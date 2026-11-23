Приготовить вкусный и сытный завтрак можно всего за 15 минут. Оладьи из кисломолочного сыра получаются нежными, воздушными и прекрасно сочетаются с фруктами, ягодами или сладкими соусами.

Как приготовить такое блюдо и что следует учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Что важно знать перед приготовлением

За основу я взяла рецепт оладий. На весь процесс приготовления я потратила около 15 минут, поэтому этот рецепт станет удачным вариантом для тех, кто хочет быстро приготовить завтрак без усилий.

Ингредиенты для оладий из кисломолочного сыра

На 2 порции:

Кисломолочный творог - 200 г

Яйцо - 1 шт.

Пшеничная мука - 3 ст. л. (примерно 45 г)

Сахар - 1 ч. л. (по желанию)

Разрыхлитель - 1/2 ч. л.

Ваниль - по вкусу

Масло - для жарки

Если тесто получится слишком густым, можно добавить немного молока.

Как приготовить нежные оладьи на завтрак.

Шаг 1. Подготовьте основание.

В глубокую миску выложите кисломолочный творог, добавьте яйцо, сахар и ваниль. Тщательно разомните все вилкой и перемешайте до однородности.

Ингридиенты (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Шаг 2. Замесите тесто.

К подготовленной массе добавьте муку и разрыхлитель. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты соединились.

Консистенция должна быть густой, но мягкой. Если смесь получилась слишком плотной, постепенно добавьте немного молока.

Приготовление теста для домашних оладий (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Шаг 3. Выложите на сковороду.

Разогрейте небольшое количество масла на сковороде. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя порционные изделия примерно одинакового размера.

Оладьи из кисломолочного сыра на сковороде (Фото: Анастасия Остапова, Styler)

Шаг 4. Обжарьте готовность.

Готовьте на небольшом огне примерно 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. Благодаря умеренному нагреву середина успеет пропечься, а поверхность не подгорит.

Шаг 5. Подавайте завтрак.

Готовое блюдо переложите на тарелку. Я дополнила ее нарезанным бананом и шоколадным кремом. Также можно использовать свежие ягоды, мед или греческий йогурт.

Готовые оладьи с бананом и шоколадным кремом (Фото: Анастасия Остапова, Styler)

Аллергены: молоко и молочные продукты, яйца, глютен (пшеница); дополнительные аллергены зависят от состава шоколадного крема и других добавок.

Как сделать оладьи мягкими и воздушными

Чтобы получить нежную текстуру, важно не переборщить с мукой. Его излишек сделает тесто плотным, а готовое блюдо менее мягким.

Если сыр кисломолочный сухой, масса может получиться слишком густой. В таком случае я рекомендую добавить небольшое количество молока, чтобы тесто легко выкладывалось ложкой.

Также следует следить за температурой сковороды. На сильном огне поверхность быстро подрумянится, в то время как середина может остаться недостаточно пропеченной.