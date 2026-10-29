Картопля з плавленим сиром і печерицями в духовці: простий рецепт із засмажкою (фото)

Картопля з плавленим сиром, овочевою засмажкою та печерицями - смачна ідея для домашнього обіду чи вечері. Завдяки поєднанню цих інгредієнтів страва виходить ніжною, ароматною та ситною.

Як приготувати таку страву та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Як я приготувала картоплю з плавленим сиром і печерицями

За основу я взяла рецепт запеченої картоплі з печерицями, опублікований на кулінарному сайті SHUBA. У ньому картоплю викладають у форму, покривають засмажкою з моркви, цибулі та плавленого сиру, а зверху розміщують печериці.

Мені сподобалося, що гриби не потрібно дрібно нарізати або попередньо обсмажувати. Їх можна викласти цілими, тому страва має цікавий вигляд навіть без складного оформлення.

Для своєї версії я обрала вершковий плавлений сир, який поєднується з овочами та робить засмажку ніжнішою. А готову картоплю прикрасила великою кількістю свіжої зелені.

У результаті виходить страва з кількома різними текстурами: м'яка картопля, кремова овочева суміш і соковиті печериці зверху.

Картопля з плавленим сиром і печерицями (фото: Остапова Анастасія)

Інгредієнти для картоплі з плавленим сиром і грибами

Для приготування приблизно 6 порцій знадобляться:

картопля - 700 г

печериці - 300 г

морква - 1 середня (приблизно 120 г)

цибуля - 1 середня (приблизно 120 г)

плавлений вершковий сир - 150 г

сметана - 2 ст. л. (приблизно 50 г)

вершкове масло - 15 г

олія - 2 ст. л.

сушений часник - 0,5 ч. л.

сіль - до смаку

чорний мелений перець - до смаку

свіжа петрушка - невеликий пучок

Час приготування: приблизно 1 година 20 хвилин разом із підготовкою.

Температура запікання: 200°C.

Форма: жаростійка, орієнтовно 20 × 28 см.

Для цієї страви краще використовувати плавлений сир із вершковим смаком, без додаткових ароматизаторів. Якщо він густий, його буде простіше змішати із засмажкою після додавання сметани.

Як підготувати картоплю та печериці

Спочатку очистьте картоплю, промийте її та наріжте тонкими кружальцями завтовшки приблизно 3-4 мм.

Намагайтеся робити шматочки однаковими. Так вони рівномірніше пропечуться й не залишаться твердими всередині.

Перекладіть картоплю в миску, додайте сіль, чорний перець і сушений часник. Перемішайте, щоб спеції розподілилися по всіх шматочках.

Печериці очистьте від залишків ґрунту, за потреби швидко промийте та обсушіть паперовим рушником.

Для запікання цілими найкраще підходять невеликі або середні гриби. Якщо печериці великі, їх можна розрізати навпіл.

Ніжки можна залишити, якщо вони не заважають грибам триматися на поверхні картоплі. За бажанням їх можна відокремити та розкласти між капелюшками.

Як приготувати засмажку з плавленим сиром

Очистьте цибулю та моркву. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на великій тертці.

На сковороді розігрійте приблизно столову ложку олії. Спочатку викладіть цибулю та обсмажуйте її на середньому вогні 3-4 хвилини, доки вона не стане м'якою.

Потім додайте моркву, перемішайте та готуйте ще приблизно 5-7 хвилин. Овочі повинні розм'якшитися, але не підгоріти. За потреби зменште вогонь.

Коли засмажка буде готова, додайте плавлений сир невеликими шматочками та сметану.

Перемішуйте на слабкому вогні, доки сир не з'єднається з овочами й не утвориться густа кремова маса.

Якщо суміш виходить надто щільною, додайте 1-2 столові ложки води. Засмажка повинна легко розподілятися по картоплі, але не бути рідкою.

Як викласти картоплю з грибами у форму

Змастіть дно та стінки жаростійкої форми вершковим маслом.

Викладіть підготовлену картоплю рівномірним шаром. Якщо кружальців багато, вони можуть трохи перекривати один одного.

Зверху розподіліть засмажку з моркви, цибулі та плавленого сиру. Намагайтеся покрити всю поверхню, щоб картопля під час запікання просочувалася сирною сумішшю.

Тепер викладіть печериці капелюшками догори. Розміщуйте їх на невеликій відстані одна від одної.

Скільки запікати картоплю з печерицями в духовці

Розігрійте духовку до 200°C у режимі верхнього та нижнього нагрівання. Поставте форму на середній рівень і запікайте приблизно 50-60 хвилин.

Якщо верх почне надто швидко підрум'янюватися, накрийте форму фольгою. Наприкінці приготування її можна прибрати, щоб печериці набули більш виразного кольору.

Час залежить від товщини картоплі, висоти шару та особливостей духовки. Перевіряйте готовність ножем або виделкою: картопля має легко проколюватися до самого дна форми.

Не орієнтуйтеся лише на вигляд грибів. Вони можуть приготуватися раніше, ніж картопля під сирною засмажкою.

Після вимкнення духовки залиште страву на 5-10 хвилин, щоб вона трохи охолола та її було зручніше розкладати по тарілках.

Як я прикрасила готову картоплю

Для завершення страви я використала свіжу петрушку.

Зелень промила, обсушила та нарізала ножем. Потім щедро посипала нею готову картоплю з печерицями.

Додавати петрушку краще вже після запікання, щоб вона залишалася зеленою та зберігала свіжий аромат.

Таку картоплю можна подавати як самостійну страву або як гарнір. Вона добре поєднується зі свіжими овочами, легким салатом чи солоними огірками.

Що врахувати, щоб картопля не залишилася сирою

Найважливіше в цьому рецепті - правильно нарізати картоплю. Якщо зробити надто товсті кружальця, вони можуть не встигнути приготуватися за той час, поки гриби вже підрум'яняться. Також не варто викладати картоплю надто високим шаром. У широкій формі вона приготується рівномірніше.

Страва містить молочні продукти. Якщо використовуєте плавлений сир із добавками, перевірте його склад на наявність інших алергенів.