Украинцы, проживающие в Польше, могут официально зарегистрировать брак в местном ЗАГСе. Для этого не обязательно возвращаться в Украину , но процедура имеет свои особенности, в частности, по документам, переводам и срокам ожидания.

Как украинцам жениться в Польше в 2026 году, какие документы понадобятся и сколько стоит регистрация брака, пишет Styler.

Где украинцы могут зарегистрировать брак в Польше

Украинцы имеют право заключить гражданский брак в Польше независимо от того, является ли их будущий муж или жена гражданином Украины, Польши или другого государства. Для этого необходимо обратиться в Urząd Stanu Cywilnego (USC) - польский орган регистрации актов гражданского состояния.

Зарегистрировать брак можно в любом USC на территории Польши. Выбирать учреждение исключительно по месту проживания не нужно.

Какие документы нужны украинцам для заключения брака

Как объясняют на официальном правительственном портале Польши Gov.pl, иностранцам для регистрации брака необходимо подготовить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие возможность заключения брака в соответствии с законодательством страны их гражданства.

В частности, могут понадобиться:

Заграничный паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Свидетельство о рождении - если оно необходимо для установления данных, которые внесут в свидетельство о браке.

Документ о возможности заключения брака в соответствии с законодательством страны гражданства или решение польского суда об освобождении от его предоставления.

Документы о прекращении предыдущего брака , если кто-то из будущих супругов ранее состоял в браке и соответствующие сведения невозможно установить из других документов.

Официальные переводы документов на польский язык , если оригиналы составлены на другом языке.

Подтверждение уплаты государственной пошлины.

Кроме того, будущие супруги должны подписать в USC специальное заявление об отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению брака. На польском языке оно называется zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Окончательный перечень документов определяет сотрудник USC с учетом конкретной ситуации. Поэтому перед визитом стоит связаться с выбранным учреждением и уточнить требования.

Почему украинцам может понадобиться решение польского суда

Одна из особенностей заключения брака иностранцами в Польше - необходимость подтвердить, что в соответствии с законодательством своей страны они имеют право вступить в брак.

Если получить соответствующий документ невозможно или существуют препятствия, человек может обратиться в польский суд.

Согласно польскому законодательству о регистрации актов гражданского состояния, суд может освободить иностранца от обязанности предоставлять такой документ. При этом суд самостоятельно проверяет, нет ли юридических препятствий для заключения брака. Заявление подают в районный суд (sąd rejonowy) по месту проживания заявителя.

Сколько стоит заключение брака в Польше в 2026 году

По информации Gov.pl, стандартная государственная пошлина за оформление свидетельства о браке составляет 84 злотых.

Если будущие супруги хотят провести официальную церемонию за пределами помещения USC, необходимо дополнительно заплатить 1000 злотых.

Таким образом, государственные сборы составят:

84 злотых - за стандартную регистрацию брака в USC.

1084 злотых - за регистрацию брака за пределами USC по желанию будущих супругов.

При этом это не всегда окончательная стоимость процедуры.

Дополнительно могут понадобиться средства на присяжный перевод документов, услуги переводчика при подаче заявления и проведении церемонии, а также судебные расходы, если придется обращаться в суд.

Сколько времени нужно ждать регистрации брака

По общему правилу, в Польше брак можно заключить по истечении одного месяца со дня подачи заявления об отсутствии препятствий для вступления в брак. В исключительных случаях руководитель USC может сократить этот срок, если есть веские основания.

При этом подписанное будущими супругами заявление действительно в течение шести месяцев. Если за это время пара не зарегистрирует брак, документы придется оформлять повторно.

Если необходимо решение суда, подготовка к свадьбе может занять больше времени. Поэтому украинцам стоит начинать собирать документы заранее.

Как проходит регистрация брака

После подготовки документов процедура обычно состоит из нескольких этапов:

Выбрать USC и уточнить перечень необходимых документов. Подготовить документы и официальные переводы. При необходимости получить решение польского суда. Обратиться в USC, подать документы и подписать заявление об отсутствии препятствий для заключения брака. Уплатить государственную пошлину и согласовать дату церемонии. В назначенный день явиться на регистрацию брака вместе со свидетелями и переводчиком, если он необходим.

После церемонии брак официально регистрируют в польской системе актов гражданского состояния.