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Главная Люди С кольцами на безымянных пальцах: Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк поделились кадрами домашнего вечера
Люди 10 ноября 2026 · 17:17

С кольцами на безымянных пальцах: Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк поделились кадрами домашнего вечера

"Мы обязательно сообщим" - так Цимбалюк в октябре ответил на вопрос о свадьбе
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
С кольцами на безымянных пальцах: Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк поделились кадрами домашнего вечера

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая (коллаж: Styler)

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк провели вечер дома с дочками актрисы. В своих историях оба появились с кольцами на безымянных пальцах. Обручальные ли это кольца, пара не уточнила.

Styler рассказывает, что попало в кадр и как Светлицкая раньше отвечала на вопросы о свадьбе.

Светлицкая и Цымбалюк показали вечер с детьми

На видео, которое Елена опубликовала в Instagram, все четверо сидят на диване. Рядом с Тарасом старшая дочь Вера, а из-за его плеча выглядывает младшая - Маша. Возле пульта видна рука Елены с тонким кольцом на безымянном пальце.

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк с дочерьми актрисы (скриншоты из Instagram @olena_svitlytska)
Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк с дочерьми актрисы (скриншоты из Instagram @olena_svitlytska)

Актриса поделилась и видео с кухни. На нем она улыбается, держа за ручку выдвижную чашу мультипечи с едой.

Цымбалюк в свою очередь поделился видео с Марией. Видео он подписал словами "смотрим с Машей вечную классику". Пока девочка смотрит на экран, Тарас касается подбородка. Именно тогда на его безымянном пальце видно золотое кольцо.

Тарас Цымбалюк рядом с Машей (скриншот из Instagram @taras.tsymbaliuk)
Тарас Цымбалюк рядом с Машей (скриншот из Instagram @taras.tsymbaliuk)

Какие кольца Светлицкая показывала раньше

В январе 2026 года, когда Елене и Тарасу еще только приписывали роман, актриса уже показывала два кольца на безымянном пальце. Одна была с камнем, а вторая напоминала классическое кольцо. Что эти украшения для нее означали, Елена тогда не объяснила.

В августе Цымбалюк публично признался Светлицкой в любви, а в октябре поддерживал ее за кулисами шоу "Голос країни". На слепых прослушиваниях Елена исполнила песню "Самотня босаа" и попала в команду Натальи Могилевской.

Что Светлицкая говорила о свадьбе с Цымбалюком

После выступления Елены Могилевская прямо спросила пару, когда свадьба. "Мы обязательно сообщим", - ответил ей Тарас.

В блиц-интервью Styler от 29 октября Елена объяснила, что спокойно восприняла вопросы тренера и понимает любопытство зрителей к жизни пары вне сцены.

"Пока я не готова подробно обсуждать этот вопрос, поэтому оставлю его немного личным", - обьяснила Светлицкая.

Елена также вспомнила, что перед выходом на сцену Тарас подбадривал ее в сообщениях и напоминал дышать. По словам актрисы, это помогало справиться с волнением.

Раньше мы рассказывали, как Елена Светлицкая отпраздновала 35-летие.

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