Победительница 12-го сезона шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая, которая недавно объявила о своей беременности , рассекретила пол ребенка.

Победительница "Холостяка" рассекретила пол ребенка

На своей странице в Instagram Лозовицкая опубликовала видео со своей свадьбы, где она с мужем Гидаятом Сеидовым разрезают огромный торт. Через несколько секунд пара увидела синий крем, следовательно, влюбленные ждут мальчика.

Лозовицкая рассказала, кого они ждут

В интервью Славе Демину модель также рассказала, что радостное событие должно произойти в конце зимы, а именно - в последний день февраля.

"Конец февраля. Да, последний день", - отметила Лозовицкая.

Также она ответила, что уже знает пол ребенка.

"Пацан", - лаконично ответила блогерша.

Также Лозовицкая призналась, что пока не представляет, каково быть мамой мальчика.

"Я просто мне я не совсем понимаю, что с пацаном делать. Ну, если девочка, я понимаю там, как ее воспитывать там. Ну, мне ясно. Что делать с мальчиками, я пока не понимаю", - призналась она.

Также Екатерина вспомнила, что в детстве, когда играла куклами, представляла себя мамой именно сына.

"Но, но в детстве, кстати, когда я играла в куклы, у меня всегда был мальчик-ребенок. Всегда. То есть в целом в моем представлении этого мира первым должен быть мальчик, чтобы был, знаешь, как вторая вторая такая фигура, глава семьи, вторая после папы, вот, а потом уже девочку. Ну, я сказала, что теперь еще и придется второго рожать, так как я точно хочу еще девочку", – рассказала она.

Что известно о личной жизни Лозовицкой

После разрыва с "Холостяком" Алексом Топольским Екатерина закрутила новый роман в Польше, куда переехала после начала полномасштабного вторжения.

Сначала она не раскрывала личность своего избранника, избегая вопроса о его гражданстве. Только в 2023 году призналась, что это украинец, и потом они решили вернуться в Киев.

В феврале 2025 года модель сообщила о кризисе в отношениях. Подписчики заметили, что она перестала публиковать общие фото с Владимиром и начали спрашивать, до сих пор ли они вместе.

Сначала она избегала конкретных ответов, лишь намекнув на сложный период в их отношениях. В марте 2025 года она официально объявила о расставании в интервью Славе Демину.

Именно модель поставила точку в романе, несмотря на то, что Владимир сделал ей предложение руки и сердца.

Впоследствии Лозовицкую заметили в компании украинского певца Гидаята Сеидова, известного под сценическим именем GEED. Сначала пара не торопилась делиться подробностями личной жизни и скрывала роман от публики. О своих чувствах влюбленные открыто заявили в августе 2026 года. Тогда модель опубликовала романтические фотографии с артистом и публично призналась ему в любви.

Отметим, что Гидаят Сеидов приобрел известность после участия в 13-м сезоне вокального шоу "Голос країни". На проекте он представлял команду Артема Пивоварова и смог дойти до полуфинала.

Он долгое время работал преподавателем вокала, и именно к нему обратилась Екатерина, чтобы улучшить свои вокальные данные.

Роман пары развивался довольно быстро. Уже 23 августа 2026 года певец сделал Екатерине предложение руки и сердца прямо во время своего концерта. GEED подарил любимый букет роз, встал перед ней на одно колено и попросил стать его женой. Лозовицкая ответила согласием, продемонстрировав поклонникам обручальное кольцо.

Следующий важный шаг влюбленные сделали уже через месяц: 23 сентября они поженились, отпраздновав свадьбу в узком кругу родных и близких. Теперь супруги готовятся к еще одному особому событию - рождению первенца.

Позже Лозовицкая делилась, как рассказала мужу о беременности и почему имя ребенку выбирали с ChatGPT.