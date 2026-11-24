Українці, які проживають у Польщі, можуть офіційно зареєструвати шлюб у місцевому РАЦСі. Для цього не обов'язково повертатися в Україну , але процедура має свої особливості, зокрема щодо документів, перекладів і строків очікування.

Як українцям одружитися в Польщі у 2026 році, які документи знадобляться та скільки коштує реєстрація шлюбу, пише Styler.

Де українці можуть зареєструвати шлюб у Польщі

Українці мають право укласти цивільний шлюб у Польщі незалежно від того, чи є їхній майбутній чоловік або дружина громадянином України, Польщі або іншої держави. Для цього потрібно звернутися до Urząd Stanu Cywilnego (USC) - польського органу реєстрації актів цивільного стану.

Зареєструвати шлюб можна в будь-якому USC на території Польщі. Обирати установу виключно за місцем проживання не потрібно.

Які документи потрібні українцям для одруження

Як пояснюють на офіційному урядовому порталі Польщі Gov.pl, іноземцям для реєстрації шлюбу необхідно підготувати документи, що посвідчують особу та підтверджують можливість укладення шлюбу відповідно до законодавства країни їхнього громадянства.

Зокрема, можуть знадобитися:

Закордонний паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Свідоцтво про народження - якщо воно необхідне для встановлення даних, які внесуть до свідоцтва про шлюб.

Документ про можливість укладення шлюбу відповідно до законодавства країни громадянства або рішення польського суду про звільнення від його подання.

Документи про припинення попереднього шлюбу , якщо хтось із наречених раніше був одружений і відповідні відомості неможливо встановити з інших документів.

Офіційні переклади документів польською мовою , якщо оригінали складені іншою мовою.

Підтвердження сплати державного збору.

Крім того, наречені мають підписати в USC спеціальну заяву про відсутність обставин, які перешкоджають укладенню шлюбу. Польською вона називається zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Остаточний перелік документів визначає працівник USC з урахуванням конкретної ситуації. Тому перед візитом варто зв'язатися з обраною установою та уточнити вимоги.

Чому українцям може знадобитися рішення польського суду

Одна з особливостей одруження іноземців у Польщі - необхідність підтвердити, що відповідно до законодавства своєї країни вони мають право укласти шлюб.

Якщо отримати відповідний документ неможливо або існують перешкоди, людина може звернутися до польського суду.

Згідно з польським законодавством про реєстрацію актів цивільного стану, суд може звільнити іноземця від обов'язку подавати такий документ. При цьому суд самостійно перевіряє, чи немає юридичних перешкод для укладення шлюбу. Заяву подають до районного суду (sąd rejonowy) за місцем проживання заявника.

Скільки коштує одруження в Польщі у 2026 році

За інформацією Gov.pl, стандартний державний збір за оформлення свідоцтва про шлюб становить 84 злотих.

Якщо наречені хочуть провести офіційну церемонію поза приміщенням USC, потрібно додатково сплатити 1000 злотих.

Отже, державні збори становитимуть:

84 злотих - за стандартну реєстрацію шлюбу в USC.

1084 злотих - за реєстрацію шлюбу поза USC за бажанням наречених.

Водночас це не завжди остаточна вартість процедури.

Додатково можуть знадобитися кошти на присяжний переклад документів, послуги перекладача під час подання заяви та церемонії, а також судові витрати, якщо доведеться звертатися до суду.

Скільки часу потрібно чекати на реєстрацію шлюбу

За загальним правилом, у Польщі шлюб можна укласти після закінчення одного місяця від дня подання заяви про відсутність перешкод для одруження. У виняткових випадках керівник USC може скоротити цей строк, якщо є важливі підстави.

Водночас підписана нареченими заява чинна протягом шести місяців. Якщо за цей час пара не зареєструє шлюб, документи доведеться оформлювати повторно.

Якщо потрібне рішення суду, підготовка до весілля може тривати довше. Тому українцям варто починати збирати документи завчасно.

Як відбувається реєстрація шлюбу

Після підготовки документів процедура зазвичай складається з кількох етапів:

Обрати USC та уточнити перелік необхідних документів. Підготувати документи й офіційні переклади. За потреби отримати рішення польського суду. Звернутися до USC, подати документи та підписати заяву про відсутність перешкод для шлюбу. Сплатити державний збір та погодити дату церемонії. У призначений день з'явитися на реєстрацію шлюбу разом зі свідками та перекладачем, якщо він потрібен.

Після церемонії шлюб офіційно реєструють у польській системі актів цивільного стану.