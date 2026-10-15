Як підготувати смартфон на Android та iOS до тривалих відключень світла: корисні налаштування

Коли електроенергію вимикають на кілька годин, смартфон стає важливим засобом зв'язку, доступу до новин і отримання сповіщень про небезпеку. Заряд витрачається не лише під час дзвінків чи перегляду відео: фонові процеси та слабкий мобільний сигнал також можуть скорочувати час роботи смартфона.

Як підготувати iPhone або Android до тривалих відключень та що саме можна змінити в налаштуваннях, розповідає Styler.

Яскравий екран і постійне підсвічування

Дисплей належить до основних споживачів енергії смартфона. Що вища яскравість і довше екран залишається ввімкненим, то більше заряду витрачається. Додатково енергію можуть споживати функції постійного відображення годинника та сповіщень на заблокованому екрані.

Samsung у своїх рекомендаціях щодо оптимізації акумулятора радить зменшувати яскравість і скорочувати час до вимкнення дисплея. На смартфонах з AMOLED-екранами також може допомогти темна тема, оскільки для відображення чорного кольору такі дисплеї можуть вимикати окремі пікселі.

На iPhone та Android достатньо зменшити яскравість до комфортного рівня й установити коротший інтервал автоматичного блокування. На сумісних пристроях варто також вимкнути Always On Display, якщо постійно бачити годинник і сповіщення немає потреби.

Фонове оновлення програм і постійні сповіщення

Месенджери, соціальні мережі, пошта та інші застосунки можуть синхронізувати дані, перевіряти оновлення й отримувати інформацію, навіть коли ви не відкриваєте їх. Якщо якась програма працює у фоновому режимі надто активно, це може помітно впливати на витрати заряду.

Apple пояснює, що режим низького енергоспоживання обмежує фонове оновлення програм, автоматичне отримання пошти та деякі системні процеси. На iPhone цей режим можна ввімкнути в розділі "Параметри" - "Акумулятор". На Android схожі функції доступні в розділі керування акумулятором, хоча назви меню залежать від виробника.

Постійно активні бездротові з'єднання, живі шпалери й зайві системні ефекти можуть збільшувати споживання енергії. Вплив кожної функції залежить від моделі телефона, тому найкраще почати зі статистики акумулятора та перевірити, що саме витрачає заряд на вашому пристрої.

Також можна вимкнути сповіщення від неважливих застосунків. Водночас не слід обмежувати всі програми поспіль: через це важливі повідомлення можуть надходити із затримкою.

Слабкий мобільний сигнал і постійний пошук мережі

Коли телефон перебуває в зоні нестабільного покриття, він може витрачати додаткову енергію на підтримання з'єднання з мережею. Під час відключень це особливо актуально, якщо мобільний зв'язок перевантажений або сигнал у приміщенні слабкий.

У довідці Android Google радить обмежувати постійне використання мережевих функцій, зокрема роздавання інтернету, тривалу навігацію та потокове відтворення відео. Якщо доступний стабільний Wi-Fi, ним можна скористатися замість мобільного інтернету.

Якщо телефон підтримує 5G, а зв'язок цього стандарту нестабільний, можна перевірити, чи допоможе перемикання на LTE. Проте результат залежить від покриття конкретного оператора.

Авіарежим варто використовувати лише тоді, коли мобільний зв'язок не потрібен. Він вимикає стільникове підключення, тому в такому режимі не можна розраховувати на звичайні дзвінки та SMS через мобільну мережу.

GPS, навігація та роздавання інтернету

Геолокація потрібна для карт, пошуку маршрутів і роботи деяких сервісів. Однак тривала навігація може одночасно навантажувати GPS, дисплей і мобільне з'єднання. Подібна ситуація виникає, коли телефон працює як точка доступу для ноутбука або іншого смартфона.

Google у рекомендаціях щодо продовження роботи акумулятора Android окремо радить уникати тривалого використання GPS і роздавання інтернету, якщо потрібно зберегти заряд.

Щоб зменшити витрати, завантажте офлайн-карти потрібної місцевості заздалегідь, поки є доступ до мережі. Перевірте, яким програмам справді потрібен постійний доступ до геолокації, а точку доступу вимикайте відразу після завершення роботи.

Bluetooth також можна вимкнути, якщо ви не користуєтеся бездротовими навушниками, годинником або іншими аксесуарами. Однак не варто вимикати всі бездротові функції автоматично: економія залежить від конкретного пристрою та сценарію використання.

Відео, ігри та потокове відтворення

Перегляд відео, прямі трансляції й мобільні ігри можуть швидко витрачати заряд, оскільки одночасно працюють дисплей, процесор і мережеве з'єднання. Особливо енерговитратними можуть бути ігри з вимогливою графікою та потокове відео високої якості.

Google рекомендує обмежувати такі сценарії, коли потрібно продовжити роботу смартфона без заряджання.

Перед тривалим відключенням завантажте необхідні документи, музику, карти та доступний для офлайн-перегляду контент. Це дасть змогу менше користуватися мобільним інтернетом. Якщо потрібно подивитися відео, зменште його якість і яскравість екрана.

Вібрація, звуки клавіатури та зайві ефекти

Звуки клавіатури, тактильний відгук і вібрація також потребують енергії, хоча зазвичай їхній внесок менший, ніж у дисплея, мобільної мережі чи тривалого перегляду відео.

Google серед способів економії заряду Android називає вимкнення звуків і вібрації клавіатури. Це нескладна зміна, яка може бути доречною, якщо потрібно максимально скоротити необов'язкові витрати енергії.

Водночас немає потреби відмовлятися від усіх сповіщень. Краще вимкнути зайві звуки й ефекти, залишивши повідомлення від близьких та сповіщення, важливі для безпеки.

Неактивований режим енергозбереження

Одна з найпростіших дій перед відключенням - увімкнути вбудований режим економії заряду. Він автоматично обмежує частину процесів, щоб акумулятор працював довше.

На iPhone 15 і новіших моделях відкрийте "Параметри" - "Акумулятор" -"Режим живлення" та ввімкніть режим низького енергоспоживання. На iPhone 14 і старіших моделях перемикач розташований безпосередньо в розділі "Акумулятор". За інформацією Apple Support , режим, зокрема, зменшує фонову активність і вимикає деякі автоматичні процеси.

На Android відкрийте "Налаштування" - "Акумулятор" і знайдіть пункт "Заощадження заряду" або "Енергозбереження". Наприклад, Samsung дає змогу через цей режим обмежувати фонове використання мережі та синхронізацію.

Враховуйте, що після активації режиму деякі програми можуть оновлюватися рідше, а повідомлення - надходити із затримкою. Тому перевірте налаштування заздалегідь і залиште необхідні засоби зв'язку доступними.

На iPhone режим низького енергоспоживання автоматично вимикається після заряджання до 80% або більше. Якщо попереду тривале відключення, його можна ввімкнути знову вручну.

Як підготувати смартфон до відключення світла

Перед знеструмленням заряджайте телефон і павербанк, завантажте офлайн-карти та документи, перевірте роботу сповіщень про повітряну тривогу й збережіть важливі контакти. Якщо смартфон швидко розряджається навіть без активного використання, перевірте стан акумулятора та статистику витрат заряду.

Не варто чекати, поки заряд впаде до критичного рівня: режим енергозбереження краще активувати завчасно. А під час самого відключення використовуйте телефон насамперед для зв'язку, отримання важливої інформації та безпеки.

Тривалість роботи після цих змін залежить від моделі смартфона, стану акумулятора, температури та якості сигналу. Проте зменшення яскравості, обмеження фонових процесів і використання режиму енергозбереження - найпрактичніші кроки, які варто зробити перед тривалим відключенням електроенергії.