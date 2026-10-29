Як підготувати квартиру до тривалих відключень світла: поради від Міністерства відновлення

Через ризик тривалих відключень електроенергії українцям радять завчасно подбати про тепло в оселі, запаси найнеобхіднішого та резервні джерела живлення.

Як підготувати квартиру до можливого блекауту, розповідає Styler

Як зберегти тепло у квартирі

Підготовку до можливих відключень електроенергії варто почати з перевірки вікон, дверей та опалювальних приладів. Навіть невеликі щілини можуть спричиняти втрату тепла, особливо якщо опалення залежить від електропостачання.

У Міністерстві відновлення рекомендують ущільнити вікна та двері, а також переконатися, що батареї не закриті меблями чи щільними шторами.

Для додаткового обігріву можна використовувати справні водяні, електричні, хімічні або каталітичні грілки. При цьому важливо дотримуватися інструкцій виробника та враховувати, чи дозволено користуватися конкретним пристроєм у приміщенні.

Якщо квартира швидко охолоджується, краще зосередитися на збереженні тепла в одній кімнаті, а не намагатися обігріти все помешкання. Міністерство внутрішніх справ також радить одягатися у кілька шарів, використовувати теплі шкарпетки та ковдри.

Категорично не можна обігрівати житло газовою плитою. Також не варто використовувати саморобні обігрівачі.

Для додаткової безпеки вдома рекомендують мати вогнегасник і датчик чадного газу.

Скільки води та їжі потрібно запасти

Тривалі відключення електроенергії можуть супроводжуватися перебоями з водопостачанням, тому важливо заздалегідь підготувати запас питної та технічної води.

За рекомендаціями міністерства, на одну людину потрібно щонайменше 3 літри питної води на добу. Технічну воду для гігієни та побутових потреб слід зберігати окремо.

Наприклад, сім'ї з трьох людей на три доби знадобиться щонайменше 27 літрів питної води. Якщо плануєте використовувати її ще й для приготування їжі, запас потрібно збільшити.

Також варто придбати продукти, які не потребують холодильника та складного приготування:

консерви;

горіхи та сухофрукти;

шоколад та інші поживні перекуси;

сублімовані продукти;

готові до вживання страви тривалого зберігання.

У міністерстві також радять заздалегідь наповнити термос окропом. Гаряча вода стане в пригоді для приготування напоїв або страв швидкого приготування.

Під час формування запасів слід врахувати потреби дітей, людей, які дотримуються спеціального харчування, та домашніх тварин.

Що зробити, щоб залишатися на зв'язку

Під час тривалого знеструмлення можуть виникати перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. Тому зарядженого смартфона не завжди достатньо.

Перед можливими відключеннями рекомендують зарядити павербанки та портативні зарядні станції. Також варто підготувати ліхтарики, лампи на батарейках і радіоприймач з автономним живленням.

Окремо потрібно перевірити домашній інтернет. У свого провайдера слід уточнити, чи працюватиме мережа без електроенергії та яке обладнання потребуватиме резервного живлення.

Наприклад, якщо провайдер забезпечує роботу мережі під час відключень, для домашнього Wi-Fi може знадобитися безперебійне живлення роутера та оптичного термінала.

Якщо зникне мережа мобільного оператора, можна спробувати скористатися національним роумінгом. Він дозволяє підключитися до мережі іншого українського оператора там, де це технічно можливо.

Які речі потрібно підготувати заздалегідь

Окрім води, продуктів і заряджених пристроїв, вдома варто мати окремий набір речей на випадок тривалого відключення електроенергії.

До нього рекомендують покласти:

аптечку та необхідні ліки, які приймаєте постійно;

копії важливих документів у водонепроникному пакеті;

готівку різними купюрами;

список важливих телефонних номерів на папері;

засоби особистої гігієни;

теплий одяг і ковдри.

Особливо важливо мати запас препаратів, які потрібні щодня. Якщо ліки необхідно зберігати в холодильнику, спосіб їхнього зберігання під час відключень краще заздалегідь узгодити з фармацевтом або лікарем.

Готівка може знадобитися, якщо банківські термінали чи банкомати тимчасово не працюватимуть.

Також у Міністерстві відновлення радять домовитися з близькими про місце зустрічі та порядок дій на випадок зникнення мобільного зв'язку.

Яких помилок не можна припускатися під час блекауту

Під час використання альтернативних джерел живлення важливо пам'ятати про пожежну безпеку та небезпеку чадного газу.

За рекомендаціями ДСНС, бензинові та дизельні генератори заборонено використовувати у квартирах, підвалах, гаражах і на балконах.

Генератор потрібно встановлювати лише надворі, щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон. Заправляти його дозволено тільки після вимкнення та охолодження двигуна.

Не можна підключати генератор безпосередньо до звичайної електричної розетки. Таке підключення створює небезпеку ураження струмом і пожежі.

Обережності потребують і туристичні газові пальники. Використовувати можна лише сертифіковане обладнання відповідно до інструкції виробника, з дотриманням вимог до вентиляції. Газові балони не можна нагрівати або зберігати біля джерел тепла.

У ДСНС також наголошують на необхідності встановлення датчиків чадного газу, особливо там, де використовують паливне обладнання.

Де українці можуть отримати допомогу

У межах підготовки до зими 2026-2027 років уряд запустив платформу єОпора, де зібрані державні та регіональні програми підтримки, практичні рекомендації та офіційні контакти.

Щоб знайти доступну допомогу, потрібно відкрити розділ "Зимова підтримка", обрати свою категорію, вид підтримки та регіон.

На платформі можна перевірити, які програми діють для конкретного домогосподарства, а також знайти інформацію щодо підготовки до опалювального сезону.