Скумбрія в духовці може стати чудовим варіантом вечері, коли хочеться приготувати щось смачне без зайвих зусиль. Завдяки пряному маринаду риба набуває насиченого смаку , а її м'ясо залишається ніжним і соковитим.

Як приготувати таку страву та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Запечене філе скумбрії в пряному маринаді

Ідею цієї страви я взяла з рецепта скумбрії в соєвому маринаді на кулінарному сайті SHUBA.

Для свого варіанта я вирішила використати філе замість цілої риби, додати до маринаду паприку, часник і трохи лимонного соку. Завдяки такому поєднанню скумбрія виходить ароматною, з рум'яною скоринкою та ніжним м'ясом усередині.

Що важливо знати перед приготуванням

Скумбрія - досить жирна риба, тому для її запікання не потрібно багато олії. Водночас важливо правильно підготувати філе та не перетримати його в духовці.

Я раджу залишати шкірку, адже вона допомагає шматочкам зберігати форму під час запікання.

Якщо використовуєте заморожену скумбрію, краще розморожувати її поступово в холодильнику. Перед маринуванням філе потрібно обсушити паперовими рушниками, щоб спеції краще розподілилися по поверхні.

Інгредієнти

Скумбрія - 2 шт. або 4 філе

Соєвий соус - 2 ст. л.

Олія - 2 ст. л.

Солодка паприка - 1 ч. л.

Сушений часник - 1 ч. л.

Чорний мелений перець - до смаку

Лимонний сік - 1 ст. л.

Свіжа петрушка - для подавання

Сіль - за потреби

Як приготувати запечене філе скумбрії

Крок 1. Підготуйте рибу

Спочатку я очищую скумбрію від нутрощів, відрізаю голову та хвіст, після чого обережно видаляю хребет і великі кістки.

У результаті отримую чотири шматки філе зі шкіркою. Промокаю їх паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу.

Крок 2. Зробіть пряний маринад

В окремій мисці змішую соєвий соус, олію, солодку паприку, сушений часник, чорний перець і лимонний сік.

Усе ретельно перемішую до однорідності. Сіль одразу не додаю, оскільки соєвий соус уже достатньо солоний.

Крок 3. Замаринуйте скумбрію

Викладаю підготовлене філе в миску або форму та рівномірно змащую маринадом з усіх боків.

Залишаю рибу приблизно на 20-30 хвилин у холодильнику, щоб вона увібрала аромат спецій.

Крок 4. Запечіть філе в духовці

Розігріваю духовку до 180 градусів.

Викладаю скумбрію у форму для запікання шкіркою догори та поливаю залишками маринаду.

Запікаю приблизно 20-25 хвилин. Час залежить від товщини філе, тому наприкінці перевіряю готовність: м'ясо має стати непрозорим і легко розділятися виделкою.

Крок 5. Подавайте готову скумбрію

Після запікання обережно перекладаю філе на велику тарілку, поливаю невеликою кількістю соку, що залишився у формі, та посипаю дрібно нарізаною свіжою петрушкою.

Так риба має апетитний вигляд, а зелень додає їй свіжого аромату.

Запечене філе скумбрії в пряному маринаді (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Алергени: риба, соя, глютен (пшениця, якщо міститься в соєвому соусі).

Як зробити скумбрію ще смачнішою

Щоб філе залишилося соковитим, я раджу не запікати його довше, ніж потрібно. Скумбрія готується досить швидко, тому вже через 20 хвилин варто перевірити її готовність.

Якщо хочеться отримати більш виражену рум'яну скоринку, наприкінці приготування можна на кілька хвилин увімкнути верхній нагрів. Важливо стежити, щоб маринад не підгорів.

До такої риби добре підійдуть картопляне пюре, рис, запечені овочі або легкий салат зі свіжих овочів.