Приготувати смачний і ситний сніданок можна всього за 15 хвилин. Оладки з кисломолочного сиру виходять ніжними, повітряними та чудово поєднуються з фруктами, ягодами чи солодкими соусами.

Як приготувати таку страву та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Що важливо знати перед приготуванням

За основу я взяла рецепт оладок. На весь процес приготування я витратила близько 15 хвилин, тому цей рецепт стане вдалим варіантом для тих, хто хоче швидко приготувати сніданок без зайвих зусиль.

Інгредієнти для оладок із кисломолочного сиру

На 2 порції:

Кисломолочний сир - 200 г

Яйце - 1 шт.

Пшеничне борошно - 3 ст. л. (приблизно 45 г)

Цукор - 1 ч. л. (за бажанням)

Розпушувач - 1/2 ч. л.

Ваніль - за смаком

Олія - для смаження

Якщо тісто вийде занадто густим, можна додати трохи молока.

Як приготувати ніжні оладки на сніданок

Крок 1. Підготуйте основу.

У глибоку миску викладіть кисломолочний сир, додайте яйце, цукор і ваніль. Ретельно розімніть усе виделкою та перемішайте до однорідності.

Інгрідієнти (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 2. Замісіть тісто.

До підготовленої маси додайте борошно та розпушувач. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти поєдналися.

Консистенція має бути густою, але м'якою. Якщо суміш вийшла занадто щільною, поступово додайте трохи молока.

Приготування тіста для домашніх оладок (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 3. Викладіть на пательню.

Розігрійте невелику кількість олії на пательні. Столовою ложкою викладайте тісто, формуючи порційні вироби приблизно однакового розміру.

Оладки з кисломолочного сиру на пательні (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 4. Обсмажте до готовності.

Готуйте на невеликому вогні приблизно 2-3 хвилини з кожного боку до появи золотистої скоринки. Завдяки помірному нагріванню середина встигне пропектися, а поверхня не підгорить.

Крок 5. Подавайте сніданок.

Готову страву перекладіть на тарілку. Я доповнила її нарізаним бананом і шоколадним кремом. Також можна використати свіжі ягоди, мед або грецький йогурт.

Готові оладки з бананом і шоколадним кремом (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Алергени: молоко та молочні продукти, яйця, глютен (пшениця); додаткові алергени залежать від складу шоколадного крему та інших добавок.

Як зробити оладки м'якими та повітряними

Щоб отримати ніжну текстуру, важливо не переборщити з борошном. Його надлишок зробить тісто щільним, а готову страву менш м'якою.

Якщо кисломолочний сир сухий, маса може вийти занадто густою. У такому випадку я рекомендую додати невелику кількість молока, щоб тісто легко викладалося ложкою.

Також варто стежити за температурою пательні. На сильному вогні поверхня швидко підрум'яниться, тоді як середина може залишитися недостатньо пропеченою.