если определенные доходы невозможно подтвердить справкой, в установленных случаях заявитель может подать письменное объяснение с указанием их размера.

Услуга предоставляется бесплатно. По информации Дії, стандартный срок ее предоставления составляет 10 календарных дней.

Что делать, если в помощи отказали

Если семья получила отказ, прежде всего необходимо выяснить его конкретную причину.

Стоит проверить, правильно ли учли доходы, состав семьи, информацию об имуществе и документы, подтверждающие право на исключения.

Если проблема заключается в ошибке или отсутствии необходимых сведений, ее можно исправить в установленный срок. В случае несогласия с решением заявитель имеет право обжаловать его в установленном порядке.

Перед обращением стоит ознакомиться с действующим порядком назначения помощи, утвержденным Кабинетом Министров Украины, поскольку именно он определяет условия, ограничения и исключения для различных жизненных ситуаций.