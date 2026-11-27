Победитель второго сезона романтического реалити "Холостячка" Андрей Задворный сообщил о завершении службы в Национальной гвардии Украины. После девяти месяцев в ее рядах он продолжит военную службу в Силах беспилотных систем.

Почему Андрей Задворный покинул Национальную гвардию, с какой сложностью столкнулся во время военной службы и где продолжит служить, пишет Styler со ссылкой на Instagram Андрея Задворного.

Что Андрей Задворный рассказал о службе

В своем Instagram мужчина поделился фотографией в военной форме и рассказал об опыте службы в Нацгвардии, где, по его словам, столкнулся с рядом трудностей.

Задворный отметил, что сначала прошел рекрутинг в боевое подразделение "Лазарс Груп", но в итоге против своей воли оказался на тыловой службе.

"Сегодня завершилась моя служба в Национальной гвардии. Прошло 9 месяцев, за которые произошло много странных для меня вещей, начиная с рекрутинга в боевое подразделение Лазарс Груп и попадания против моей воли на тыловую службу, которая мало связана с сопротивлением России. (Оказывается, и такое бывает)", - написал он.

По словам Андрея, на протяжении восьми месяцев он трижды пытался перевестись в другое подразделение. Несмотря на негативный опыт, Задворный с благодарностью вспомнил людей, с которыми познакомился за время службы.

Теперь мужчина продолжит службу в Силах беспилотных систем, где надеется применить полученные знания и навыки.

"Завтра начинается служба в Силах беспилотных систем, где, наконец, планирую реализовать самостоятельно приобретенные навыки и знания, в полной мере вложить весь жизненный опыт в службу", - подчеркнул он.

Когда Андрей Задворный присоединился к армии

О своей мобилизации победитель "Холостячки" сообщил 18 февраля 2026 года. Тогда он объяснил, что волонтерская деятельность больше не давала ему ощущения, что он в полной мере реализует свой потенциал.

"Как волонтер, внутренне себя давно исчерпал, понимаю, что нужен здесь и именно здесь могу быть эффективным. За годы войны я очень четко понял, где мой дом, где я чувствую себя на своем месте. Верю, что нам нужно отбиться, чтобы состояться", - писал тогда Задворный.

Что известно об Андрее Задворном

Андрей Задворный - украинский предприниматель, который приобрел широкую популярность после участия во втором сезоне шоу "Холостячка", главной героиней которого была певица Злата Огневич.

В финале проекта артистка выбрала именно Задворного, но их отношения продлились всего полтора месяца после завершения шоу. Инициатором разрыва стал Андрей, который объяснил свое решение угасанием чувств.

До военной службы мужчина занимался предпринимательской деятельностью и был соучредителем производства деревянных развивающих игрушек для детей.