Как подготовить смартфон на Android и iOS к длительным отключениям света: полезные настройки

Когда электроэнергию отключают на несколько часов, смартфон становится важным средством связи, доступа к новостям и получения уведомлений об опасности. Заряд тратится не только во время вызова или просмотра видео: фоновые процессы и слабый мобильный сигнал также могут сокращать время работы смартфона.

Как подготовить iPhone или Android к длительным отключениям и что можно изменить в настройках, рассказывает Styler.

Яркий экран и постоянная подсветка

Дисплей относится к основным потребителям энергии смартфона. Чем выше яркость и дольше экран остается включенным, тем больше заряда расходуется. Дополнительно энергия может потреблять функции постоянного отображения часов и уведомлений на заблокированном экране.

Samsung в своих рекомендациях по оптимизации аккумулятора рекомендует уменьшать яркость и сокращать время до выключения дисплея. На смартфонах с AMOLED-экранами может также помочь темная тема, поскольку для отображения черного цвета такие дисплеи могут отключать отдельные пиксели.

На iPhone и Android достаточно уменьшить яркость до комфортного уровня и установить более короткий интервал автоматической блокировки. На совместимых устройствах следует также выключить Always On Display, если постоянно видеть часы и оповещения нет необходимости.

Обновления программ и постоянные оповещения

Месенджеры, социальные сети, почта и другие приложения могут синхронизировать данные, проверять обновления и получать информацию, даже если вы не открываете их. Если программа работает в фоновом режиме слишком активно, это может заметно влиять на расходы заряда.

Apple объясняет, что режим низкого потребления энергии ограничивает фоновое обновление программ, автоматическое получение почты и некоторые системные процессы. Этот iPhone можно включить в разделе "Параметры" - "Аккумулятор". На Android схожие функции доступны в разделе управления аккумулятором, хотя названия меню зависят от производителя.

Постоянно активные беспроводные соединения, живые обои и лишние системные эффекты могут увеличивать потребление энергии. Влияние каждой функции зависит от модели телефона, поэтому лучше всего начать со статистики аккумулятора и проверить, что тратит заряд на устройстве.

Можно также отключить уведомления от непринципиальных приложений. В то же время не следует ограничивать все программы подряд: поэтому важные сообщения могут поступать с задержкой.

Слабый мобильный сигнал и постоянный поиск сети

Когда телефон находится в зоне нестабильного покрытия, он может тратить дополнительную энергию для подключения к сети. Во время отключения это особенно актуально, если мобильная связь перегружена или сигнал в помещении слабый.

В справке Android Google советует ограничивать постоянное использование сетевых функций, включая раздачу интернета, длительную навигацию и потоковое воспроизведение видео. Если доступен стабильный Wi-Fi, то им можно воспользоваться вместо мобильного интернета.

Если телефон поддерживает 5G, а связь этого стандарта нестабильна, можно проверить, поможет ли переключение на LTE. Однако результат зависит от покрытия конкретного оператора.

Авиарежим следует использовать только тогда, когда мобильная связь не требуется. Он отключает сотовое подключение, поэтому в таком режиме нельзя рассчитывать на обычные звонки и SMS по мобильной сети.

GPS, навигация и раздача интернета

Геолокация необходима для карт, поиска маршрутов и некоторых сервисов. Однако продолжительная навигация может одновременно нагружать GPS, дисплей и мобильное соединение. Подобная ситуация возникает, когда телефон работает как точка доступа для ноутбука или другого смартфона.

Google в рекомендациях по продолжению работы аккумулятора Android отдельно советует избегать длительного использования GPS и раздачи интернета, если необходимо сохранить заряд.

Для уменьшения затрат загрузите офлайн-карты нужной местности заранее, пока есть доступ к сети. Проверьте, каким программам действительно требуется постоянный доступ к геолокации, а точку доступа выключайте сразу после завершения работы.

Bluetooth также можно отключить, если вы не пользуетесь беспроводными наушниками, часами или другими аксессуарами. Однако не следует выключать все беспроводные функции автоматически: экономия зависит от конкретного устройства и сценария использования.

Видео, игры и потоковое воспроизведение

Просмотр видео, прямые трансляции и мобильные игры могут быстро тратить заряд, поскольку одновременно работает дисплей, процессор и сетевое соединение. Особенно энергозатратными могут быть игры с требовательной графикой и видео высокого качества.

Google рекомендует ограничивать такие сценарии, когда нужно продолжить работу смартфона без подзарядки.

Перед продолжительным отключением загрузите необходимые документы, музыку, карты и доступный для оффлайн-просмотра контент. Это позволит меньше пользоваться мобильным интернетом. Если нужно посмотреть видео, уменьшите качество и яркость экрана.

Вибрация, звуки клавиатуры и лишние эффекты

Звуки клавиатуры, тактильный отклик и вибрация также требуют энергии, хотя обычно их вклад меньше, чем у дисплея, мобильной сети или длительного просмотра видео.

Google среди способов экономии заряда Android называет отключение звуков и вибрацию клавиатуры. Это несложное изменение, которое может быть уместно, если нужно максимально сократить необязательные затраты энергии.

В то же время нет необходимости отказываться от всех уведомлений. Лучше отключить лишние звуки и эффекты, оставив сообщения от близких и уведомления, важные для безопасности.

Неактивированный режим энергосбережения

Одно из самых простых действий перед отключением - включить встроенный режим экономии заряда. Он автоматически ограничивает часть процессов, чтобы аккумулятор работал дольше.

На iPhone 15 и более новых моделях откройте "Параметры" - "Аккумулятор" - "Режим питания" и включите режим низкого энергопотребления. На iPhone 14 и более старых моделях переключатель расположен непосредственно в разделе "Аккумулятор". По информации Apple Support , режим, в частности, уменьшает фоновую активность и отключает некоторые автоматические процессы.

На Android откройте "Настройки" - "Аккумулятор" и найдите пункт "Экономия заряда" или "Энергосбережение". Например, Samsung позволяет ограничить фоновое использование сети и синхронизацию через этот режим.

Учитывайте, что после активации режима некоторые приложения могут реже обновляться, а сообщения - поступать с задержкой. Поэтому проверьте настройки заранее и оставьте необходимые средства связи доступными.

На iPhone режим низкого энергопотребления автоматически отключается после зарядки до 80% или больше. Если впереди длительное отключение, его можно включить снова вручную.

Как подготовить смартфон к отключению света

Перед обесточиванием заряжайте телефон и павербанк, загрузите офлайн-карты и документы, проверьте работу уведомлений о воздушной тревоге и сохраните важные контакты. Если смартфон быстро разряжается без активного использования, проверьте состояние аккумулятора и статистику расхода заряда.

Не стоит ждать, пока заряд упадет до критического уровня: режим энергосбережения лучше активировать раньше времени. А при отключении используйте телефон прежде всего для связи, получения важной информации и безопасности.

Продолжительность работы после этих изменений зависит от модели смартфона, состояния аккумулятора, температуры и качества сигнала. Однако уменьшение яркости, ограничение фоновых процессов и использование режима энергосбережения - самые практичные шаги, которые следует предпринять перед длительным отключением электроэнергии.