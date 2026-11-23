Українська блогерка Дар'я Пазюк, відома в соцмережах як баба Даша, поділилася важливою подією у своїй родині. Разом із чоловіком Олександром вона похрестила доньку Ангеліну, яку подружжя раніше взяло під опіку, та показала світлини з церемонії.

Як минули хрестини Ангеліни та кого обрали її хрещеними батьками, пише Styler.

Баба Даша показала кадри з хрестин доньки

Про особливий день у родині блогерка повідомила на своїй сторінці в Instagram. У дописі Даша зізналася, що ще зовсім недавно вони з чоловіком навіть не знали про існування Ангеліни, а тепер не уявляють без неї свого життя.

"Ще зовсім недавно ми навіть не знали про існування одне одного. А сьогодні стоїмо разом у церкві, тримаємо нашу донечку за руки й дякуємо Богу за те, що наші дороги зустрілися", - написала блогерка.

Вона також поділилася переживаннями про шлях, який довелося пройти дівчинці до появи в їхній родині.

"Іноді я думаю, скільки всього мала пройти ця маленька дівчинка, щоб нарешті опинитися там, де її так сильно люблять", - зазначила Даша.

Блогерка додала, що вони з чоловіком навіть не уявляли, наскільки багато любові можуть подарувати ще одній дитині.

Кого обрали хрещеними батьками Ангеліни

Окремо Даша відповіла на запитання підписників про те, хто став хрещеними батьками донечки. За її словами, цю роль подружжя довірило близьким друзям, з якими підтримує теплі стосунки вже тривалий час.

"Кум - це хрещений нашого Томіка. Ми його обрали вдруге. Його дружина Оля - наша близька подруга, з якою ми колись познайомились через інстаграм. Так і почали дружити родинами", - пояснила вона.

Ангеліна з хресними батьками (колаж: Styler)

Як Ангеліна з'явилася в родині блогерки

Нагадаємо, раніше Дар'я Пазюк розповідала про рішення прийняти у свою родину ще одну дитину. Разом із чоловіком Олександром вона пройшла спеціальні курси для майбутніх усиновлювачів та почала шукати дитину, якій могла б подарувати сім'ю.

Про маленьку Ангеліну, яка перебувала в Миколаєві, подружжя дізналося завдяки одній із підписниць. Після цього вони зв'язалися із соціальними службами та вирушили на знайомство з дівчинкою.

За словами блогерки, під час перших зустрічей Ангеліна була стриманою, але поступово почала довіряти майбутнім батькам. Особливо зворушливим для Даші став момент, коли дівчинка вперше назвала її мамою.

Після переїзду Ангеліни родина почала допомагати їй адаптуватися до нового життя. Для донечки облаштували окрему кімнату, а її брати поступово звикали до появи ще однієї дитини в сім'ї.