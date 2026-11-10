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Головна Люди З каблучками на безіменних пальцях: Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк поділилися кадрами домашнього вечора
Люди 10 листопада 2026 · 17:17

З каблучками на безіменних пальцях: Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк поділилися кадрами домашнього вечора

"Ми обов’язково повідомимо" - так Цимбалюк у жовтні відповів на запитання про весілля
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
З каблучками на безіменних пальцях: Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк поділилися кадрами домашнього вечора

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька (колаж: Styler)

Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк провели вечір удома з доньками акторки. У своїх історіях обидва з’явилися з каблучками на безіменних пальцях. Чи це обручки, пара не уточнила.

Styler розповідає, що потрапило в кадр і як Світлицька раніше відповідала на запитання про весілля.

Світлицька та Цимбалюк показали вечір із дітьми

На відео, яке Олена опублікувала в Instagram, усі четверо сидять на дивані. Поруч із Тарасом - старша донька Віра, а з-за його плеча визирає молодша - Марійка. Біля пульта видно руку Олени з тонкою каблучкою на безіменному пальці.

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк із доньками акторки (скриншоти з Instagram @olena_svitlytska)
Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк із доньками акторки (скриншоти з Instagram @olena_svitlytska)

Акторка поділилася і відео з кухні. На ньому вона усміхається, тримаючи за ручку висувну чашу мультипечі з їжею.

Цимбалюк своєю чергою поділився відео з Марією. Відео він підписав словами "дивимось з Марійкою вічну класику". Поки дівчинка дивиться на екран, Тарас торкається підборіддя. Саме тоді на його безіменному пальці видно золоту каблучку.

Тарас Цимбалюк поруч із Марійкою (скриншот з Instagram @taras.tsymbaliuk)
Тарас Цимбалюк поруч із Марійкою (скриншот з Instagram @taras.tsymbaliuk)

Які каблучки Світлицька показувала раніше

У січні 2026 року, коли Олені та Тарасу ще тільки приписували роман, акторка вже показувала дві каблучки на безіменному пальці. Одна була з камінцем, а друга нагадувала класичну обручку. Що ці прикраси для неї означали, Олена тоді не пояснила.

У серпні Цимбалюк публічно зізнався Світлицькій у коханні, а в жовтні підтримував її за лаштунками шоу "Голос країни". На сліпих прослуховуваннях Олена виконала пісню "Самотня боса" і потрапила до команди Наталії Могилевської.

Що Світлицька казала про весілля з Цимбалюком

Після виступу Олени Могилевська прямо запитала пару, коли весілля. "Ми обов’язково повідомимо", - відповів їй Тарас.

У бліц-інтерв’ю Styler від 29 жовтня Олена пояснила, що спокійно сприйняла запитання тренерки і розуміє цікавість глядачів до життя пари поза сценою.

"Наразі я не готова детально обговорювати це питання, тому залишу його трохи особистим", - пояснила Світлицька.

Олена також згадала, що перед виходом на сцену Тарас підбадьорював її в повідомленнях і нагадував дихати. За словами акторки, це допомагало впоратися з хвилюванням.

Раніше ми розповідали, як Олена Світлицька відсвяткувала 35-річчя.

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