Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Влад Микевич готовится стать отцом. Его возлюбленная поделилась трогательным видео, на котором пара впервые узнает пол будущего ребенка. Эмоциональные кадры были сняты сразу после визита в клинику.

Подробнее об особом моменте Styler расскажет со ссылкой на пост, опубликованный девушкой кулинара Ксенией Марюхненко в Instagram .

"Мицик" не смог сдержать слезы

Как объяснила девушка кулинара в своем посте, видео было снято буквально через пять минут после выхода из клиники. Там влюбленые и узнали, кто у них родится.

Оказалось, пара сначала планировала устроить гендер-вечеринку, однако любопытство оказалось сильнее. Они не смогли дождаться празднования и решили узнать ответ сразу.

"Иногда самые счастливые моменты бывают совсем не так, как мы планировали… Без идеального сценария, подготовки и красивых декораций", - поделилась Ксюша.

Она также объяснила, что впоследствии влюбленные все-таки устроили отдельную вечеринку. Однако первые эмоции от долгожданной новости остались именно на спонтанном видео.

Главный секрет уже известен: у пары родится девочка. Избранница Влада нежно обратилась к будущей дочери и призналась, как сильно они ждут ее появления.

"Как же сильно мы тебя ждем, наша маленькая доченька!" - написала она.

Девушка также рассказала, что беременность уже подарила им немало счастливых моментов. По ее словам, иногда лучше всего происходит именно тогда, когда перестаешь все контролировать и позволяешь жизни удивлять.

"Ты еще не родилась, а уже подарила нам столько счастливых моментов вместе", - добавила она.

Что известно о личной жизни Влада Мицкевича

Личная жизнь кулинара раньше уже привлекала внимание зрителей. Во время участия в восьмом сезоне "МастерШеф" он познакомился с Элиной Павленко. Поначалу они были конкурентами на кухне, но впоследствии между участниками возникли романтические чувства.

В декабре 2018 года Влад сделал предложение Элине, однако до свадьбы дело так и не дошло. Приблизительно через два месяца пара разорвала помолвку.

Впоследствии Мицкевич женился на девушке по имени Наталья. В декабре 2019 года стало известно об их свадьбе. У супругов родился сын Владимир, которого родители называют Вовчиком.

Однако впоследствии брак завершился разводом. Кулинар признался, что из-за большой занятости работой ему не хватало времени на семью. Он также сообщил, что после развода они с Натальей сохранили нормальные отношения и продолжают общаться ради сына.