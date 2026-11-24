Suziria Group, сеть зоомаркетов MasterZoo и ОО "Безбарьерность" выпустили вторую часть гайда "Пет-френдли транспорт". На этот раз он адресован не бизнесу, а пет-родителям, которые путешествуют с кошками и собаками .

Как отмечает Styler, авторы объясняют, как перевозить питомца разными видами транспорта, какие правила безопасности стоит помнить и какие документы подготовить для выезда за границу. Отдельный раздел гайда посвящен поездкам с животными сопровождения.

Помимо правил, в гайде есть и сугубо практическая часть - о том, как собрать питомца в дорогу. Обычно к поездке готовятся по принципу "возьмем корм и поводок". Но стресс в дороге проявляется не только в поведении: животное может укачать, могут возникнуть проблемы с пищеварением. Поэтому аптечку авторы советуют собрать заранее и вместе с лечащим ветеринаром, чтобы не искать необходимое в пути.

Что должно быть в дорожной аптечке питомца

антисептик для обработки ран, противовоспалительная мазь и самоклеящийся бинт;

адсорбент при отравлении и пробиотик для восстановления;

лосьоны для гигиены глаз и ушей, ватные диски;

средство от зуда после укусов насекомых;

крючок для удаления клещей;

жаропонижающий и обезболивающий препарат;

постоянные лекарства, которые питомец принимает по назначению.

Если не хочется подбирать все самостоятельно, в MasterZoo есть готовая аптечка-сумка для собак и кошек, укомплектованная по рекомендациям ветеринаров. Ее остается дополнить препаратами, которые нужны именно вашему питомцу.

Что еще взять в дорогу с четвероногим

Документы: ветеринарный паспорт с прививками и обработками от паразитов, для выезда за границу - еще и международный ветеринарный сертификат.

Амуниция и автоаксессуары: адресник с номером телефона, переноска или автогамак с ремнем безопасности. Их стоит заранее подобрать с учетом веса и размера животного - с этим помогут в зоомаркетах MasterZoo.

Еда и вода: привычный корм с запасом на два-три дня, вода в бутылке или дорожной поилке, складная миска, лакомства.

Средства гигиены: пакеты для уборки, одноразовые пеленки, влажные салфетки. Пакеты и салфетки лучше держать под рукой - в кармане или сумке, а не в багажнике.

Знакомые вещи: лежанка или плед, любимые игрушки, полотенце.

Сезонные вещи: охлаждающий коврик, воск для лап, дождевик или попона.

А чтобы сама переноска не стала для питомца источником стресса, авторы гайда советуют познакомить его с ней заранее: за несколько дней до поездки поставить ее дома открытой, положить внутрь лакомства и привычную подстилку, постепенно приучать к закрытой дверце, а затем совершить несколько коротких пробных поездок.

MasterZoo выпустил вторую часть гайда по пет-гостеприимству

Что обязательно проверить перед выездом

Многие рекомендации в гайде касаются условий перевозки животных. Так, за кошку в поездах дальнего следования платят как за багаж - по тарифу, рассчитанному на 20 кг, а в пригородных поездах ее перевозят бесплатно. Собаки сопровождения едут бесплатно в поездах любой категории, и требовать для них переноску или доплату перевозчик не имеет права.

Дольше всего придется готовиться к поездке в ЕС - не менее четырех месяцев: анализ крови на антитела к бешенству можно сдать не ранее чем через месяц после прививки, а после этого еще три месяца придется подождать.

Единого документа, в котором были бы собраны все правила перевозки животных, в Украине нет. Базовые требования закрепляет постановление Кабинета Министров №1402 от 16 ноября 2011 года, обновленное постановлением №806 в 2025 году.

А вот для метро и электротранспорта каждый город устанавливает собственные правила, а условия проезда, оплату и габариты переноски определяет конкретный перевозчик. Гайд собирает эти требования в одном месте, поэтому искать их самостоятельно пет-родителям не придется: правила распределены по виду животного, его весу и типу транспорта.