З Тарасом Цимбалюком та червоним тортом: Світлицька показала, як відсвяткувала 35-річчя (фото)

Українська акторка Олена Світлицька влаштувала святкування з нагоди свого 35-річчя. На вечірці зібралися рідні, друзі та колеги знаменитості, серед яких був і її коханий Тарас Цимбалюк.
Styler детальніше розповідає, яким було свято та кого запросила акторка.
Свято у червоно-чорних тонах
У своєму Instagram акторка показала деталі святкування, яке відбулося 1 листопада.
Для особливої нагоди Світлицька обрала елегантну чорну сукню довжини максі. Вбрання мало лаконічний силует і привертало увагу витонченим вирізом у зоні декольте.
Загальна стилістика вечора також була витримана у червоно-чорній гамі. Святкування відбулося в одному з київських ресторанів із сучасним інтер'єром, червоним підсвічуванням та незвичним декором.
Хто прийшов привітати акторку
На святкування Олена запросила найближчих людей, друзів та колег зі світу українського шоу-бізнесу. Серед гостей був коханий Світлицької - актор Тарас Цимбалюк, Надія Хільська, Павло Текучев, Володимир та Олена Горянські та інші.
Гості спілкувалися, обіймалися, фотографувалися разом і дарували іменинниці подарунки. На опублікованих кадрах можна побачити святкові коробки з великими бантами, теплі привітання та усмішки присутніх.
Червоний торт зі свічками
Одним із найяскравіших моментів вечора став святковий торт. Десерт виконали у насиченому червоному кольорі, прикрасили бантиками та свічками з цифрою 35.
Торт гармонійно доповнив загальну концепцію вечірки та став одним із центральних елементів святкових фотографій.
Що Олена Світлицька написала після святкування
Акторка також поділилася емоціями від свого дня народження.
"Я хочу, аби Інстаграм знову став тим щоденником найтепліших спогадів життя. І в свої 50 хочу дивитися ці світлини і думати: "Які ми були красиві і щасливі!". Мої 35, і свято, яке склалося за один день! Магія", - зазначила Світлицька.
Що відомо про стосунки Світлицької та Цимбалюка
У інтерв'ю програмі "Ближче до зірок" Світлицька розповідала, що їхня перша зустріч відбулася ще у 2019 році на знімальному майданчику, де актори грали закоханих. Однак тоді між ними були лише робочі стосунки, а романтичні почуття виникли значно пізніше.
На початку 2025 року Олена Світлицька повідомила про розлучення з чоловіком Миколою, з яким прожила у шлюбі 10 років.
А вже навесні 2025-го почали з'являтися припущення про можливий роман з колегою - Тарасом Цимбалюком. Сама Олена тоді пояснювала, що їх пов'язує дружба, хоча вони нерідко проводили час разом і публікували спільні фото та відео.
Нову хвилю обговорень викликали їхні появи разом на після фіналу шоу "Холостяк-14" на початку 2026 року. Увагу аудиторії привертали спільні публікації артистів, які лише посилювали цікавість до характеру їхніх стосунків.
У травні 2026 року в інтерв'ю РБК-Україна Світлицька розповіла, що знає чимало особистих секретів Цимбалюка, та охарактеризувала їх як "близьких друзів".
Втім, у серпні того ж року Тарас опублікував особливе відео зі спільними моментами з Оленою та публічно зізнався їй у коханні. У добірці були не лише публічні виходи, а й особисті кадри: відпочинок біля басейну серед засніжених гір, поцілунки в автомобілі, обійми біля замерзлого озера та спільні подорожі.
Восени 2026-го стосунки Світлицької та Цимбалюка знову опинилися в центрі уваги. Актор прийшов підтримати кохану на вокальному шоу "Голос країни", де вона вирішила спробувати себе в новому амплуа.
Після виступу Тарас піднявся на сцену з великим букетом рожевих троянд. Пара обіймалася та позувала разом перед камерами, не приховуючи ніжності одне до одного.
Раніше ми розповідали, чому Олена Світлицька хотіла потрапити до команди Могилевської на "Голосі країни".