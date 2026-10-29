Олена Світлицька про несподівані танці Тіни Кароль на "Голосі": "На одній хвилі"

Акторка Олена Світлицька прокоментувала танці Тіни Кароль під час її виступу на "Голосі країни". Співачка зняла взуття й танцювала на тренерському кріслі, а Світлицька пояснила, чому цей спонтанний момент став для неї особливо приємним.

Styler з посиланням на бліц-інтерв’ю акторки розповідає, як вона сприйняла реакцію Тіни Кароль і яку історію пов’язує з піснею "Самотня боса".

Як Світлицька відреагувала на танці Тіни Кароль

Під час виступу на сцені "Голосу країни" Олена Світлицька вирішила скинути взуття та повністю віддатися музиці. Водночас Тіна Кароль, яка не бачила акторку, а тільки слухала пісню, також зняла взуття й почала танцювати на тренерському кріслі.

Світлицька зізналася, що така реакція співачки стала для неї приємним сюрпризом.

"Мені було дуже приємно, що Тіна Кароль опинилася зі мною на одній хвилі й теж відчула, що потрібно знімати взуття та танцювати босоніж. Хоча "Самотня боса" є передусім піснею про танець, у той момент усе склалося дуже органічно: ритм музики, мій внутрішній стан, емоції", - розповіла Олена.

Акторка пояснила, що під час виконання їй захотілося відчути свободу й не обмежувати себе умовностями. Саме тому вона вирішила не стримувати емоцій і прожити пісню так, як відчувала в ту мить.

"Мені просто захотілося бути вільною, не стримувати себе й прожити цю пісню на повну. І було особливо приємно побачити, що Тіна Кароль відчула її так само. Це був дуже живий, емоційний момент, якого не сплануєш заздалегідь", - поділилася артистка.

Що Світлицька розповіла про пісню "Самотня боса" та як вона пов'язана з Цимбалюком

Пісня "Самотня боса" має для Олени Світлицької не лише сценічне значення. Акторка розповіла, що з цією композицією пов'язаний теплий спогад із гастролей, коли вона вирішила зробити приємний сюрприз колегам після вистави.

За словами Світлицької, після завершення виступу актори зібралися разом відпочити. У закладі були музичний інструмент і мікрофон, тож Олена скористалася нагодою та заспівала "Самотню босу", присвятивши виконання колегам.

Артистка хотіла підтримати друзів після насиченого робочого дня, подарувати їм позитивні емоції та допомогти розслабитися після вистави. І її задум спрацював: присутні почали танцювати, а для багатьох стало несподіванкою те, що Олена вміє співати.

"Так, ця пісня справді має особливе значення для нас. Якось ми були на гастролях, після вистави актори відпочивали. У закладі, де ми зібралися, стояли музичний інструмент і мікрофон. Я просто взяла мікрофон і почала співати "Самотню босу", присвятивши цю пісню нашим акторам", - пригадала вона.

Світлицька додала, що не очікувала настільки емоційної реакції від колег. Їй хотілося просто потішити їх після роботи, однак імпровізований виступ перетворився на спільне святкування.

"Мені хотілося потішити їх після вистави, подарувати трохи радості після втоми. І це спрацювало! Усі зраділи, повставали, почали танцювати. Багато хто навіть не знав, що я співаю, тому для них це стало приємним сюрпризом", - розповіла акторка.