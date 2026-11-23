Кінець листопада 2026 принесе емоційні випробування та несподівані зміни. Втім, для трьох знаків Зодіаку ситуація невдовзі покращиться. Астролог Леслі Хейл розповіла, кому стане легше вже до 29 листопада.

24 листопада відбудеться повня у Близнюках, яка цього разу збігається із супермісяцем та утворює з'єднання з Ураном - планетою несподіваних змін. А вже 25 листопада Марс переходить у знак Діви, посилюючи бажання діяти, але водночас підвищуючи ймовірність суперечок. Хороша новина полягає в тому, що наприкінці тижня Венера утворить сприятливий аспект із Юпітером, що обіцяє більше легкості, приємного спілкування та можливостей для відпочинку.

Близнюки

Для Близнюків тиждень почнеться досить напружено, адже Повня відбудеться саме у вашому знаку. Можливі непорозуміння вдома, емоційні розмови та раптові зміни планів, тому астролог Хейл радить не провокувати конфлікти й не відповідати на повідомлення під впливом емоцій.

У першій половині тижня краще не ухвалювати поспішних рішень і залишити собі простір для маневру. Уже з четверга ситуація почне вирівнюватися, а ви зможете повернутися до звичного ритму та приділити час тому, що приносить задоволення.

Діва

Дівам доведеться зіткнутися з підвищеним навантаженням, особливо у професійних питаннях. Через несподівані зміни, затримки або нові обставини робочі плани можуть потребувати коригування, але не варто сприймати це як власну невдачу.

Перехід Марса у ваш знак додасть енергії та рішучості, проте важливо не вимагати від себе неможливого й зосередитися спочатку на найважливіших завданнях. За прогнозом Хейл, останні дні тижня принесуть більше спокою, а наприкінці листопада стане легше рухатися до поставлених цілей.

Риби

Рибам цього тижня доведеться шукати баланс між особистим життям і робочими обов'язками. Партнер може потребувати більше уваги, тоді як професійні справи вимагатимуть вашої зосередженості, через що виникатиме відчуття, що часу не вистачає ні на що.

Хейл радить чітко окреслити особисті межі, не накопичувати образ і вирішувати суперечки через спокійну розмову. Неочікувані обставини можуть змінити ваші плани, але ближче до 29 листопада напруга спаде, а у стосунках та повсякденних справах стане значно легше.