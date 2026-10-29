Батареї вже теплі, але не всюди: в яких містах України стартував опалювальний сезон

В Україні поступово розпочинається опалювальний сезон 2026-2027 років . У деяких містах уже почали подавати тепло до житлових будинків, тоді як в інших опалюють передусім лікарні, дитячі садки та інші соціальні установи. Підключення відбувається поетапно, тому навіть у межах одного міста батареї можуть нагріватися в різний час.

Styler зібрав інформацію про міста й регіони України, де опалювальний сезон уже розпочався станом на 29 жовтня, та пояснює, де тепло отримують мешканці квартир, а де - поки що лише окремі установи.

Київ

У столиці 29 жовтня розпочався опалювальний сезон для житлового фонду. За повідомленням міського голови Віталія Кличка, оприлюдненим КП "Київтеплоенерго", до тепла вже підключили майже 90% житлових будинків, які перебувають в управлінні комунальних керуючих компаній.

Решту будинків мають змогу оперативно підключати. Водночас наведений показник не охоплює автоматично все житло столиці, зокрема будинки під управлінням ОСББ та інших організацій.

Запуск системи теплопостачання потребує часу, тому в окремих будинках батареї можуть нагрітися пізніше.

Хмельницький

У Хмельницькому з 28 жовтня розпочали поетапне підключення житлових будинків до опалення. Як повідомляє міська рада, відповідне розпорядження міський голова підписав 27 жовтня.

Документ передбачає поступове ввімкнення опалення в житлових будинках та інших споживачів. Тому дата початку сезону не означає, що всі будинки отримали тепло одночасно.

Тернопіль

У Тернопільській громаді опалювальний період для населення офіційно розпочався 28 жовтня о 9:00. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Комунальне підприємство "Тернопільміськтеплокомуненерго" попередило, що запуск системи є технологічним процесом і потребує часу. Тому тепло надходитиме до квартир поступово.

Отже, станом на 29 жовтня опалювальний сезон у місті вже стартував, однак це не означає, що батареї в усіх будинках нагрілися одночасно.

Де опалення вже є в лікарнях, дитсадках і школах

У низці міст тепло почали подавати до окремих соціальних установ. Водночас початок опалювального сезону в таких закладах не означає, що всі житлові будинки також підключені.

Вінниця

Наприклад, у Вінниці з 8 жовтня почали подавати тепло до закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та культури. Підключення здійснюють за письмовими заявками керівників установ.

За інформацією міської влади, комунальне підприємство "Вінницяміськтеплоенерго" забезпечує теплом 109 закладів соціальної сфери.

Підтвердженої дати початку опалення в усіх житлових будинках у використаних повідомленнях не зазначено.

Житомир

В обласному центрі опалювальний сезон офіційно мав розпочатися 26 жовтня. Насамперед тепло планували подавати до соціальних закладів, зокрема лікарень. У стаціонарних відділеннях медичних установ опалення почали вмикати раніше.

Водночас станом на 27 жовтня централізоване опалення в дитячих садках ще не працювало. За словами директора "Житомиртеплокомуненерго" у коментарі "Суспільному", запуск опалення в житлових будинках планували на 1 листопада.

Львів

У місті Лева тепло почали подавати до окремих комунальних установ ще 19 жовтня. Тоді опалення отримали 11 закладів: вісім лікарень, два дитячі садки та ліцей.

Що ж стосується Львівщини загалом, то, згідно з розпорядженням щодо початку опалювального сезону, громади там самостійно визначають, коли запускати опалення, зважаючи на погодні умови. Тому початок опалювального сезону в окремих соціальних установах не означає одночасного підключення всіх житлових будинків області.

Черкаси

У містті з 28 жовтня почали опалювати медичні заклади. За повідомленням міської ради, тепло також увімкнули в деяких дитячих садках і школах.

Водночас початок опалювального сезону для житлових будинків запланували на 2 листопада. Отже, станом на 29 жовтня тепло вже отримують окремі соціальні установи, але масове підключення квартир ще попереду.

Івано-Франківськ

У Франківську тепло вже подають до медичних установ. Також із 22 жовтня розпочали опалювальний сезон у закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, які мають автономні котельні або альтернативні джерела теплопостачання. Як зазначають у теплокомуненерго з посиланням на розпорядження міського голови, підключення здійснюють за письмовими зверненнями керівників установ.

Водночас у місті триває будівництво котелень для частини навчальних закладів. Через незавершені роботи та проблеми з обладнанням підключення відбуватиметься поступово. У більшості шкіл опалення планували ввімкнути з 2 листопада, однак строки можуть відрізнятися залежно від готовності конкретного закладу.

Для житлових будинків початок опалювального сезону попередньо запланували на 1-2 листопада. На сьогодні - це орієнтовна дата початку підключення, а не гарантія, що всі оселі отримають тепло одночасно.

Де в областях уже почали опалювати громади

На Закарпатті, пише "Суспільне Ужгород" станом на 21 жовтня опалювальний сезон уже розпочався у шести територіальних громадах, а саме:

Полянській,

Богданській,

Білківській,

Виноградівській,

Великобичківській,

Ясінянській.

Водночас це не означає, що тепло вже подали до всіх житлових будинків або соціальних установ цих громад. У більшості громад області запуск опалення відкладали через відносно високу середньодобову температуру.

У Чернігівській області, як повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус на своїй сторінці у Facebook, станом на 26 жовтня опалювальний сезон уже розпочався у 32 громадах. Ще 48 громад ухвалили рішення про його початок.

Ці цифри означають, що в 32 громадах уже почали подавати тепло, а в інших 48 ухвалили відповідні рішення.

Окремо в Чортківській громаді на Тернопільщині, зазначають в офіційному повідомленні міськради, повний початок опалювального сезону оголосили з 30 жовтня. Раніше, з 19 жовтня, тепло вже подавали до дитячих садків, пологового відділення та стаціонару центральної міської лікарні.

Оскільки повний запуск запланували на наступний день після дати підготовки цього матеріалу, Чортків не варто зараховувати до громад, де станом на 29 жовтня вже підключені всі споживачі.

Чому тепло вмикають не всюди одночасно

Єдиної дати початку опалювального сезону для всієї України немає. Рішення ухвалюють місцеві органи влади з урахуванням погодних умов та інших обставин.

Згідно з роз'ясненням Урядового контактного центру, орієнтиром для початку опалювального періоду є середньодобова температура повітря +8 градусів або нижче протягом трьох діб поспіль. Соціальні установи можуть підключати раніше, якщо цього потребують умови перебування людей.

Крім того, запуск централізованого опалення - не миттєвий процес. Після подачі теплоносія потрібно перевірити роботу систем, а в окремих будинках можуть виникати технічні проблеми, які потребують усунення.

Тому, якщо в сусідньому будинку батареї вже теплі, а у вашому - ще ні, це не обов’язково означає, що опалювальний сезон не розпочався. Варто уточнити інформацію в управителя будинку, ОСББ або місцевого теплопостачального підприємства.