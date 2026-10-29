Гречка з м'ясом та овочами на одній сковороді: ситний домашній рецепт (фото)

Гречка з м'ясом та овочами - ситна й ароматна страва , яку легко приготувати на одній сковороді. Під час тушкування крупа вбирає сік м'яса та смак обсмажених овочів, завдяки чому виходить ніжною, розсипчастою та соковитою.

Як приготувати гречку з м'ясом та овочами, щоб вона не була сухою, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Гречка з м'ясом та овочами - мій домашній варіант

Цього разу я вирішила приготувати гречку не як звичайний гарнір, а як повноцінну страву з м'ясом, морквою та цибулею. Мені подобається цей спосіб тим, що не потрібно використовувати кілька каструль, а всі інгредієнти поступово обмінюються смаками під час тушкування.

Спочатку я обсмажила цибулю до м'якості, додала натерту моркву, а потім виклала нарізане шматочками м'ясо. Коли воно змінило колір, засипала промиту гречку та влила воду.

Головне в цьому рецепті - не поспішати з додаванням крупи. Якщо дати овочам трохи обсмажитися, а м'ясу пустити сік, смак готової страви буде насиченішим.

Для приготування гречки на сковороді добре підійде сковорода діаметром 24–26 см із високими бортиками.

Час приготування: приблизно 50-60 хвилин.

Кількість порцій: 4.

Інгредієнти для гречки з м'ясом

гречана крупа - 250 г;

свинина без кістки - 450 г;

морква - 2 невеликі (приблизно 180 г);

цибуля - 2 середні (приблизно 180 г);

вода або несолоний бульйон - 550-650 мл;

олія - 2-3 ст. л.;

сіль - до смаку;

чорний мелений перець - до смаку;

лавровий лист - 1 шт. за бажанням.

Я раджу брати свинину з невеликою кількістю жиру, наприклад лопатку. Вона добре підходить для тушкування та не пересихає так швидко, як зовсім пісні шматки.

Для цієї страви найкраще підійде цільна гречана крупа, адже під час тушкування вона не розварюється та залишається розсипчастою.

Спочатку готую овочеву засмажку

Цибулю очищаю та нарізаю невеликими кубиками, а моркву натираю на великій тертці.

У глибокій сковороді розігріваю олію та викладаю цибулю. Обсмажую її на середньому вогні приблизно 3-4 хвилини, періодично перемішуючи.

Коли цибуля стає м'якою та злегка прозорою, додаю моркву. Перемішую овочі й залишаю готуватися ще приблизно на 5 хвилин.

Морква має трохи розм'якшитися, але не потрібно засмажувати її до темної скоринки. Під час подальшого тушкування вона повністю приготується.

Саме овочева засмажка надає гречці приємного солодкуватого присмаку та робить її ароматнішою.

Обсмажена цибуля з морквою (фото: Остапова Анастасія)

Додаю м'ясо та обсмажую разом з овочами

Свинину нарізаю шматочками приблизно по 3 см. Викладаю м'ясо до цибулі та моркви, перемішую і готую на середньому вогні приблизно 7-10 хвилин.

За цей час шматочки мають змінити колір з усіх боків, а зайва волога - частково випаруватися.

Після цього додаю сіль та чорний мелений перець. За бажанням можна покласти лавровий лист, але я не використовую багато спецій, щоб не перебивати смак гречки та м'яса.

Якщо шматочки свинини досить великі або м'ясо жорсткувате, можна додати 100 мл води й протушкувати його під кришкою ще 10-15 хвилин перед додаванням крупи.

Шматочки свинини з морквою та цибулею на сковороді (фото: Остапова Анастасія)

Засипаю гречку та залишаю тушкуватися

Гречку промиваю в холодній воді. Викладаю крупу до м'яса й овочів, після чого обережно перемішую, щоб вона рівномірно розподілилася по сковороді.

Вливаю приблизно 550 мл гарячої води або бульйону, рідина має покривати гречку.

Доводжу до легкого кипіння, зменшую нагрів до мінімального та накриваю сковороду кришкою.

Залишаю страву тушкуватися приблизно на 20-25 хвилин. У цей час гречка поступово вбирає рідину, а м'ясо продовжує готуватися.

Я намагаюся не перемішувати крупу надто часто, щоб зернятка залишалися цілими. Якщо помічаю, що вода вже випарувалася, а гречка ще тверда, доливаю 50-100 мл гарячої води та продовжую тушкування.

Гречка з м'ясом та овочами під час тушкування (фото: Остапова Анастасія)

Як зрозуміти, що гречка з м'ясом готова

Наприкінці приготування перевіряю не лише гречку, а й м'ясо.

Крупа має стати м'якою, але зберегти форму. На дні сковороди не повинно залишатися багато рідини, хоча сама страва має бути соковитою.

Свинина повинна повністю приготуватися всередині. Для перевірки найбільший шматочок можна розрізати.

Коли все готове, вимикаю плиту й залишаю сковороду під кришкою ще на 5-10 хвилин. За цей час залишки вологи рівномірно розподіляються, а гречка стає ніжнішою.

Перед подаванням обережно перемішую страву. За бажанням можна додати трохи свіжої зелені.

Готова гречка з м'ясом, морквою та цибулею (фото: Остапова Анастасія)

Що зробити, щоб гречка була соковитою, а не сухою

Під час приготування я звертаю увагу на три моменти: кількість води, температуру нагрівання та розмір шматочків м'яса.

Не додавайте всю можливу воду одразу. Для 250 г гречки зазвичай достатньо приблизно 550-650 мл рідини, але її точна кількість залежить від сковороди, нагрівання та соковитості овочів. Краще залишити трохи гарячої води для додавання наприкінці.

Не готуйте на сильному вогні після додавання крупи. Через інтенсивне кипіння вода може випаруватися раніше, ніж гречка встигне розм'якшитися.

Нарізайте м'ясо приблизно однаковими шматочками. Так воно готуватиметься рівномірніше.

Не відкривайте кришку щохвилини. Постійне випускання пари змінює умови тушкування та може потребувати додаткової води.

Якщо гречка вже готова, але в сковороді залишилося забагато рідини, можна зняти кришку та потримати страву на невеликому вогні ще кілька хвилин.

А якщо вона вийшла сухуватою, достатньо додати кілька ложок гарячої води, обережно перемішати й залишити під кришкою на 5 хвилин.

Як зберігати готову гречку з м'ясом

Готову страву не варто надовго залишати на плиті за кімнатної температури.

Після приготування залишки потрібно охолодити та поставити в холодильник не пізніше ніж через дві години. Для швидшого охолодження гречку з м'ясом краще розкласти в неглибокі контейнери.

За рекомендаціями USDA , готові страви із м'ясом за належного зберігання в холодильнику можна споживати протягом 3-4 днів.

Гречка з м'ясом та овочами зручна тим, що її можна приготувати одразу на кілька порцій. Після розігрівання вона залишається смачною, а за потреби до неї можна додати трохи води, щоб повернути соковитість.

Зверніть увагу на алергени. Якщо для приготування використовуєте готовий бульйон або суміші спецій, обов'язково перевіряйте їхній склад. Людям із харчовою алергією варто також враховувати індивідуальну чутливість до інгредієнтів страви.